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Google, Varsayılan Arama Motoru Olarak Kalmak İçin Apple’a $15 Milyar Ödeyecek!
Google, varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple’a $15 Milyar Ödeyecek! iPhone’larda, iPad’lerde ve Mac’lerde varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple’a tonlarca para ödüyor ve ödemeye devam edecek. 2020’de varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple’a $10 Milyar ödeyen Google, şimdi ise $15 Milyar daha ödeyecek.
Google’ın Apple’ın cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kalması için Apple’a tonlarca (milyarlarca) para ödediği birçok kez dikkatimizi çekti. En son yatırımcı notuna göre Google, bu iş için Apple’a $15 Milyar ödeyebilir. Google geçen sene, Apple’a $10 Milyar ödediğinden, geçen yıla göre büyük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu, Google’ın, Microsoft’un Mountain View devini geride bıraktığından ve en üst sırada kaldığından emin olmak için fiyatı $15 Milyar’a çıkardığını gösteriyor. Google’ın buna ne kadar para harcadığı göz önüne alındığında, iPhone, iPad, Mac vb. cihazlarda arama söz konusu olduğunda şirketin en üst noktada kalmaya ne kadar özen gösterdiğini gözler önüne seriyor.
Raporda ayrıca, Apple ve Google’ın bu ödemelerle ilgili olarak düzenleyici sorunlarla karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor, ancak bu muhtemelen yıllar sonra olacak. Eğer Apple, insanların hangi arama motorunu varsayılan olarak kullanmak istediklerine karar vermelerine izin vermek zorunda kalırsa şaşırmayız – Google, Microsoft, DuckDuckGo veya başka bir şey.
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Bununla birlikte, bu rapor Google’ın Apple’ın platformunda varsayılan arama motoru olarak kalmasının ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor.
iOS’ta Varsayılan Arama Motoru Nasıl Değiştirilir?
Akıllı telefonlarımızı çoğu zaman fotoğraf çekmek, müzik dinlemek, metin-mesaj göndermek ve telefon görüşmesi yapmak için kullanırken, Web’de gezinmek için de mobil cihazlara güveniyoruz. Her akıllı telefonun piyasaya sürülmesi ve onunla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Web’de gezinmenin çok daha önemli hale geldiği inkar edilemez bir gerçek. Bir mobil cihazda veya daha özel olarak bir iPhone, iPad veya Mac’te bir Web tarayıcısı kullanıcısıysanız, çok küçük parçaların bir araya gelerek çok büyük bir deneyim oluşturduğunu fark edeceksiniz. Bu parçalardan birinin, hızlıca bilgiye ulaşmak için kullandığımız arama motorları olduğunu biliyorsunuz.
Her arama motoru aynı ve eşit yaratılmasa da, farklı nedenlerden dolayı bir arama motorunu diğerine tercih etmek isteyebileceğiniz bir zaman gelebilir. Safari’de varsayılan olandan ayrı olarak başka bir arama motoru kullanmak istiyorsanız, iOS’un arama motorları arasında geçiş yapmanıza izin verdiğini ve herhangi bir noktada farklı bir kaynaktan bilgi aramanıza izin verdiğini öğrenmekten memnuniyet duyacaksınız.
- Ayarlar uygulamasını iPhone veya iPad’inizin ana ekranından başlatın.
- Aşağı kaydırın ve ‘Safari’’ye dokunun.
- En üstte ‘Arama Motoru’ etiketli bir seçenek var. Açmak için dokunun.
- Burada isterseniz geçiş yapabileceğiniz seçeneklerin bir listesini göreceksiniz. Seçiminizi yapın ve Ayarlar uygulamasını kapatın.
Kaynak: WCCFtech
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Oyun
Battlefield 5 Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz Oldu!
EA tarafından geliştirilen Battlefield 5, hafta sonuna özel Steam’de ücretsiz oynanabilir oldu. Steam’de Battlefield 5‘i deneme şansını kaçırmayın!
2018 yılında EA tarafından piyasaya sürülen Battlefield 5, bu hafta sonuna özel Steam‘de ücretsiz oynanılabilir hale geldi. Battlefield 5‘i deneme şansını kullanıcılara sunan Steam, özel bir indirim yapmayı da unutmadı. Gelin haberimizin detaylarına bakalım.
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Battlefield 5 Steam’de ücretsiz oynanılabilir!
Popüler oyun platformu Steam, EA DICE tarafından geliştirilen bir oyun olan Battlefield 5‘i bu hafta sonuna özel ücretsiz oynanabilir hale getirdi. Şu anda Steam üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir olan Battlefield 5, sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek.
29 Ağustos saat 20:00‘a kadar Steam üzerinden indirilebilir olacak olan Battlefield 5, yaklaşık 2 gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilinecek. Bu süre zarfında oyunu beğenen oyuncular ise oyunu indirimli olarak Steam‘den satın alabilecek. Peki fiyatı ne kadar?
