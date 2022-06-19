Google, Apple ve iPhone’da RCS’nin yokluğunun üstesinden gelmek için Drake’in yeni albümündeki şarkı ile cağrıda bulundu.

Google, Apple’ın RCS desteği eksikliğini bir kez daha eleştirdi

RCS, SMS’e göre çeşitli avantajlar sunar. Onaylar, konuşmaların şifrelenmesi, iyi kalitede resim ve videoların gönderilmesi, daha iyi yönetilen grup konuşmaları, bir Wi-Fi bağlantısından konuşma olasılığı ve daha fazlasını içeriyor. iMessage, bir süredir tüm bunları sunuyor, ancak Apple ürünleriyle sınırlı. SMS’in halefinin avantajı, iPhone‘lar ve Android akıllı telefonlarla uyumlu olabilmesidir, ancak Apple’ın yine de onu benimsemesi gerekiyor.

Ayrıca bkz: Google Chrome’dan Microsoft Edge’e Geçmek İçin 5 Neden

Durumu göz önünde bulundurarak Google, başlığın iPhone’da yeşil renkli SMS’e (ve mavi renkli iMessages) atıfta bulunduğunu bilerek, Drake’in Texts Go Green müziğinin enstrümantaliyle Twitter‘da bir video yayınladı.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG — Android (@Android) June 18, 2022

Android ekibi, Drake’in yeni şarkısı Texts Go Green’in gerçek bir bomba olduğunu düşünüyor. Bir iPhone kullanıcısının engellendiği fenomeni ifade eder. Veya iPhone’u olmayan birine mesaj atmayı deneyin. Her iki durumda da, oldukça zor. Keşke Apple’daki süper yetenekli bir mühendis ekibi bu sorunu çözebilseydi. Çünkü bu sadece Apple’ın çözebileceği bir problem. Aslında sadece RCS’yi benimsemeleri gerekiyor. Ayrıca mesajları daha güvenli hale getirecektir. Biz böyle söylüyoruz. Bu arada harika şarkı.

Yıldaki diğer mücadeleler

Bu, Google’ın iPhone’da RCS olmaması nedeniyle Apple’a ilk kez saldırması değil. En son saldırı, Google I/O konferansında geçen aya kadar uzanıyor. Bir şirket yöneticisi, “Tüm mobil işletim sistemlerinin mesajı anlayıp RCS’ye geçeceğini umuyoruz, böylece hangi cihazı kullanıyor olursanız olun mesajlarınız gizli kalır” dedi. Geçen Ocak ayında Android başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer’ın tweet’leriyle başka bir mücadele gerçekleşti. İkincisi, Apple’ın Android’de iMessage sunmasını değil, iPhone’da RCS’yi desteklemesini istediğini belirtti.