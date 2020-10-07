Google, Asistan uygulamasının erişilebilirliğini kolaylaştırıyor
Google, Asistan uygulamasının sesli komut özelliklerinden engelli kullanıcıların daha kolay yararlanabilmesini sağlamak adına yeni çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kapsamında şirket, erişilebilirlik cihazları üreticisi Tobii Dynavox ile masaya oturdu.
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Google, Asistan servisini gerçek bir yardımcı yapma yolunda müthiş bir adım attı. ABD’li teknoloji devi, ürettiği konuşma sentezi ve göz izleme cihazlarıyla dünya çapında ün salmış erişilebilirlik firması Tobii Dynavox ile ortaklık kurdu.
Anlaşma kapsamında Asistan, Dynavox’un Snap Core First serisine özel tabletleri ve mobil uygulamalarına entegre edilecek. Bu şekilde ihtiyacı olanların, ev aletlerini ve diğer akıllı ev ürünlerini Asistan sayesinde daha efektif biçimde kullanabilmesi amaçlanıyor.
Google, Tobii ile el sıkıştı: Asistan artık daha erişilebilir olacak
Tobii, Tobii Tech olarak bilinen ayrı bir yan kuruluş aracılığıyla dizüstü bilgisayarlar ve VR kulaklıkları gibi tüketici elektroniği cihazları için ürettiği göz izleme yazılımları sayesinde teknoloji endüstrisinde sıkça adından söz ettiren bir firma. Bununla birlikte Tobii Dynavox’un konuşma sentezi yapabilen tabletleri ve ona eşlik eden yazılımları da, ihtiyacı olanların erişilebilirlik gereksinimi karşılıyor. Google ile Tobii ikilisinin anlaşmasının bir meyvesi olarak, bahse konu cihazlar artık Asistan ile desteklenecek.
Google Asistan çalışma mantığı itibariyle, sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için sesinize erişmeye ve kullanmaya ihtiyaç duyuyor; fakat sesli komut veremeyecek insanlar için Asistan’ı kullanması doğal olarak mümkün değil. İşte tam bu noktada Tobii entegrasyonu sayesinde, Tobii’nin konuşma sentezi yapabilen cihazlarında en azından bu derdin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Örneğin Asistan uyumlu bir akıllı hoparlörünüzü çalıştırmak istediğinizi düşünün, bu noktada ses yerine özel bir düğmeyle bunu kolaylıkla yapabileceksiniz.
Üstelik kurulum da oldukça kolay. İlk aşamada klasik olarak bir adet Google hesabınız olması gerekiyor. Akabinde Google Asistan destekli herhangi bir akıllı ev ürününü yapılandırmanız ve Snap Core First uygulamasına izin vermeniz gerekecek. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarınızı sesli komut vermeksizin uzaktan kontrol etmeye başlayabileceksiniz.
Google, Android ve iOS uygulamasına Hikayeler özelliği getirdi
Google, yaptığı duyuruda Android ve iOS uygulamasında kullanıma sunduğu Hikayeler özelliğinden bahsetti. İçerik üreticiler ve yayıncıların kitleleriyle etkileşimini artıracak yeni özellik, Keşfet sekmesinin yanı sıra arama sonuçlarında da çalışacak.
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Google, aylık 800 milyondan fazla kişi tarafından sıkça kullanılan mobil uygulamasına eklediği Hikayeler özelliğini duyurdu. Kullanıcıların internette aradığı içerikleri bulabilmelerini daha fazla kolaylaştıracak yeni özellik, aynı zamanda yayıncılara yeni bir kapı da açıyor.
Google Hikayeler özelliği böyle görünüyor
Yayıncılar ve içerik üreticiler, kitleleriyle olan iletişimini Keşfet sekmesinin ev sahipliğinde sıkılaştırabilme fırsatına sahip olacak. Şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya’da kullanıma sunulan Hikayeler özelliği, Google’ın açıklamasına göre çok yakında diğer ülkelere de açılacak.
