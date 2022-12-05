Google, iki teknik kullanarak Android’e güncelleme yüklemeyi Seamless Updates ile daha hızlı hale getirmek istiyor. Güncellemelerin arka planda yüklenmesi artık birçok kullanıcı için uzun zaman alıyor ve Google bunu daha hızlı hale getirebileceğini iddia ediyor.

Google is working on making OTA updates faster. A new set of patches has been submitted to AOSP that speed up OTAs on devices that use the virtual A/B with compression update mechanism. Combined, these improvements bring a full OTA install time from ~23 minutes to ~13 minutes! pic.twitter.com/2hDliWzUZZ — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 30, 2022

Mishaal Rahman, bu yöntemlerin depolama alanına toplu yazma ve anlık görüntü sıkıştırma için bir yöntem içerdiğini bildiriyor. Android’in kodunda değişikliklere işaret eden çeşitli taahhütlere güveniyor.

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Bir optimizasyon, sıkıştırmanın standart olan bir iş parçacığı yerine iki iş parçacığı üzerinde yapılabilmesidir. Bu, işletim sisteminin tam bir OTA yükseltmesindeki yükleme süresinin yaklaşık dörtte birini ortadan kaldırır. Güvenlik güncellemesinden elde edilen kazanç biraz daha azdır. Depolama alanına toplu olarak yazmak da yaklaşık aynı etkiye sahiptir.

Google, Pixel 6 Pro’da işletim sistemi yükseltmesinin kurulum süresinin 23 dakikadan 13 dakikaya düştüğünü, güvenlik güncellemesinin ise 22 dakika yerine 16 dakika sürdüğünü iddia ediyor. Bunun hangi koşullar altında test edildiği bilinmemektedir: birçok kullanıcı için yükseltmeler pratikte bundan çok daha uzun sürmektedir.