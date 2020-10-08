Google Asistan, üçüncü parti uygulamaları da desteklemeye başlıyor
Google Asistan veya Siri’ye Twitter’da paylaşılan haberleri göstermelerine dair komut verildiğinde, Twitter’daki CHEK_News hesabını veya Apple News’da yer alan Twitter hakkındaki haberleri açtıklarına şahit oluyoruz. Android kullanıcıları için sesli asistan desteği çok daha akıllı bir hal alıyor. Şirket, sanal asistanının bazı üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu bir şekilde çalışabildiğini duyurdu. Artık Google Asistan’a Twitter’da paylaşılan haberleri göstermesine dair sesli komut verildiğinde, trend listesindeki haber paylaşımlarını gösteriyor olacak.
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İlk etapta 30 popüler uygulama için destek verilecek
Sanal asistana eklenen yeni kabiliyetler tüm Android uygulamalar için destek sunmuyor. Şirket, ilk etapta uygulama mağazasındaki en popüler 30 uygulama ile uyumlu olarak çalışacağını, yakın zamanda uygulama desteğini genişleteceklerini belirtti. Güncellemenin dağıtımına bugün itibarıyla başlanmış durumda. Desteklenen uygulamalardan bazıları; Twitter, Snapchat, MyFitnessPal, Discord, Nike Run Club şeklinde sıralanıyor.
Google Asistan, engelli bireyler için de önemli bir adım atmış oldu
Tüm bu yenilikler Google Asistan’ı güçlü bir dijital yardımcı yapmakla beraber, telefonu elimize almadan hemen her şeyi yapabilme imkanı da sunmuş oluyor. Özellikle görme engelli bireyler için oldukça önemli bir gelişme olduğu aşikar.
Google Asistan, sesli komutlar için ‘gizli mod’ özelliği kazanıyor!
Google’ın hayatımızı kolaylaştırmak adına dil desteğiyle beraber bir süre önce hayatımıza dahil ettiği Asistan hizmeti, ‘gizli mod’ özelliği kazanıyor. Sesli komutlar için gelen bu özellikle aramalarının geçmiş kaydında yer almamasını isteyen kullanıcılar, Google Asistan için ‘gizli mod’u kullanabilecek.
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Apple’ın Siri’si gibi Google tarafında yer alan Asistan da oldukça yetenekli ve farklı özelliklere sahip. Asistan, Siri kadar köklü ve eski olmasa da Google’ın arkasında yer alması nedeniyle birçok farklı özelliği kısa sürede bünyesine katmayı başarmıştı. The Next Web’de yer alan habere göre şirket, yeni duyurmuş olduğu ‘gizli mod’ özelliğiyle beraber Asistan kullanımını daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.
Sesli komutlar için de ‘gizli mod’ özelliği geliyor
Google tarafında gerçekleştirdiğimiz bazı aramaları ‘gizli sekme’ ya da ‘gizli mod’ üzerinden yapmak isteyebiliyoruz. Geçmişimize kaydedilmemesini istediğimiz sorguları bu şekilde arayarak kayıtlardan temizleme külfetinden kurtulmuş oluyoruz. Asistan’a verdiğimiz sesli komut ve sorgular içinse böyle bir seçenek bulunmuyordu. Sesli olarak verilen sorguların manuel olarak silinmesi ya da en azından ‘otomatik silme’ özelliğiyle belli bir süre sonra silinmesi gerekiyordu. Bugün gelen açıklamaya beraber sesli komutlar için de kullanıcılar ‘gizli mod’dan yararlanabilecek.
Google Asistan, farklı senaryolarda da işlevsel
Sadece kendi sorgularınız değil eve gelen arkadaşınızın akıllı hoparlör ya da Asistan servisine bağlı herhangi bir cihazla etkileşime girip arama yapması, müzik oynatması gibi senaryolarda da bu özellik oldukça işlevsel olacaktır. Google’ın açıklamasında özelliğin ne zaman bütün kullanıcılara sunulacağı ve de hangi komutla aktif edileceği konusunda bir detay yer almıyor. Ancak tahminlere göre özelliği kullanmak isteyenlerin Asistan’a “Hey Google, gizli modu aç” demesi yeterli olacaktır.
Google iOS uygulamasına hesap güvenliği uyarıları ekliyor
Google, önümüzdeki haftaların başında iOS uygulamasına ekleyeceği yeni hesaplar arası güvenlik uyarıları sisteminden bahsetti. Bu sistemdeki temel amaç, o an için hesabınızdaki olası problemler hakkında sizlere bilgi vermek oluyor.
