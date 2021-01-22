Google, Avustralya’da arama motoru hizmetini kapatabilir

Google, kendilerini içerikleri için haber yayıncılarına ödeme yapmak zorunda bırakacak yasa tasarısından dolayı Avustralya’dan çekilmeyi düşünüyor. Firma sadece Google Haberler’de yayınlanan haber makaleleri için değil arama motorunda gösterilen haberlere bağlantı vermek ve pasajları göstermek için ödeme yapmaya zorlandığını iddia ediyor.

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Avustralya yönetimi Google’ın açıklamalarına tepkili

Google Avustralya ve Yeni Zelanda Başkan Yardımcısı Mel Silva, Avustaralya Senatosu Ekonomi Yasama Komitesi’nde şu açıklamalarda bulundu: Kurallar bu haliyle yasalaşacak olursa bu bize Google Search’ü Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka seçenek bırakmıyor. Mevzuata detaylı bir şekilde baktıktan sonra, finansal ve operasyonel risklerle ülkede bir hizmet sunmaya devam edebilmenin bir yolunu görmediğimiz sonucuna vardık.

Yasayı hazırlayan ACCC-Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’ndan ağustos ayında yapılan açıklamaya göre bu yasa tasarısı Google’ın arama motoru hizmetini kapsamaması gerekiyordu. Firma haziran ayında yaptığı açıklamada Google Haberler üzerinde yayıncılara ödeme yapmayı taahhüt ediyordu. Avustralya, Almanya ve Brezilya’daki yayıncılara ödeme yapma programını duyurmuştu. Ancak ACCC, yasa tasarısının Avustralya haber medyası işletmeleri ile dev internet firmaları arasındaki pazarlık gücü dengesizliğini ele aldığını düşünüyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise: “Tehditlere yanıt vermiyoruz. Avustralya Devleti ülkede yapabilecekleriniz için kuralları koyar. Bu da bizim parlamentomuzda yapılır. Avustralya’da işler böyle yürüyor” dedi. Ülkedeki resmi raporlara göre ülkedeki çevrimiçi aramaların en az %94’ü Google’ın servisleri üzerinden gerçekleştiriliyor.

Facebook da benzer davranarak haberlerinin Avustralya’da paylaşılmasını engelleyebileceğini belirtiyor. Ülkede gelinen şu noktada internet devi ve Avustralya yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam edecek belki de Google’ın ülkeden çıkmasıyla sonuçlanacak gibi.

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