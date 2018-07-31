Google, 200 noktada süper internet hizmeti sunacak

Google, Nijerya’da 200 noktada yüksek kaliteli internet hizmeti başlatmayı planlıyor. Google, Nijerya’da internet erişim noktaları açmayı planladığını duyurdu. Proje, beş Nijerya kentinde Google Station alanlarının inşasını içerecek ve bunları Meksika, Tayland ve Google Station açılışları için belirlenen diğer belirli ülkeleri içeren listeye ekleyecek. İnternet erişim noktaları, Nijerya’da bir fiber sağlayıcı olan “21st Century” ile ortaklaşa başlatılacak.

Google Station, yerel sağlayıcılarla ekip kurarak şehirlerde WiFi etkin noktaları oluşturmasını sağlayan bir hizmet. Bu noktalar, Google‘ın hedeflediği ülkelerde birçok kişi için eksik olan yüksek hızlı İnternet’e bağlanmak adına iyi bir hamle.

İnternete herkes erişmeli

İnsanların yaklaşık yüzde 95’inin İnternet erişimine sahip olduğu ABD’den farklı olarak, Afrikalıların yalnızca yüzde 35’i internete erişebiliyor. Google daha önce Google Station’ı Meksika, Hindistan, Tayland ve Endonezya’daki şehirlere taşıma planlarını açıklamıştı; Nijerya, bir açılış için planlanan beşinci ülke oldu.

Nerelerde olacak?

Google, önümüzdeki yıl sonuna kadar 200 internet erişim noktasının kurulmasını planlıyor. Google, ulaşım merkezleri, kolejler, alışveriş merkezleri, marketler ve benzeri noktalar dahil olmak üzere, Google Station noktaları için kamusal alanları hedefliyor.

Kaynak: Google