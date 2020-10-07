Google, Asistan uygulamasının erişilebilirliğini kolaylaştırıyor

Google, Asistan uygulamasının sesli komut özelliklerinden engelli kullanıcıların daha kolay yararlanabilmesini sağlamak adına yeni çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kapsamında şirket, erişilebilirlik cihazları üreticisi Tobii Dynavox ile masaya oturdu.

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Google, Asistan servisini gerçek bir yardımcı yapma yolunda müthiş bir adım attı. ABD’li teknoloji devi, ürettiği konuşma sentezi ve göz izleme cihazlarıyla dünya çapında ün salmış erişilebilirlik firması Tobii Dynavox ile ortaklık kurdu.

Anlaşma kapsamında Asistan, Dynavox’un Snap Core First serisine özel tabletleri ve mobil uygulamalarına entegre edilecek. Bu şekilde ihtiyacı olanların, ev aletlerini ve diğer akıllı ev ürünlerini Asistan sayesinde daha efektif biçimde kullanabilmesi amaçlanıyor.

Google, Tobii ile el sıkıştı: Asistan artık daha erişilebilir olacak

Tobii, Tobii Tech olarak bilinen ayrı bir yan kuruluş aracılığıyla dizüstü bilgisayarlar ve VR kulaklıkları gibi tüketici elektroniği cihazları için ürettiği göz izleme yazılımları sayesinde teknoloji endüstrisinde sıkça adından söz ettiren bir firma. Bununla birlikte Tobii Dynavox’un konuşma sentezi yapabilen tabletleri ve ona eşlik eden yazılımları da, ihtiyacı olanların erişilebilirlik gereksinimi karşılıyor. Google ile Tobii ikilisinin anlaşmasının bir meyvesi olarak, bahse konu cihazlar artık Asistan ile desteklenecek.

Google Asistan çalışma mantığı itibariyle, sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için sesinize erişmeye ve kullanmaya ihtiyaç duyuyor; fakat sesli komut veremeyecek insanlar için Asistan’ı kullanması doğal olarak mümkün değil. İşte tam bu noktada Tobii entegrasyonu sayesinde, Tobii’nin konuşma sentezi yapabilen cihazlarında en azından bu derdin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Örneğin Asistan uyumlu bir akıllı hoparlörünüzü çalıştırmak istediğinizi düşünün, bu noktada ses yerine özel bir düğmeyle bunu kolaylıkla yapabileceksiniz.

Üstelik kurulum da oldukça kolay. İlk aşamada klasik olarak bir adet Google hesabınız olması gerekiyor. Akabinde Google Asistan destekli herhangi bir akıllı ev ürününü yapılandırmanız ve Snap Core First uygulamasına izin vermeniz gerekecek. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarınızı sesli komut vermeksizin uzaktan kontrol etmeye başlayabileceksiniz.