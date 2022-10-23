Google genellikle yeni uygulamalarında güncelleme şeklinde pek çok değişiklik yapar. Ancak eski uygulamaları için nadiren yeni simgeler sunarlar. Arada bir, mevcut eğilime uymak için uygulama simgelerinin görünümünde küçük değişiklikler tercih edilir. Örneğin Birkaç ay önce Google, Play Store uygulamasının görünümünde değişikliğe gitti. Şirket, uygulamanın renklerinde küçük oynamalar yaptı. Eski Kırmızı, Sarı, Yeşil ve Mavi renkler korundu. Ancak Google her rengi aynı rengin daha canlı bir versiyonuyla değiştirdi. Bu tür kararlar dev firma için artık sık sık yapılmayan bir geleneğe dönüştü. Ancak Google’ın tüm tasarım kararları bunun kadar basit değil.

Google Kişiler, Telefon ve Mesajlar Uygulamasını Değiştirecek

Amerikan teknoloji devi Mesajlar uygulamasında, Telefon uygulamasında ve Kişiler uygulamasında bazı fiziksel değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Dev firma, bu uygulamalar için yeniden tasarlanmış yeni simgeleri kullanıma sunmayı hedefliyor. Gölgeler ve mavi bir arka plana sahip olan eski simgenin aksine, yeni Kişiler uygulaması daha basit ve daha modern görünüyor. Ve elbette, gölge efektleri artık yok. Öte yandan Google Telefon uygulaması henüz Beta yeni aşamasına girdi. Bu nedenle, tam olarak nasıl görüneceğini henüz bilmiyoruz. Çoğu sızıntıya göre, Kişiler uygulamasına benzer bir tasarım ile gelecek.

Mesajlar uygulamaları da yeni dizaynı ile kullanıma sunuldu. Tıpkı Kişiler simgesinde olduğu gibi, Google Mesajlar uygulamaları da daha modern bir tasarımla geliyor. Google’ın halihazırda eklediği tüm yeni özellikler bir yana, bu sefer bu yeni iki tasarım öncekilerden daha zarif görünüyor.

Temalı Simgeler Google Uygulama Simgelerinden Daha Havalı Görünüyor



Yeni görünümlü simgelere rağmen, hala çoğu kullanıcı Android temalı simgeleri çekici bulmuyor. Kullanıcılar bu alanda özel temalara daha sıcak bakıyor. Bunun farkında olan şirket artık bu yenilikçi değişimleri daha çok yapacak. Üç adet uygulamanın simgelerin görünümü yenilendi. Google ikonik olması nedeniyle ana mavi simgeleri korumaya çalıştı. Google’a simgelerin sahip olduğu basit ve düz tasarım, uygulamaların diğer üçüncü taraf uygulamalarla kolayca uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Yeni Google Uygulama Simgelerinin Kullanılabilirliği



Şirket, uygulama simgeleri güncellemesini birkaç gün içinde sunmaya başlayacak. Muhtemelen önümüzdeki hafta. Çok yakında Telefon uygulamanız, Kişiler uygulamanız ve Mesajlar uygulamanız için yeni simgeler göreceksiniz.

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