Steam’de 419 TL fiyat etiketi ile satılan Battlefield 5 Definitive Edition bu hafta sonuna özel olarak indirime girdi. %90 indirim ile satışa sunulan Battlefield 5 Definitive Edition şu anda 41,99 TL fiyat etiketine sahip. 8 Eylül‘e kadar sürecek olan bu indirim Battlefield 5’i satın almak için kaçırılmayacak bir fırsat. Eğer Battlefield 5’i satın almayı düşünüyorsanız veya deneyimlemek istiyorsanız Steam‘deki bu etkinliği kaçırmayın.
Battlefield 5 minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 – 64 bit
İşlemci: Intel i5-6600K / AMD FX-8350
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7850 2GB
DirectX: 11
Depolama: 50GB kullanılabilir alan
Battlefield 5 önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit
İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X
RAM: 12GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
DirectX: 11
Depolama: 50GB kullanılabilir alan
SCUM’da Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz
Steam‘in ücretsiz hale getirdiği oyunlardan birisi de SCUM. Yine 2018 yılında piyasaya sürülen SCUM, açık dünya hayatta kalma türünde. Gamepires tarafından geliştirilen SCUM, 30 Ağustos saat 20:00‘a kadar Steam’de ücretsiz olarak oynanabilir halde. Tabi yine Battlefield 5’te olduğu gibi bir indirim kampanyasına da giren SCUM, 57 TL olan fiyatını %50 indirimle 28,50 TL‘ye çekiyor. Yine Battlefield 5 gibi SCUM’ı da denemek istiyorsanız bu kampanyayı kaçırmayın.
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Tablet/Notebook/Laptop
Huawei Matebook B3, B5 ve B7 Tanıtıldı!
Huawei‘nin yeni Intel işlemcili dizüstü bilgisayar modelleri Huawei MateBook B3, B5 ve B7 tanıtıldı. İşte Huawei MateBook B3, B5 ve B7’nin özellikleri.
Huawei‘nin yeni dizüstü bilgisayar modelleri Çin’de piyasaya sürüldü. MateBook B serisi olarak adlandırılan yeni Huawei laptop modelleri iş odaklı olarak üretilmiş. Intel‘in yeni nesil güçlü işlemcilerini taşıyan MateBook B modelleri isimlerinden de anlaşılacağı üzere üç farklı segmente hitap ediyor.
B3, B5 ve B7 olarak isimlenen laptop modellerinin en yüksek özelliklisi MateBook B7. Öte yandan MateBook B5 her açıdan orta segment özellik taşırken, MateBook B3 ise diğer modellere göre daha düşük özellikler sunuyor. Şimdi gelin Huawei‘nin yeni iş odaklı dizüstü bilgisayar modelleri Huawei MateBook B3, B5 ve B7‘ye yakından bakalım.
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İçindekiler
Huawei MateBook B7 tüm özellikleri!
Huawei MateBook B serisinin en güçlü modeli MateBook B7, üzerinde 3:2 en boy oranına sahip 13.9 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. %91 ekran gövde oranına sahip bu ekran aynı zamanda yüzde 100 sRGB renk gamına, 3K çözünürlüğe ve 450 nit parlaklığa sahip.
Performansını Intel‘in i7-1165G7 işlemcisinden alan Huawei MateBook B7, bu işlemciyi 16GB DDR4 RAM bellek ile destekliyor. 512GB‘lık bir SSD depolamaya sahip olan MateBook B7, üzerinde 2 adet USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI ve 3.5mm jak girişi taşıyor. Ürünün toplam ağırlığı ise 1.33 kilogram.
Huawei MateBook B5 tüm özellikleri!
Serisinin orta modeli olan MateBook B5, B7’den farklı olarak 14 inç büyüklüğünde %90 ekran kasa oranına sahip bir ekranı üzerinde taşıyor. 2K çözünürlük sunan bu ekran, yine diğer model gibi 3:2 ekran oranına sahip.
Performansını Intel i7-1165G7 işlemciden alan MateBook B5, yine 16GB RAM belleğe ve 512GB SSD‘ye sahip. Yine üzerinde 2 adet USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI ve 3.5mm jak girişi taşıyan MateBook B5, toplam 1.49 kilogram ağırlığında.
Huawei MateBook B3 tüm özellikleri!
Serinin en son modeli MateBook B3 ise en büyük ekrana sahip model. Üzerinde 15.6 inç büyüklüğünde %87 ekran-kasa oranına sahip bir ekran taşıyan MateBook B3, 300 nit parlaklık ve Full HD çözünürlük sunuyor.
Performansını tıpkı diğer modeller gibi Intel i7-1165G7‘den alan MateBook B3, 16GB RAM bellek ile performansını destekliyor. Yine 512GB SSD depolama sunan MateBook B3, bir adet USB-A 3.2, HDMI, USB-A 2.0, USB-C ve 3.5mm jak girişini de üzerinde taşıyor.
Genel olarak Huawei MateBook B3, B5 ve B7 modellerinin özellikleri böyleydi. Bir iş bilgisayarına göre Huawei MateBook B serisi gayet yeterli özellikler taşıyor. Siz Huawei MateBook B3, B5 ve B7 modellerinden hangilerini beğendiniz? Cevabınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.
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