Kullanılabilir olduğunda Hikayeler, tıpkı Instagram ve Snapchat’te olduğu gibi ‘dokun ve kaydır’ mantığında, yani ‘basit’ kelimesinin ete kemiğe bürünmüş hali olarak çalışacak. Bir hikayeye dokunduğunuz zaman telefonunuzun ekranında, sizi takip ettiğiniz yayıncıyla birebir karşılıklı konuşuyormuşçasına etkileyen bir tam ekran deneyimi karşılayacak. O an görüntülediğiniz hikayeden sıkıldığınızı fark ettiğinizde ise parmağınızı sağa kaydırarak, adeta kızgın kumlardan serin sulara atlarcasına sıkılganlıktan mutluluğa doğru adım atacaksınız.
Google, Hikayeler özelliğini Keşfet’in yanı sıra global olarak mobil cihazlardaki arama sonuçlarında da göstermeye başlayacağını söyledi.
Tüketmesi kadar, üretmesi de çok kolay!
Google, Hikayeler’in tamamen içerik üreticilerin ve yayıncıların emrine amade olduğunun müjdesini verdi. Bu noktada hikaye oluşturucuları para kazanma, barındırma, paylaşma ve hikayelerine bağlantı ekleme konusunda tam kontrol sahibi olacak.
Ayrıca şirket, kim olduğunuza bakılmaksızın ister bireysel bir üretici ister yayıncı olun, hikayelerin herkes tarafından oluşturulabileceğini de ilave etti. Hatta şu andan itibaren iki binden fazla web sitesi, Google Hikayeler özelliğini kullanmaya başlamış durumda.
Google aynı zamanda isteyenlerin WordPress, MakeStories ve NewsroomAI için Web Story editörü gibi sürükle – bırak mantığıyla çalışan araçlar sayesinde, sitesinde dakikalar içinde hikaye paylaşabileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra teknik bilginiz varsa hikayelerinizi kendiniz de kodlayarak oluşturabilirsiniz.
Teknoloji devi, yeni eklediği Hikayeler özelliğinin nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenleri stories.google sitesine veya Storytime YouTube videolarını izlemeye davet ediyor.
Google, G Suite’in yerini alacak hizmetini tanıttı: Google Workspace
Google; Gmail, Drive, Dökümanlar ve Meet gibi çevrim içi üretkenlik uygulamaları içeren G Suite hizmetini yeniden yapılandırıyor. Şirket, yepyeni ürünlerini artık Google Workspace adıyla sunmaya devam edecek.
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İşletmelere yönelik çevrim içi üretkenlik ve ortak çalışma araçları sunan G Suite, bundan böyle yoluna Google Workspace olarak devam edecek. Google, bugünkü duyurusunda uygulama paketi için yaptığı ‘büyük bir yeniden markalaşma’ ve ‘yeniden tasarlama’ çalışmalarından bahsetti.
G Suite, yeni yüzüyle karşınızda: Google Workspace
Şirket, yeni markanın yanı sıra tüm ürünlerinin birbirleriyle entegrasyonunu daha fazla artırdığını vurguluyor. Google ayrıca, daha fazla cihaz yönetimi özelliği içeren yeni bir “Business Plus” seviyesi ekleyerek fiyatlandırma katmanlarını biraz daha değiştirdi.
Google Workspace; Gmail, Dokümanlar, Meet, E-Tablolar ve Takvim başta olmak üzere G Suite ile sunulan hizmetlerin tamamını içeriyor. Yeniliklere örnek olarak, mesela bir sohbet penceresi ya da yeni bir sekmeye ihtiyaç duymadan artık gruptaki herkes yeni belge oluşturabilir. Ayrıca Google Dokümanlar’da o an etkin olan herkes birbirlerinin imleçlerini takip etmek veya sohbet penceresi açmak yerine, aynı pencereden hemen bir video görüşmesi başlatabiliyor.
