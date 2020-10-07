Google, Android ve iOS uygulamasına Hikayeler özelliği getirdi

Google, yaptığı duyuruda Android ve iOS uygulamasında kullanıma sunduğu Hikayeler özelliğinden bahsetti. İçerik üreticiler ve yayıncıların kitleleriyle etkileşimini artıracak yeni özellik, Keşfet sekmesinin yanı sıra arama sonuçlarında da çalışacak.

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Google, aylık 800 milyondan fazla kişi tarafından sıkça kullanılan mobil uygulamasına eklediği Hikayeler özelliğini duyurdu. Kullanıcıların internette aradığı içerikleri bulabilmelerini daha fazla kolaylaştıracak yeni özellik, aynı zamanda yayıncılara yeni bir kapı da açıyor.

Google Hikayeler özelliği böyle görünüyor

Yayıncılar ve içerik üreticiler, kitleleriyle olan iletişimini Keşfet sekmesinin ev sahipliğinde sıkılaştırabilme fırsatına sahip olacak. Şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya’da kullanıma sunulan Hikayeler özelliği, Google’ın açıklamasına göre çok yakında diğer ülkelere de açılacak.

Kullanılabilir olduğunda Hikayeler, tıpkı Instagram ve Snapchat’te olduğu gibi ‘dokun ve kaydır’ mantığında, yani ‘basit’ kelimesinin ete kemiğe bürünmüş hali olarak çalışacak. Bir hikayeye dokunduğunuz zaman telefonunuzun ekranında, sizi takip ettiğiniz yayıncıyla birebir karşılıklı konuşuyormuşçasına etkileyen bir tam ekran deneyimi karşılayacak. O an görüntülediğiniz hikayeden sıkıldığınızı fark ettiğinizde ise parmağınızı sağa kaydırarak, adeta kızgın kumlardan serin sulara atlarcasına sıkılganlıktan mutluluğa doğru adım atacaksınız.

Google, Hikayeler özelliğini Keşfet’in yanı sıra global olarak mobil cihazlardaki arama sonuçlarında da göstermeye başlayacağını söyledi.

Tüketmesi kadar, üretmesi de çok kolay!

Google, Hikayeler’in tamamen içerik üreticilerin ve yayıncıların emrine amade olduğunun müjdesini verdi. Bu noktada hikaye oluşturucuları para kazanma, barındırma, paylaşma ve hikayelerine bağlantı ekleme konusunda tam kontrol sahibi olacak.

Ayrıca şirket, kim olduğunuza bakılmaksızın ister bireysel bir üretici ister yayıncı olun, hikayelerin herkes tarafından oluşturulabileceğini de ilave etti. Hatta şu andan itibaren iki binden fazla web sitesi, Google Hikayeler özelliğini kullanmaya başlamış durumda.

Google aynı zamanda isteyenlerin WordPress, MakeStories ve NewsroomAI için Web Story editörü gibi sürükle – bırak mantığıyla çalışan araçlar sayesinde, sitesinde dakikalar içinde hikaye paylaşabileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra teknik bilginiz varsa hikayelerinizi kendiniz de kodlayarak oluşturabilirsiniz.

Teknoloji devi, yeni eklediği Hikayeler özelliğinin nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenleri stories.google sitesine veya Storytime YouTube videolarını izlemeye davet ediyor.