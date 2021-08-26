Google, varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple’a $15 Milyar Ödeyecek! iPhone’larda, iPad’lerde ve Mac’lerde varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple’a tonlarca para ödüyor ve ödemeye devam edecek. 2020’de varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple’a $10 Milyar ödeyen Google, şimdi ise $15 Milyar daha ödeyecek.

Google’ın Apple’ın cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kalması için Apple’a tonlarca (milyarlarca) para ödediği birçok kez dikkatimizi çekti. En son yatırımcı notuna göre Google, bu iş için Apple’a $15 Milyar ödeyebilir. Google geçen sene, Apple’a $10 Milyar ödediğinden, geçen yıla göre büyük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu, Google’ın, Microsoft’un Mountain View devini geride bıraktığından ve en üst sırada kaldığından emin olmak için fiyatı $15 Milyar’a çıkardığını gösteriyor. Google’ın buna ne kadar para harcadığı göz önüne alındığında, iPhone, iPad, Mac vb. cihazlarda arama söz konusu olduğunda şirketin en üst noktada kalmaya ne kadar özen gösterdiğini gözler önüne seriyor.

Raporda ayrıca, Apple ve Google’ın bu ödemelerle ilgili olarak düzenleyici sorunlarla karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor, ancak bu muhtemelen yıllar sonra olacak. Eğer Apple, insanların hangi arama motorunu varsayılan olarak kullanmak istediklerine karar vermelerine izin vermek zorunda kalırsa şaşırmayız – Google, Microsoft, DuckDuckGo veya başka bir şey.

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Bununla birlikte, bu rapor Google’ın Apple’ın platformunda varsayılan arama motoru olarak kalmasının ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor.

iOS’ta Varsayılan Arama Motoru Nasıl Değiştirilir?

Akıllı telefonlarımızı çoğu zaman fotoğraf çekmek, müzik dinlemek, metin-mesaj göndermek ve telefon görüşmesi yapmak için kullanırken, Web’de gezinmek için de mobil cihazlara güveniyoruz. Her akıllı telefonun piyasaya sürülmesi ve onunla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Web’de gezinmenin çok daha önemli hale geldiği inkar edilemez bir gerçek. Bir mobil cihazda veya daha özel olarak bir iPhone, iPad veya Mac’te bir Web tarayıcısı kullanıcısıysanız, çok küçük parçaların bir araya gelerek çok büyük bir deneyim oluşturduğunu fark edeceksiniz. Bu parçalardan birinin, hızlıca bilgiye ulaşmak için kullandığımız arama motorları olduğunu biliyorsunuz.

Her arama motoru aynı ve eşit yaratılmasa da, farklı nedenlerden dolayı bir arama motorunu diğerine tercih etmek isteyebileceğiniz bir zaman gelebilir. Safari’de varsayılan olandan ayrı olarak başka bir arama motoru kullanmak istiyorsanız, iOS’un arama motorları arasında geçiş yapmanıza izin verdiğini ve herhangi bir noktada farklı bir kaynaktan bilgi aramanıza izin verdiğini öğrenmekten memnuniyet duyacaksınız.

Ayarlar uygulamasını iPhone veya iPad’inizin ana ekranından başlatın. Aşağı kaydırın ve ‘Safari’’ye dokunun. En üstte ‘Arama Motoru’ etiketli bir seçenek var. Açmak için dokunun. Burada isterseniz geçiş yapabileceğiniz seçeneklerin bir listesini göreceksiniz. Seçiminizi yapın ve Ayarlar uygulamasını kapatın.

Kaynak: WCCFtech