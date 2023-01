Takip cihazları günümüzde çok popüler olmaya başladı. Özellikle Apple’ın AirTag modelini tanıtması ile bu alanda yeni ürünler görmeye başladık. Mishaal Rahman‘a göre; Google, Apple’ın AirTag’ine benzer bir takip cihazı üzerinde çalışıyor. Bu izleyici, Google’ın Fast Pair özelliğini kullanacak. Google geçtiğimiz yıl Bluetooth ve ultra geniş bant teknolojisinin Android’in gelecekteki güncellemelerinde sisteme ekleneceğini açıklamıştı. Bu teknolojiler, minimum enerji tüketirken verimli izleme sağladıkları için çok önemli.

İnternet devi, Fast Pair için geliştirici konsoluna, ayarlar menüsüne erişmeye gerek kalmadan cihazları eşleştirme işlemini basitleştiren “Loktör etiketi” adlı yeni bir özellik dahil edildi. Önceki göstergeler, Google’ın “Finder Network” olarak adlandırılabilecek AirTags’e benzer bir izleme ağı üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Geliştirici ve sızıntı yapan Kuba Wojciechowski’ye göre ürün Grogu olarak adlandırılabilir.

Kuba Wojciechowski‘ye göre, bu takip cihazı hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisiyle çalışacak. Cihaz, Google’ın Nest ekibi tarafından geliştiriliyor ve uyarıları çalmak için kullanılacak küçük bir dahili hoparlöre sahip olacak. Ayrıca çeşitli renklerde satışa sunulacak.

