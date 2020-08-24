Google’ın yeni Android TV çubuğu, çok yakında tanıtılabilir

Google tarafından yakında piyasaya sürülecek yeni Android TV çubuğu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu gelişme, Sabrina kod adlı yeni cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Google’ın birkaç aydır basit bir Chromecast’ten daha öte; standart TV’leri adeta bir Android cihaza dönüştürecek çok daha kapsamlı işlevsel bir cihaz üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şu ana kadar Sabrina kod adıyla gündemde olan bu cihazla alakalı bugün yeni detaylar ortaya çıktı.

Google, bugün ABD Federal İletişim Kurulu’na GZRNL ve G9N9N model kodlarına sahip iki cihaza ait çeşitli belgeler gönderdi. ABD’de yasalar gereği, kablosuz özelliği olan bir cihazın satışa sunulabilmesi için evvela Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylanması gerekir. İşte söz konusu cihazla alakalı detaylar, Google’ın FCC’ye gönderdiği belgeler sayesinde netlik kazandı.

FCC’nin internet sitesindeki belgelerden anladığımız kadarıyla Google, GZRNL kod adlı ürünü etkileşimli medya akış cihazı olarak; G9N9N kod adlı ürünü ise sadece bir kablosuz cihaz olarak tanımlıyor. Bu tanımlardan yola çıkarak, GZRNL kod adlı cihazın yakında tanıtılması beklenen Android TV çubuğu, G9N9N’nin ise bu cihazın kumandası olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca FCC’nin belgelerini detaylı olarak incelediğimizde göze çarpan detaylardan biri, etkileşimli medya akış cihazı olarak tanımlanan GZRNL ürününe ait yuvarlatılmış köşelere sahip bir etiket oldu. Bu etiketten anlaşıldığı üzere Google, yeni cihazını Tayland’da üretmiş. Ayrıca etiketin fotoğrafta görünen şekli eğer cihazın kendisiyle aynıysa, büyük ihtimalle Google’ın yeni Android TV çubuğu küçük ve kompakt yapıda kare bir tasarıma sahip olacak.

Google, yeni Android TV çubuğuyla alakalı sessizliğini koruyor olsa da, FCC’nin onayına sunduğu yeni evraklar çok yakında cihazın tanıtılabileceğini gösteriyor.