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Google bugün, Google hesabınızda bir güvenlik sorunu olduğunda size haber verecek yeni güvenlik uyarıları da dahil olmak üzere güvenlikle ilgili birkaç güncellemeyi duyurdu. Bu güncellemelerle şirket, hangi Google uygulamasını kullanıyor olursanız olun, hesabınızla ilgili potansiyel güvenlik sorunu tespit ettiğinde sizi haberdar etmeyi amaçlıyor.
Google’ın The Verge ekibine verdiği demece göre uyarılar önümüzdeki haftalarda sadece iOS uygulamasında geçerli olmak üzere sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulacak. Bir blog gönderisinde ise şirket, önümüzdeki yılın başlarında bunları daha geniş kesime yaymayı amaçladığını ilave etti.
Google iOS uygulamasında uyarılar böyle görünüyor
Asistan için misafir modu geliyor
Google, duyurusunda Google Asistan’a misafir modu ekleyeceğini söyledi. Misafir moduyla beraber Asistan, kullanıcıların söylediği istekleri Google hesabına kaydetmeyecek. Kullanıma sunulduğunda, “Hey Google, Misafir modunu aç” diyerek bunu açabileceksiniz. Google Asistan misafir modu, önümüzdeki haftalardan itibaren Nest akıllı hoparlörler ve diğer cihazlara sunulacak.
Ek olarak Google, hesabınızın güvenlik ve gizlilik ayarlarının basit bir özetini görmek için aramalarda “Google Hesabım güvenli mi?” gibi basit ifadeleri aratabileceğinizi de söyledi.
Sonucun nasıl görüneceğine dair fikir verecek bir ekran görüntüsü:
Tüm bunların yanında Google, ürünlerindeki gizlilik ve güvenlik araçlarıyla ilgili bilgiler içeren Güvenlik Merkezi web sitesini de güncelledi. Yenilenen sayfada Gmail, Chrome, YouTube, Android ve Pixel dahil olmak üzere 13 Google ürünü hakkında ayrıntılar yer alıyor. İlk başta ABD’de yayına alınan yeni site yakında tüm dünyada kullanıma sunulacak.
Google Chrome 86 kullanıma sunuldu
Google Chrome’un bir dizi güvenlik iyileştirmeleri içeren yeni versiyonu kullanıma sunuldu.
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Google Chrome tarayıcısından müthiş özellik: ‘Password Checkup’
Yeni sürümle birlikte, ‘Password Checkup’ özelliği Android ve iOS platformlarında da kullanıma sunuluyor. Söz konusu özellik; Google Chrome tarayıcısına kayıtlı şifrelerin, çevrimiçi olarak sızdırılmış şifrelerden olup-olmadığını tespit ediyor ve tehlike bir durumla karşılaştığında kullanıcıdan şifresini/şifrelerini değiştirmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
Otomatik şifre doldurma özelliği iOS kullanıcılarına da sunuluyor
Şirket, ‘otomatik doldurma’ özelliğini iOS platformuna da entegre ettiğini duyurdu. Otomatik doldurma, tarayıcının şifre yöneticisine kaydedilen şifrelerinin, oturum açma durumlarında otomatik olarak doldurulmasına olanak tanıyor. iOS kullanıcıları, otomatik doldurma işlemi yaptıklarında, biyometrik güvenlik özelliğini kullanarak kimliklerini doğrulamaları gerekecek.
HTTPS (güvenli internet protokolü) kullanmayan web sitelerine temkinli yaklaşılıyor
Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını sağlamayı hedefleyen şirket, ‘güvenli olmayan formlar’ özelliğini devreye soktu. Bu özellik, HTTPS sayfalarında bulunan ancak verilerini şifrelenmemiş HTTP protokolü aracılığıyla gönderen formları güvensiz olarak tanımlıyor. Kullanıcılar güvensiz formları doldurmaya başladıklarında, otomatik doldurma özelliği direkt olarak kapatılıyor. Şirket, HTTPS sayfalarında bulunan fakat HTTP protokolü aracılığıyla gerçekleşen indirme işlemlerinden kullanıcıları korumak için yeni bir adım daha atmış görünüyor. Google Chrome kullanıcıları, bu tür web sitelerinden ‘.pdf’ ve ‘.docx’ gibi dosya türlerini indirirken uyarı alacaklar. Söz konusu web sitelerinden ‘.exe’ türündeki çalıştırılabilir dosya ve arşiv indirmeleri ise tamamen engellenecek.
Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuştu
Google Chrome internet tarayıcısının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyordu. Son güncelleme ile birlikte, tarayıcıya kaydedilmiş şifreler direkt olarak değiştirilebilecek.
‘Ayarlar > Chrome hakkında’ yolunu izleyerek, versiyon 86’ya geçiş yapabilirsiniz.