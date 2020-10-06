Haber
Facebook Portalı, Netflix ve Zoom destekleyen özellikler ekliyor
Facebook bu sabah, Netflix ve Zoom desteği de dahil olmak üzere, portal cihaz ailesine bir dizi yeni özellik ve hizmet getirdiğini duyurdu. Şirket ayrıca, yeni uzaktan kumandasındaki tek dokunuşlu düğmeler aracılığıyla Netflix ve diğer video akışı uygulamalarını başlatmanın daha kolay yollarını sunacak. Story Time özelliği aracılığıyla sunulan öykülerin seçimini genişletecek, AR efektlerini kullanmanın yeni yollarını ekleyecek.
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Facebook portal yeniliği neleri içeriyor?
Evde TV’nizle çalışan medya cihazı Portal TV, bugün Amazon Prime Video, Showtime ve Sling TV gibi çeşitli akış hizmetlerine erişim sunuyor. Ancak şimdiye kadar en önemli yayın hizmetlerinden biri olan Netflix eksikti. Facebook, Netflix‘in artık Portal’ın satıldığı tüm ülkelerde Portal TV’ye sunulacağını söylüyor. Ayrıca Prime Video, Netflix ve kendi Facebook Watch gibi akış uygulamalarını başlatmak için tek dokunuşlu düğmeler içeren yeni bir uzaktan kumanda da tanıtacak. Bugünden itibaren yeni Portal TV cihazlarıyla birlikte gönderilecek ve önümüzdeki haftalarda mağazalarda satılacak. Bu güncellemelerin zamanlaması, Netflix hizmetini çeşitli platformlarda kullanılabilir hale getirmek için çalışırken, Netflix ile akıllı ekran entegrasyonları konusunda sektör genelinde görüşmelerin sürdüğünü gösteriyor.
Netflix, dün gece geç saatlerde bir güncelleme yoluyla Portal TV ünitelerinde kullanıma sunulmaya başladı. Bu nedenle tüm Portal TV kullanıcılarının uygulamayı şu anda kullanıma sunması gerekiyor. Portal’ın artırılmış gerçeklik özellikleri de bir güncelleme alıyor. Kullanıcılar, Photo Booth’taki AR efektlerini seslerini kullanarak kontrol edebilecek. Kullanıcılar, “Hey Portal” komutunu kullanarak temalı kartlar gönderebilecek ve AR efektleriyle fotoğraf ve video çekebilecekler.
Apple
AirPods Studio ile Apple, üçüncü parti ses cihazlarına veda edecek!
Apple tarafından gelmesi beklenen yeni iPhone serisi haricinde bir de kafa üstü kulaklıklar bulunuyor. Sektörde çıkan söylentilere göre Apple Store’larda yer alan diğer ses cihazları, AirPods Studio tanıtımı sonrası kaldırılabilir.
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Eylül ayında tanıtılması beklenen ancak bazı sebeplerden dolayı Ekim ayına ertelenen 5G bağlantı teknolojisine sahip iPhone 12 serisi haricinde beklenen bir diğer ürün ise hiç kuşkusuz AirPods Studio. PhoneArena’da yer alan habere göre Apple, yeni tanıtacağı kulaklık ile mağazalarında halihazırda bulunan üçüncü parti ses cihazlarını kaldırmaya hazırlanıyor olabilir. Bose, Sonos ve Logitech markalı ses ürünlerinin Apple Store’lar ve online mağazasında bulunduğunu göz önüne aldığımızda bu durum şirket için belki de olumsuz sonuçlar doğurabilir.
New story: Apple has stopped selling headphones and wireless speakers from third parties — including Sonos, Bose, and Logitech — as the company gears up to launch its own new audio products https://t.co/r4CJhGNfM5
— Mark Gurman (@markgurman) October 5, 2020
Bünyesinde U1 çipi barındıracak olan kulaklık oldukça başarı bir aktif gürültü engelleme sistemiyle gelecek. 349$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen kafa üstü kulaklığın üst kalite deri ve metalden imal edildiğini de belirtmiş olalım.
Apple, üçüncü parti üreticilerin ürünlerini kaldıracak
AirPods ve Pro ailesiyle kulaklık konusunda oldukça başarılı işlere imza atan şirket, çok yakında kafa üstü modelini de tanıtacak. Ekim ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen iPhone lansmanıyla mı yoksa sadece bir bültenle mi cihazın tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ne zaman tanıtılırsa tanıtılsın Apple, kendi logosunu barındırmayan ses cihazlarına artık mağazalarında yer vermeyecek.
Aksesuar
Mcdodo, mobil aksesuar ürün gamını genişletiyor!
