Google Android P ile “çentik akımını” sınırlandırıyor

Google Android P için resmi çentik desteği oluşturuyor ancak bu destek bazı temel kurallar içeriyor: Üç veya daha fazla çentik yasak. Geliştiriciler için paylaşılan bir blog gönderisinde Android UI ürün müdürü Megan Potoski, Google’ın uygulama uyumluluğu amacıyla “birkaç gereksinimi zorunlu kılmak için” iş ortaklarıyla birlikte çalıştığını yazdı. Bahsedilen şey, çentikler için getirilen sınırlama.

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Google Android P ile uygulama-telefon arasında uyumluluk için “çentik düzenlemesi” getiriyor

Gelen bilgiler Android P ile telefonlarda “bir cihazda ikiden fazla çentik” olamayacağını söylüyor. Android P ile üst ve alt tarafta yalnızca bir çentiğe izin veriliyor, sağda ve solda çentik yasak. Henüz kullanıcıya ulaşan iki çentikli telefon dahi yok, bu yüzden üç veya dört çentikli telefonlar, soldan ve sağdan çentikli telefonların hepsi teori üzerinde. Bu yüzden Google, elini çabuk tutarak ileride yaşanabilecek sorunlar adına “çentik” akımına bir sınırlandırma getiriyor. Bu sınırlama ile Google, uygulamalarda yaşanacak sorunların önüne şimdiden geçmiş oldu.

Google, Android üzerinde tam kontrole sahip değil. Bu da bize, cihazlarında Android kullanıp Google’ın kısıtlamalarına bağlı olmayan bazı üreticilerin tamamen kendi başlarına çok çentikli telefonlar çıkarabileceğini gösteriyor. Bu kısıtlamaların temel nedeni cihazın görünüşüyle alakalı değil, uygulamaların düzenli çalışmasını sağlamak. Çentikler, uygulamaların göstermek istediği alanları kapatabildiğinden, Android P bu sorunları aşmak için bazı düzenlemeler içerecek.

Uygulamalar hazır olarak çentik tasarımına uyumlu olarak gelecek

Geliştiriciler Mayıs ayından bu yana Android P beta sürümünde çentik desteğini test edebiliyorlar. Bu da çentik uyumlu uygulamalar için çok önemli bir adım. Android P kararlı sürümün yaz sonuna doğru hazır olması bekleniyor. Google, Android’in şu anda 11 farklı şirketten gelen 16 farklı çentikli telefonda olduğunu ve önümüzdeki sene bu sayıların büyük bir ölçüde artmaya devam edeceğini söylüyor. Ancak şundan emin olabiliriz ki, Google’ın bu yasağı sayesinde muhtemelen Android cephesinde çok uçuk çentik sayıları görmeyeceğiz. Bu da şu an mevcut bulunan çentik anlayışının çok fazla bozulmayacağını gösteriyor. Google’ın “5 çentikli telefon üretildi” gibi ilginç haber manşetlerini ne tür engelleyebileceğini seneye hep beraber göreceğiz.