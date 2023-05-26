Google, yakın zamanda Android 14 Beta 2.1 güncellemesini kullanıma sundu. Bu güncelleme, beta kullanıcıları tarafından bildirilen çeşitli sorunları ele alıyor ve Android 14 beta yapılarını çalıştıran cihazlarda hata düzeltmeleri ve geliştirmeler getiriyor. Google, kritik sorunları çözmenin yanı sıra sistem kararlılığı ve performansında da iyileştirmeler yapmıştır. İşte güncellemede yer alan düzeltmelerin detayları.

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Bu güncelleme, Pixel 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7 ve 7 Pro serisi gibi uygun cihazlar arasında yer alıyor. Eğer önceki Android 13 QPR3 beta sürümünden Android 14 Beta 2.1’e güncelleme yapmayı tercih etmezseniz, QPR3 Beta güncellemelerini almaya devam edeceksiniz. Android Beta Programına katılmak isteyen kullanıcılar resmi Android Beta web sitesini ziyaret edebilirler.

Android 14 Beta 2.1 güncellemesiyle birlikte Google, çeşitli sorunları ele alarak ve genel sistem kararlılığını iyileştirerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Beta kullanıcıları, uyumlu cihazlarında daha sorunsuz ve güvenilir bir işlem bekleyebilirler. Hata düzeltmeleri ve optimizasyonlardan yararlanmak için Android 14 Beta 2.1’e güncelleme yapmanız öneriliyor.

Google, her zamanki gibi kullanıcıları, Android Beta Geri Bildirim uygulaması aracılığıyla veya topluluk forumlarına katılarak geri bildirimde bulunmaya teşvik ediyor. Bu geri bildirimler, Android güncellemelerinin geleceğini şekillendirmede yardımcı olur ve tüm kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sağlayacak.

Android 14 Beta 2.1 ile giderilen hatalar

Cihaz Kurulumunun Tamamlanması: Beta programından çıkarken sorunlarla karşılaşan kullanıcılar artık cihaz kurulumunu sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecekler. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için kullanıcıların devre dışı bırakmadan önce cihazlarını Android 14 Beta 2.1’e güncellemesi ve ekran kilidi ayarlarını sıfırlaması gerekir.

Pil Yüzdesi Görüntüsü: Güncelleme, gerçek şarj seviyesinden bağımsız olarak pil yüzdesinin yanlışlıkla %0 olarak görüntülendiği bir hatayı giderir. Bu düzeltme tutarsızlığı giderir ve doğru pil raporlaması sağlar.

Ses Kesintileri: Cihazın hoparlörlerinde ses kesintilerine neden olan birkaç sorun çözüldü. Kullanıcılar artık kesintisiz ses çalmanın ve gelişmiş ses kalitesinin keyfini çıkarabilir.

Sistem Kararlılığı: Yama, daha önce uygulama donmalarına veya cihaz çökmelerine neden olan kararlılık sorunlarını giderir. Kullanıcılar, cihazlarında daha güvenilir ve sorunsuz bir deneyim bekleyebilir.

Uygulama Düzeltmeleri: Güncelleme, uygulama işlevselliğiyle ilgili belirli sorunları çözer. Belirli fotoğrafları açmaya çalışırken Google Fotoğraflar uygulamasının çökmesi düzeltildi. Ek olarak, hesap ayarları yönetilirken Google Kişiler uygulamasının kilitlenmesi de düzeltildi.

Çeşitli Düzeltmeler: Diğer düzeltmeler arasında Google TV uygulamasını hareketle gezinme etkinken kullanırken resim içinde resim penceresinin kaybolmasının çözülmesi , her zaman ekranda modu etkinken bildirimlerde Google Mesajlar uygulama simgelerinin bulunmamasının düzeltilmesi ve adresleme yer alır. Android Auto ile birlikte kullanıldığında her zaman ekranda moduyla ilgili bir sorun.