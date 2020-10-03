Google AR desteğini, Galaxy Z Fold 2 ve daha fazla cihaza sunuyor

Facebook, AR efekt geliştiricilerinin, yaptıkları efekti Instagram dışında artık Messenger ve Portal platformlarında da yayınlamasına izin vereceğini duyurdu.

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Facebook, artırılmış gerçeklik efektleriyle uğraşan ve bu alanda çalışmalar yürüten insanların, çalışmalarını paylaşabilecekleri yeni platformları açıkladı. Dünkü Facebook Connect etkinliğinde şirket, üçüncü taraf içerik oluşturucuların hem Messenger hem de Portal‘a erişebileceklerini böylelikle oluşturdukları efekti buralarda yayınlayabileceklerinin müjdesini verdi. Bu bağlamda Facebook’un AR efekt yazılımı Spark AR Studio’da oluşturduğunuz efektleri artık Messenger platformuna da yayınlayabileceksiniz.

AR efekt geliştiricilerine Facebook Messenger desteği!

Burada kafa karışıklığı yaratmaması açısından, ufak bir parantez açalım: Messenger’da AR efektleri zaten hali hazırda mevcut; ancak bunlar, Facebook’un kendi geliştirdiği efektler. Yeni açıklamanın ise, son kullanıcıların ürettiği AR efektlerini Messenger ve Portal platformunda yayınlayabilecekleri anlamına geldiğini ekleyelim. Facebook ekibi, kullanıcıların oluşturduğu efektleri Messenger ve Portal’da ne zaman yayınlayabileceklerini ise önümüzdeki yılın başlarında açıklayacağını söyledi.

400 milyondan fazla AR efekt geliştiricisi var

Facebook ayrıca dünkü etkinlikte Spark AR Studio’nun kullanım miktarıyla ilgili de güncel bilgiler verdi. Buna göre şu anda dünya çapında, hem Facebook hem de Instagram’da bir milyondan fazla AR efekti yayınlayan 400 milyondan fazla Spark AR geliştiricisi bulunuyor. Ayrıca Facebook, son üç ayda 150′den fazla kullanıcı hesabı tarafından paylaşılan efektlerin Instagram’da bir milyardan fazla görüntülemeye ulaştığını da açıkladı. Şimdi Messenger ve Portal platformları için gelecek destekle birlikte bu sayı çok daha fazla artacak.

Genel olarak baktığımızda Facebook’un sahibi olduğu platformlarda AR teknolojilerine oldukça önem verdiğini görüyoruz. Bunların yanı sıra şirket, Ray-Ban ortaklığında artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını da açıklarken, gelecek yıl bir çift akıllı gözlük piyasaya sürmeyi planlıyor.