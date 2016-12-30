Google Arama Sonuçlarında Yemek Tarifleri de Çıkıyor

Geçtiğimiz son bir kaç yılda Google arama ekranını oldukça geliştirdi ve her geçen gün daha fazla bilgi ekranıyla geliştirmeye devam ediyor.

Google’ın amacı arama ekranında sadece bir takım linklerin çıkmasının dışında kullanıcıya aradığı bilgiyi hızlı ve kolay bir şekilde sunmanın yollarını bulmak. Artık bir çok aramanın sonucunda arama ile ilgili Wikipedia penceresi çıkıyor. Film, dizi, oyuncu veya yönetmen aramalarında ise ek bilgiler sürekli yer alıyor. Şirketin son hedef kitlesi de yemek tarifi arayanlar.

Daha önce aratılan yiyeceklerin besin değerleri yer almaya başlamıştı. Bu özelik sadece masaüstünde de olsa son derece kullanışlı. Bu özellik şimdi de yemek tarifi ile beraber mobil sürüme de geldi. Üstelik karşımıza sadece tarif çıkmakla kalmıyor bir de aratılan yemekle ilgili yapılacak bilecek alternatif yemeklerde çıkabiliyor.

Örneğin kızarmış tavuk aradığınızda fırında kızarmış, güney usulü kızarmış, sütle kızarmış gibi seçenekler sunuluyor. Tarif özelliği şimdilik masaüstü sürümünde yer almıyor ve şuanda İngilizce çalışıyor. Belki yakında zamanda bu özelliği Türkçe olarak da görebiliriz.