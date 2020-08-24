Akıllı TV
Google’ın yeni Android TV çubuğu, çok yakında tanıtılabilir
Google tarafından yakında piyasaya sürülecek yeni Android TV çubuğu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu gelişme, Sabrina kod adlı yeni cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
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Google’ın birkaç aydır basit bir Chromecast’ten daha öte; standart TV’leri adeta bir Android cihaza dönüştürecek çok daha kapsamlı işlevsel bir cihaz üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şu ana kadar Sabrina kod adıyla gündemde olan bu cihazla alakalı bugün yeni detaylar ortaya çıktı.
Google, bugün ABD Federal İletişim Kurulu’na GZRNL ve G9N9N model kodlarına sahip iki cihaza ait çeşitli belgeler gönderdi. ABD’de yasalar gereği, kablosuz özelliği olan bir cihazın satışa sunulabilmesi için evvela Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylanması gerekir. İşte söz konusu cihazla alakalı detaylar, Google’ın FCC’ye gönderdiği belgeler sayesinde netlik kazandı.
FCC’nin internet sitesindeki belgelerden anladığımız kadarıyla Google, GZRNL kod adlı ürünü etkileşimli medya akış cihazı olarak; G9N9N kod adlı ürünü ise sadece bir kablosuz cihaz olarak tanımlıyor. Bu tanımlardan yola çıkarak, GZRNL kod adlı cihazın yakında tanıtılması beklenen Android TV çubuğu, G9N9N’nin ise bu cihazın kumandası olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca FCC’nin belgelerini detaylı olarak incelediğimizde göze çarpan detaylardan biri, etkileşimli medya akış cihazı olarak tanımlanan GZRNL ürününe ait yuvarlatılmış köşelere sahip bir etiket oldu. Bu etiketten anlaşıldığı üzere Google, yeni cihazını Tayland’da üretmiş. Ayrıca etiketin fotoğrafta görünen şekli eğer cihazın kendisiyle aynıysa, büyük ihtimalle Google’ın yeni Android TV çubuğu küçük ve kompakt yapıda kare bir tasarıma sahip olacak.
Google, yeni Android TV çubuğuyla alakalı sessizliğini koruyor olsa da, FCC’nin onayına sunduğu yeni evraklar çok yakında cihazın tanıtılabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi lansmanını, 50 milyondan fazla insan canlı olarak izledi
Geçtiğimiz pazar günü Xiaomi, firmanın kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından düzenlenen online bir lansman gerçekleştirdi. Lansman sırasında Lei Jun, Mi 10 Ultra da dahil olmak üzere birçok ürünü tanıttı. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl boyunca yapay zeka teknolojilerine ve IOT yani nesnelerin internetine odaklanacak.
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Xiaomi, ilerleyen zamanlarda birçok sürpriz ile karşımızda olabilir
Firma kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Douyin üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile 50 milyon izleyiciye ulaşabilmeyi başardı. Ayrıca lansman sırasında Xiaomi’nin, 30 milyon Dolar’lık bir satış gerçekleştirebilmeyi de başardığı duyuruldu. Bu başarı üstüne Lei Jun, Weibo hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ulaşılan 2 rakamın da rekor düzeyde bir başarı olduğunu söyledi.
Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak Xiaomi ürünlerinin lansmanını yapan Jun, çok beklenen Mi TV LUX Transparent Edition‘ı da tanıttı. Ayrıca, çok beklenen yeni amiral gemisi Mi 10 Ultra modelini de lansmanda görme fırsatı yakaladık. Mi 10 Ultra, 8K video çekim desteğine sahip ve cihazın Çin’deki satış fiyatı da 5,299 Yuan olarak belirlendi.
Ayrıca geçtiğimiz pazar günü Xiaomi tarafından yayınlanan mektupta ortaya çıkan şirketin gelecek planları da; Xiaomi’nin ilerleyen zamanlarda yapay zeka destekli IOT yani nesnelerin interneti odaklı olacağı yönünde. Hatta Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde bu teknolojilere önümüzdeki 5 yıl için en az 1.5 milyar Dolar’lık yatırım yapacağını da açıklamıştı. Şuanda dünyanın 4. en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Xiaomi, Mart döneminde de beklenenin çok üstünde bir finansal performans göstererek; 30.3 milyar Yuan’lık ciro yakalayabildi. Nesnelerin interneti, ekosistem ürünleri, akıllı TV’ler ve modemlerle beraber Xiaomi bu ürünlerde 13 milyar Yuan’lık ciro elde edebildi. Hatta Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının 2. çeyreğinde akıllı telefon satışları dünya genelinde %14 düşmüş olsa bile; Xiaomi’nin, satışlarını %10.1 oranında artırmayı başarabildiği ortaya çıktı.
Peki ya siz, Xiaomi’nin yeni ürünleri ve markanın gelecek planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı TV
Philips TV, iki EISA ödülü kazandı!
