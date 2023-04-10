Google arama geçmişinizi silmek, çevrimiçi gizliliğinizi korumak için önemlidir. Eğer bir Google Hesabınız varsa, arama geçmişiniz varsayılan olarak kaydedilir ve bu bilgiler size kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlamak için kullanılabilir.

Arama geçmişinizi silmek için farklı seçenekleriniz vardır. Bunları, Google hesabınızdan, Android veya iPhone akıllı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısından silebilirsiniz.

Google hesabınızdan geçmişi silme

Google hesabınızdan arama geçmişini silmek için, bir web tarayıcısında myaccount.google.com adresine gidin ve hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun. Şimdi Gizlilik ve Kişiselleştirme’ye gidin ve Verilerinizi ve gizliliğinizi yönetin’i seçin.

Şimdi bir Geçmiş Ayarları bölümü göreceksiniz, bunun altında Etkinliğim’i seçin, bu sizi Web ve Uygulama Etkinliği’ni göreceğiniz başka bir sayfaya götürecektir, şimdi bir Sil seçeneği göreceksiniz, bunu seçin ve ardından Google geçmişinizi silmeyi seçebilirsiniz.

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Daha sonra bir dizi seçeneğiniz vardır; Son saat, Son gün ve Tüm zamanlar için verileri silebilir veya her şeyi silmek istiyorsanız özel bir aralık seçebilir ve ardından Tüm zamanlar seçeneğini belirleyebilirsiniz. Daha sonra Arama, Görsel Arama, Haberler, Google Play mağazası ve daha fazlası için geçmişinizi içeren bir dizi seçenek sunulacaktır. Sadece arama geçmişinizi silmek istiyorsanız Arama seçeneğini seçin. Verilerinizi sildikten sonra arama geçmişiniz temizlenecektir ve isterseniz otomatik silme işlevini ayarlamayı seçebilirsiniz, bununla ilgili daha fazla ayrıntıyı aşağıda görebilirsiniz.

Google arama geçmişinizi otomatik olarak silme

Arama geçmişinizi düzenli olarak otomatik olarak silmek isterseniz, bunu Google hesabınızdan yapabilirsiniz. myactivity.google.com adresine gidin ve ardından Otomatik sil bölümünü seçin.

Şimdi Seç ve otomatik sil seçeneğini seçin ve size silinecek etkinlik seçeneği sunulacaktır, 36 aydan, 18 aydan veya 3 aydan daha eski etkinlikler arasından seçim yapabilirsiniz. İstediğiniz seçeneği seçin, 3 ayı seçtiğinizi varsayalım, o zaman üç aydan eski olan tüm Google etkinlikleriniz otomatik olarak silinecektir.

Bu, arama geçmişinizi ve kullandığınız tüm Google uygulamalarındaki geçmişinizi içerecektir, temel olarak, Google’da kullandığınız herhangi bir şey için tüm geçmiş, seçtiğiniz zaman diliminden sonra otomatik olarak silinecektir.

Google’da arama geçmişi kalıcı olarak nasıl kapatılır?

Arama geçmişinizin ve diğer geçmişlerin Google tarafından kaydedilmesini durdurmak istiyorsanız, Google hesabınızda bu özelliği tamamen kapatma seçeneği vardır, bunu yapmak için myactivity.google.com adresine gidin ve hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.

Şimdi cihazınızda Web ve Uygulama Etkinliği’ni seçin ve ardından Web ve Uygulama Etkinliği altında Kapat seçeneğini göreceksiniz, buna tıklayın ve ardından altta bir Duraklat düğmesi göreceksiniz, bunu seçin ve arama geçmişiniz ve Google’daki diğer geçmişiniz artık kaydedilmeyecektir.

Bu özellik kapatıldığında aramalar, resimler, videolar ve temel olarak Google hesabınızla kullandığınız tüm Google uygulamalarının daha fazla geçmiş kaydetmesi engellenecektir.

Google arama geçmişinizi ve diğer geçmişleri tekrar açmak için Googe myactivity.google.com adresine gidin ve Web ve Uygulama Etkinliği’ni seçin, şimdi bir Aç düğmesi göreceksiniz, buna tıklayın ve başka bir menü göreceksiniz, Aç’a tıklayın ve şimdi Google’daki tüm geçmişiniz tekrar kaydedilecektir.

Google Arama uygulamasından geçmiş nasıl silinir?

iPhone veya Android cihazınızda Google Arama uygulamasını kullanıyorsanız, geçmişi akıllı telefonunuzdaki uygulama içinden kolayca silebilirsiniz. Cihazınızda uygulamayı açın ve sağ üstteki profil resminizi seçin.

Şimdi başka bir ekrana yönlendirileceksiniz ve Arama Geçmişi’ni göreceksiniz, buna tıklayın ve uygulama içinde bir seçenekler sayfasına yönlendirileceksiniz, şimdi bir Sil düğmesi göreceksiniz, buna tıklayın ve size bir dizi seçenek sunulacak. Geçmişinizi bugünden itibaren, özel bir aralıkta ya da tüm zamanlar için silmeyi seçebilirsiniz. İstediğiniz seçeneği seçin, örneğin bugün, tüm arama geçmişiniz ve Google uygulamasındaki etkinliğiniz o zaman dilimi için silinecektir.

Sonuç

Bunlar, PC veya Mac’iniz ya da Android akıllı telefonunuz veya tabletiniz veya iPhone veya iPad’iniz gibi birden fazla cihazda Google arama geçmişinizi silmek için kullanabileceğiniz ana yöntemlerdir.

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