Mobil aksesuar markası Mcdodo, dünya çapındaki girişimlerini artırırken; ülkemizde de ürün gamını genişleterek büyümeyi hedefliyor. Mcdodo, ürün gamında bulunan, led ışıklı şarj kablosu, USB-C hub (çoklayıcı), kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı, Sothing Sivrisinek Kovucu gibi 250’nin üstünde yenilikçi ürünle günlük hayatımızda yer alabilmeyi hedefliyor.
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Mcdodo aksesuarlar kullanıcılara neler vadediyor
Mcdodo şarj kabloları, %40 daha hızlı şarj sağlarken cihazları aşırı yüklemeden de koruyor. Örgülü kablo yapısı sayesinde de kıvrılmaların ve kırılmaların önüne geçilebiliyor. Bu gibi kullanışlı ve dayanıklı ürünleriyle dikkat çeken şirket, 2013 yılından beri sektörün içinde. Şirket, o günden bugüne ürettiği şarj kabloları, powerbankler ve kablosuz şarj üniteleriyle kayda değer bir satış başarısı yakaladı. Türkiye’de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle kullanıcılara sunulan Mcdodo, kendini ispatlamayı başarmış 250 farklı ürünle global pazardaki yerini sağlamlaştırmış durumda.
Marka mottosu, ‘sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirmek’ olan Mcdodo, artık Türkiye pazarında da geniş ürün gamıyla yerini alacak. Ürün gamında araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbankler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve inovatif ürünü de kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca Nilkin’in hassasiyet ayarlı 10 saat çalışma ve 180 gün bekleme ömrüne sahip çizim kalemini de sunuyor. Mcdodo’nun sunduğu 10’u 1 arada çok fonksiyonlu genişletme adaptörüyse, MacBook’lar için HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor. Ayrıca markanın kendi tasarımı ve üretimi olan tekli ve üçlü şarj kabloları da tasarımları ve dayanıklılıklarıyla, şarj sırasında yaşanan problemlerin önüne geçiyor.
Mcdodo’nun kullanıcılara sunduğu ürünlere, Amazon, Hepsiburada, Arena, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo, katlanabilir ekran menteşesi patentiyle fark yaratabilir!
Birçok firma tarafından gelen katlanabilir ekranlı telefon modeli trendine, Oppo da katılmış görünüyor. İnternete sızan patent görselleri ve menteşe tasarımıyla şirketin, katlanabilir ve esnek ekranlı cihazlarda fark yaratabileceği konuşuluyor.
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Samsung, Huawei ve birkaç marka haricinde akıllı telefon pazarında yer alan popüler cihaz üreticileri, katlanabilir ekranlı cihazlardan halen daha uzak. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan söylentilerle beraber Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihaz üretme niyeti olduğunu öğrenmiştik. Bu söylentilerin ardından farklı bir gelişme yaşanmamıştı.
Oppo’nun patenti, diğerlerinden biraz daha farklı
Bugün LetsGoMobile’da ortaya çıkan görsellerle beraber Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihazlarda kullanmak üzere bir menteşe tasarımı patenti aldığı ortaya çıktı. Menteşe tasarımı baz alınarak LetsGoMobile’da oluşturulmuş ‘render’ görüntüleri, ortaya çıkan cihazın diğerlerinden biraz daha farklı olacağını gösteriyor.
Halihazırda piyasada yer alan çoğu katlanabilir ekranlı cihazın dışa doğru katlandığını biliyoruz. Oppo bu katlama biçimini uygun bulmamış görünüyor ki aldığı menteşe patentinde esnek ekranın içe doğru katlanmasını sağlamış. İçe katlanan ekranın dışardan gelen etmenlere karşı daha korunaklı olduğunu belirtmemiz gerek. Esnek ekranların üzerinde ilave cam katlamanı gibi koruyucu bariyerler bulunmadığı için içe katlanan tasarımlar, sektörde nispeten daha dayanıklı olarak görülüyor.
Oppo, yeni patentiyle katlanabilir ekranlı cihazlarda fark yaratabilir
Şirket almış olduğu menteşe tasarımı, katlanan noktanın biraz daha kalın ve geniş olmasına neden oluyor ki bu ekranın daha az katlanma yaşamasına ve uzun ömürlü olmasına olanak tanıyor. Geniş menteşeler ise darbeler konusunda cihaza avantaj sağlayabilir. Çinli şirketin patenti, geçtiğimiz günlerde paylaşılan HTC’nin patentinin ters şekilde katlanan hali olarak özetlenebilir.
Oppo’nun almış olduğu bu patentin bir cihaz modeliyle karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen süreçte popüler diğer markalardan da katlanabilir ekranlı modellerin daha fazla gelmeye başladığını görebiliriz.