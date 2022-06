Google, Apple ve iPhone’da RCS’nin yokluğunun üstesinden gelmek için Drake’in yeni albümündeki şarkı ile cağrıda bulundu.

RCS, SMS’e göre çeşitli avantajlar sunar. Onaylar, konuşmaların şifrelenmesi, iyi kalitede resim ve videoların gönderilmesi, daha iyi yönetilen grup konuşmaları, bir Wi-Fi bağlantısından konuşma olasılığı ve daha fazlasını içeriyor. iMessage, bir süredir tüm bunları sunuyor, ancak Apple ürünleriyle sınırlı. SMS’in halefinin avantajı, iPhone‘lar ve Android akıllı telefonlarla uyumlu olabilmesidir, ancak Apple’ın yine de onu benimsemesi gerekiyor.

Ayrıca bkz: Google Chrome’dan Microsoft Edge’e Geçmek İçin 5 Neden

Durumu göz önünde bulundurarak Google, başlığın iPhone’da yeşil renkli SMS’e (ve mavi renkli iMessages) atıfta bulunduğunu bilerek, Drake’in Texts Go Green müziğinin enstrümantaliyle Twitter‘da bir video yayınladı.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG

— Android (@Android) June 18, 2022