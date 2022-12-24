Google, videodaki nesneleri bulanıklaştıran bir teknoloji de dahil olmak üzere, gizliliği artıran (PET) en yeni iki teknolojisinin açık kaynak yoluyla ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunulacağını duyurdu.

Yeni araçlar, Google’ın “gizlilik ve güvenliğini teknik olarak sağlamak için verilerin nasıl, ne zaman ve nerede işlendiğini” dönüştürmesi gereken Korumalı Bilgi İşlem’in bir parçasıdır.

Github’da artık mevcut olan Magritte adlı proje, nesneleri tespit etmek ve ekranda göründükleri anda bulanıklık uygulamak için makine öğrenimini kullanıyor. Plakaları, dövmeleri vb. maskeleyebilir.

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Google blogunda “Bu kod özellikle daha fazla gizlilik güvencesi sağlamak isteyen video gazetecileri için yararlıdır” diye yazdı. “Bu açık kaynak kodunu kullanarak, videograflar bir videodaki nesneleri bulanıklaştırırken zamandan tasarruf edebilir ve aynı zamanda altta yatan makine öğrenimi algoritmasının bir videoda yüksek doğrulukla algılama yapabileceğini bilirler.”

Fully Homomorphic Encryption Translator (FHE) adı verilen proje, geliştiricilerin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişmeden şifrelenmiş veriler üzerinde hesaplamalar yapmasına olanak tanıyor. Google, bunun “hassas verilerin işlenmesi konusunda sağlam bir güvenlik garantisinin en yüksek öneme sahip olduğu” finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve devlet gibi sektörlere yardımcı olabileceğini söylüyor.

Google, PET’lerin öncelikle akademik bir uygulama olduktan sonra kullanıma girdiğini belirtiyor. Beyaz Saray kısa bir süre önce bu teknolojiyi lanse ederek “araştırmacıların, doktorların ve erişim izni olan diğer kişilerin verilerin kendisine erişmeden hassas verilerden içgörü elde etmelerine olanak tanıyacağını” söyledi. Google, bu yıl ABD ve Birleşik Krallık hükümetlerinin mali suçlar ve sağlıkla ilgili acil durumlarla mücadele için PET tabanlı çözümler geliştirmek üzere bir yarışma düzenlediğini belirtti.