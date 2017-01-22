Google Bir Süredir Aylık Kaza Raporlarını Yayınlamayı Bıraktı

Google geçtiğimiz Aralık ayında sürücüsüz araç departmanını Alphabet altında yeniden şekillendirerek Waymo adını vermişti.

Google departmanını yeni bir marka altında şekillendirirken kimliğini oluşturan bazı şeylerden vazgeçti. Şirket daha önce sürücüsüz araçlarının karıştığı kazaları aylık olarak halka açıklarken bu artık Waymo’da olmayacak.

Bu kaza raporlarının yer aldığı internet sayfası artık direkt olarak Waymo’nun internet sitesine yönleniyor. Waymo’nun basın sözcüsü yaptığı açıklamada artık PDF raporlarını yayınlamayacaklarını ancak geliştirdikleri teknoloji ile ilgili istatistikleri sitenin blog sayfasından paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. Şirket detaylı güvenlik raporlarını ve yolda karşılaştıkları kazaları Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı’nın kendi sitesi üzerinden yayınlayacak.

Google aylık kaza raporlarını 2015 yılını Haziran ayından beri yayınlıyordu. Bu raporlar ile beraber yollarda gezen sürücüsüz araçların yaşadığı güvenlik problemleri halka bildiriliyordu. Raporlarda yer alan bir çok kaza da ya sürücüsüz araçlar manuel modda kullanılırken yaşanan küçük sürtünmeler ya da diğer sürücülerin neden olduğu problemler yer alıyor. Çünkü araçlardan kaynaklı büyük bir kaza henüz yaşanmadı.