Philips TV 55″ OLED805 ve 65” OLED+935 modelleri EISA ödülünü kazandı. Böylelikle firma, Satın Alınabilecek En İyi OLED kategorisinde arka arkaya 4. kez, Ev Sinema TV’si kategorisinde arka arkaya 3.kez EISA ödülünü kazanmış oldu.
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TP Vision çatısı altında yer alan Philips TV, OLED teknolojisini baştan beri destekleyerek uzun süredir ürünlerinde güçlü P5 görüntü işleme özelliğini özgün Ambilight teknolojisiyle birleştiriyor. Philips OLED TV’ler; televizyon pazarında görüntü ve ses kalitesi için standartları belirleyerek EISA ödülü de dahil olmak üzere bugüne kadar diğer birçok kuruluş tarafından ödül almaya hak kazanmıştı.
Dünya çapında tüketici teknolojisi gurularından oluşan ve 29 ülkeden 55 derginin de katılım gösterdiği EISA (Expert Imaging & Sound Association), yaklaşık 40 yıldır son teknolojiye sahip ve sektöründe başarılı ürünleri oyluyor.
Philips TV 55OLED805 modelini 2020-2021 yılının en iyi OLED TV’si seçen EISA jürisi:
“Philips’in yeni orta segment OLED TV’si, Android TV’nin tüm akıllı özelliklerini evrenselleşmiş HDR desteğiyle birleştiren bir ürün. Görüntü işleme özelliği ve 4K HDR görüntü sayesinde disk ve harici dijital kaynaklardaki görüntü kalitesini yükseltiyor. Yapay zeka ve P5 işlemcisi ekran görüntüsünü daha keskin, ve berrak hale getiriyor. Tüketiciler ulaşılabilir fiyata göz alıcı bir TV’ye sahip olabiliyor.’’ dedi.
Philips TV 65OLED+935 modelini 2020-2021 döneminin en iyi Ev Sinema TV’si olarak oylayan EISA jürisi:
‘’Olağanüstü ses ve görüntü, Philips’in OLED 4K TV’sinde bir araya geldi. OLED+935 modeline ses uzmanı ünlü Bowers&Wilkins’ın 3.1.2 hoparlör sistemi entegre edildi. TV’de bulunan 4 taraflı Ambilight özelliği hali hazırda etkileyici bir görüntüye sahip olan TV’yi büyüleyici bir ev sinema TV’si haline getirmiş.’’ dedi.
55OLED805, başlıca Avrupa pazarında satışa sunuldu. OLED +935 modeli ise 1 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacak.
Akıllı TV
Xiaomi, şeffaf ekranlı ilk televizyonunu duyurdu!
Xiaomi, dün düzenlediği etkinlikte 10. yaşını kutlamasının yanı sıra yeni ürünlerini de duyurdu. Akıllı telefon modelleri haricinde tanıtılan Mi TV LUX Transparent Edition ise dünyanın seri üretime geçen saydam ekranlı ilk televizyonu olacak!
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Xiaomi Mi TV LUX ile tanışın: Dünyanın saydam ekranlı ilk televizyonu!
Xiaomi’nin televizyon pazarında kısa sürede önemli bir yol kat ettiği biliniyor. Özellikle Hindistan’da önemli satış rakamlarına ulaşan marka, bu alanda iddialı modeller geliştirmeyi sürdürüyor. Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition da sahip olduğu saydam OLED ekran ile ön plana çıkıyor. 55 inçlik akıllı televizyon, oynatılan görüntüye göre panelin bir kısmını şeffaf hale getiriyor. Mi TV LUX Transparent Edition kapalı konumda olduğunda ise ekran, çerçeveler haricinde tamamen görünmez oluyor.
Full HD çözünürlüğe sahip olan Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, bu yönden beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyor. Ancak OLED panelin diğer özellikleri kullanıcıların dikkatini çekmek için fazlasıyla yetiyor. 1 ms gecikme süresi ve 120 Hz yenileme hızı bulunan panel, farklı bir görüntü deneyimi sunmayı vadediyor. Ayrıca MEMC desteği de görüntü kalitesini iyileştirmek için bulanıklık ve bozulmaları telafi ediyor.
Akıllı televizyonun kalbinde ise MediaTek MT9650 işlemci yer alıyor. 4 çekirdekli işlemci medya oynatma için başarılı performans sergilerken, AI Master Smart görüntü yazılımı da 20 algoritmadan en uygununu belirleyerek görüntüyü optimize ediyor. Dolby Atmos destekli optik ses sistemine entegre AI Master yazılımı da içerik türüne göre ses profili seçimi gerçekleştiriyor.
Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, 5.7 mm inceliğini özel bir çözüme borçlu. Cihazın içerisinde bulunan donanım ekranın arkasına değil, TV standı olarak kullanılan kutunun içerisine alınmış. Bu sayede şeffaf panelin gerçek özelliği tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Televizyonlara özel optimize edilmiş MIUI TV de işletim sistemi tarafında yer alıyor. Son olarak Çin dışında satışa sunulması beklenmeyen televizyonun tam 7.200 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.