Gmail spam ya da önemsiz postaları filtreleme konusunda hep bir adım öne çıkmıştır. Şimdi Google, mükemmel olan spam korumasını etkili ve kasıtlı bir şekilde zayıflatabilecek yeni bir siyasi filtreleme sistemini kullanıma sunuyor.

Google, siyasi kampanya e-postalarını ve fon toplamaya yönelik mesajları kasıtlı olarak spam klasörlerinin dışında tutacak yeni bir pilot program başlattığını doğruladı. Google sözcüsü José Castañeda konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Pilot uygulamaya her iki partiden de az sayıda kampanya ile başlamayı umuyoruz ve bu değişikliklerin kullanıcı deneyimini iyileştirip iyileştirmediğini ve bu seçim döneminde gönderenler için daha fazla kesinlik sağlayıp sağlamadığını test edeceğiz. Pilot uygulama ilerledikçe geri bildirimleri dinlemeye ve yanıtlamaya devam edeceğiz. Pilot uygulama sırasında, kullanıcılar daha belirgin bir abonelikten çıkma düğmesi aracılığıyla kontrolü ellerinde tutacaklar.

Tartışmalı program, adayların, siyasi parti komitelerinin ve liderlik siyasi eylem komitelerinin “Spam Klasörü Muafiyetleri” için başvurmalarına izin veriyor. Başka bir deyişle, program spam klasörü yerine gelen kutusuna giden garantili bir yol sağlayacak. Google programı bu hafta başlatacak, bu uygulama Federal Seçim Komisyonu’ndan (FEC) onay aldıktan sonra bu yıl Haziran ayında duyurulmuştu.

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FEC, Google’ın siyasi kampanyaların Gmail’in spam filtrelerini atlamasına izin verme talebini temelde onayladı. Arama devi, yalnızca şirketin belirlediği güvenlik gerekliliklerine ve en iyi uygulamalara uyan komitelerin bir muafiyet elde edebileceğini savunuyor.

Google’ın pilot programına başarıyla kaydolan tüm siyasi kampanyalar, Gmail’in standart spam algılama biçimlerinden büyük ölçüde bağışık kalacak. Google, Gmail’in korsan sitelere karşı koruma ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sistemlerinin her bir mesajı taramaya devam edeceğini doğruladı.

Kaynak: Axios