Google Workspace ile yeni logolar da geldi
Google Workspace ile sunulan üç büyük gelişme:
- Ekiplerin daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına, ön saflardaki çalışanların bağlantıda kalmasına ve işletmelerin yeni dijital müşteri deneyimlerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni, derinlemesine entegre bir kullanıcı deneyimi.
- Yeni marka kimliği ile ürünler birbirleriyle daha etkili entegre olacak. Kullanıcılar ise ortak çalışma noktasında hiç olmadığı kadar rahat edecek.
- Müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler sunmanın yeni yolları.
Aslında Google Workspace hizmetindeki en büyük yenilik, şirketin bu yazın başlarında duyurduğu Meet, Chat ve Rooms entegrasyonları oldu. Google artık tüm bu ortak çalışma araçlarını uygulamalarına entegre ederek kullanıcılarının işini kolaylaştırıyor. Hatta Gmail, hepsinin bir araya geldiği tek hizmet.
Google Workspace’in tanıtım videosu
Yakında; sohbet odalarında misafirlerle dokümanlar oluşturma ve bunlar üzerinde ortak çalışmanın yanı sıra bağlantılı dosyaları yeni sekmede açmak zorunda kalmadan Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’da görebilme özellikleri de gelecek. Ek olarak bir dokümanda birinden @ ile bahsettiğinizde, karşınıza o kişinin iletişim bilgileri çıkacak ve video görüşmesi, sohbet gibi eylemleri hızlıca yapabileceksiniz.
Google aynı zamanda, Gmail ve Chat’te kullanıma sunduğu Meet hizmetindeki resim içinde resim desteğini de önümüzdeki aylarda Dökümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’a sunacağını açıkladı. Son olarak Google, Workspace uygulamalarının ikonlarını da değiştirdi. Örneğin Gmail simgesinin alışılageldik kırmızı ‘M’si ve Takvim gibi tüm uygulamalar, birbirleriyle ahenk içinde yaşayan renklerle süsleniyor.
Google Camera Go, gece modu ve HDR özelliklerine kavuşuyor
Google Camera Go uygulamasını, Google Camera uygulamasının çeşitli özelliklerinin kısıtlanmış versiyonu şeklinde açıklarsak yanlış olmaz.
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Google Camera Go, giriş seviyesi telefonlar için tasarlandı
Uygulama, bu yılın mart ayında tanıtılan Qualcomm Snapdragon 250 işlemcisine sahip giriş seviye bir akıllı telefon olan Nokia 1.3 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Cihaz, işletim sistemi tarafında Android 10 Go Edition’ı kullanıyor. Şirket, giriş seviye akıllı telefon kullananlar için fotoğrafçılık anlamında da ekstra bir şeyler sunmayı hedefliyor. Bu yılın nisan ayında şirketin Google Camera Go uygulamasına HDR desteği getirmek için çalıştığı öğrenilmişti. HDR desteği henüz kullanıcılara sunulmamış olsa da, şirket şimdi de gece modu özelliğini uygulamaya entegre ettiğini duyurdu.
Google Camera Go platformunun ürün yöneticisi Pranay Bhatia, gece modu özelliğinin son güncelleme ile birlikte Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 modellerine sunmaya başladıklarını açıkladı. Söz konusu mod ile flaşa gerek duymadan düşük ışıkta fotoğraf çekilebilecek. Mod, giriş seviyesi telefonlarda da aynı mantıkta çalışacak; bir sahnenin birden fazla görüntüsünü art arda seri çekimler yaparak kaydedecek, daha parlak bir görüntü elde etmek adına bunları birleştirecek. Aşağıdaki videodan çekim örneklerine göz atabilirsiniz.
Videonun son kısımlarında da görüldüğü üzere, HDR desteği üzerinde çalışıldığı bir kez daha doğrulanmış oluyor. HDR desteği ile birlikte, giriş seviyesi akıllı telefon kullananlar daha iyi bir dinamik aralığa sahip görüntüler elde edebilecekler. Şirket, HDR özelliğinin kullanıma sunulması adına herhangi bir tarih paylaşmadı.