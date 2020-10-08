Google Asistan, üçüncü parti uygulamaları da desteklemeye başlıyor

Google Asistan veya Siri’ye Twitter’da paylaşılan haberleri göstermelerine dair komut verildiğinde, Twitter’daki CHEK_News hesabını veya Apple News’da yer alan Twitter hakkındaki haberleri açtıklarına şahit oluyoruz. Android kullanıcıları için sesli asistan desteği çok daha akıllı bir hal alıyor. Şirket, sanal asistanının bazı üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu bir şekilde çalışabildiğini duyurdu. Artık Google Asistan’a Twitter’da paylaşılan haberleri göstermesine dair sesli komut verildiğinde, trend listesindeki haber paylaşımlarını gösteriyor olacak.

İlginizi çekebilir: Google Asistan, sesli komutlar için ‘gizli mod’ özelliği kazanıyor!

reklam

İlk etapta 30 popüler uygulama için destek verilecek

Sanal asistana eklenen yeni kabiliyetler tüm Android uygulamalar için destek sunmuyor. Şirket, ilk etapta uygulama mağazasındaki en popüler 30 uygulama ile uyumlu olarak çalışacağını, yakın zamanda uygulama desteğini genişleteceklerini belirtti. Güncellemenin dağıtımına bugün itibarıyla başlanmış durumda. Desteklenen uygulamalardan bazıları; Twitter, Snapchat, MyFitnessPal, Discord, Nike Run Club şeklinde sıralanıyor.





Google Asistan, engelli bireyler için de önemli bir adım atmış oldu

Tüm bu yenilikler Google Asistan’ı güçlü bir dijital yardımcı yapmakla beraber, telefonu elimize almadan hemen her şeyi yapabilme imkanı da sunmuş oluyor. Özellikle görme engelli bireyler için oldukça önemli bir gelişme olduğu aşikar.