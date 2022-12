Google, iki teknik kullanarak Android’e güncelleme yüklemeyi Seamless Updates ile daha hızlı hale getirmek istiyor. Güncellemelerin arka planda yüklenmesi artık birçok kullanıcı için uzun zaman alıyor ve Google bunu daha hızlı hale getirebileceğini iddia ediyor.

Google is working on making OTA updates faster. A new set of patches has been submitted to AOSP that speed up OTAs on devices that use the virtual A/B with compression update mechanism. Combined, these improvements bring a full OTA install time from ~23 minutes to ~13 minutes! pic.twitter.com/2hDliWzUZZ

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 30, 2022