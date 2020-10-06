Facebook Portalı, Netflix ve Zoom destekleyen özellikler ekliyor

Facebook bu sabah, Netflix ve Zoom desteği de dahil olmak üzere, portal cihaz ailesine bir dizi yeni özellik ve hizmet getirdiğini duyurdu. Şirket ayrıca, yeni uzaktan kumandasındaki tek dokunuşlu düğmeler aracılığıyla Netflix ve diğer video akışı uygulamalarını başlatmanın daha kolay yollarını sunacak. Story Time özelliği aracılığıyla sunulan öykülerin seçimini genişletecek, AR efektlerini kullanmanın yeni yollarını ekleyecek.

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Facebook portal yeniliği neleri içeriyor?

Evde TV’nizle çalışan medya cihazı Portal TV, bugün Amazon Prime Video, Showtime ve Sling TV gibi çeşitli akış hizmetlerine erişim sunuyor. Ancak şimdiye kadar en önemli yayın hizmetlerinden biri olan Netflix eksikti. Facebook, Netflix‘in artık Portal’ın satıldığı tüm ülkelerde Portal TV’ye sunulacağını söylüyor. Ayrıca Prime Video, Netflix ve kendi Facebook Watch gibi akış uygulamalarını başlatmak için tek dokunuşlu düğmeler içeren yeni bir uzaktan kumanda da tanıtacak. Bugünden itibaren yeni Portal TV cihazlarıyla birlikte gönderilecek ve önümüzdeki haftalarda mağazalarda satılacak. Bu güncellemelerin zamanlaması, Netflix hizmetini çeşitli platformlarda kullanılabilir hale getirmek için çalışırken, Netflix ile akıllı ekran entegrasyonları konusunda sektör genelinde görüşmelerin sürdüğünü gösteriyor.

Netflix, dün gece geç saatlerde bir güncelleme yoluyla Portal TV ünitelerinde kullanıma sunulmaya başladı. Bu nedenle tüm Portal TV kullanıcılarının uygulamayı şu anda kullanıma sunması gerekiyor. Portal’ın artırılmış gerçeklik özellikleri de bir güncelleme alıyor. Kullanıcılar, Photo Booth’taki AR efektlerini seslerini kullanarak kontrol edebilecek. Kullanıcılar, “Hey Portal” komutunu kullanarak temalı kartlar gönderebilecek ve AR efektleriyle fotoğraf ve video çekebilecekler.