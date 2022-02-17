Google, Android için Privacy Sandbox’ı Duyurdu; Reklam İzleme Sınırlanacak!

Google, Android 13 DP1‘deki yeni gizlilik yükseltmelerinin yanı sıra, reklamcılık için kullanıcı verilerinin toplanmasını sınırlamayı ve kullanıcıların verilerinin güvende olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket, Google‘ın kullanıcıların gizliliğinden ödün vermeyen reklamcılık çözümleri geliştirmesi için bir girişim olan yeni “Android için Privacy Sandbox” ile bunu sağlayacak.

Google, üçüncü taraflarla veri paylaşımını sınırlayacak ve “reklam kimliği de dahil olmak üzere uygulamalar arası tanımlayıcılar olmadan çalışmak” için bir yol sağlayacak olan Privacy Sandbox‘ı duyurdu. Ancak Google bunu nasıl başaracağını tam olarak açıklamadı.

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Bilmeyenler için Privacy Sandbox, Google‘ın yeni bir girişimi değil. Google Arama için en uzun süre kullanılabilir olduktan sonra yalnızca Android kullanıcılarına genişletildi. Bu sürüm, üçüncü taraf tanımlama bilgilerini ve gizli izlemeyi sınırlar. FLoC API ile başladı ve şimdi, kullanıcıların gizliliklerini riske atmadan alakalı içerik ve reklamları göstermeyi amaçlayan Topics API‘sini kullanıyor.

Ancak Privacy Sandbox‘ın Android sürümünün kullanıcı verilerinin toplanmasını sınırlamak için hangi yöntemleri kullandığını göreceğiz. Ayrıca Google‘ın Android kullanıcıları için girişiminin Apple‘ın yaptıklarından kaynaklanmadığı da ortaya çıktı.

Bir blog gönderisinde Apple‘ı eleştiren Google, “Diğer platformların, geliştiriciler ve reklamverenler tarafından kullanılan mevcut teknolojileri açıkça kısıtlayarak, reklam gizliliğine farklı bir yaklaşım getirdiğinin farkındayız. Önce gizliliği koruyan alternatif bir yol sağlamadan, bu tür yaklaşımların etkisiz olabileceğine ve kullanıcı gizliliği ve geliştirici işletmeleri için daha kötü sonuçlara yol açabileceğine inanıyoruz.“

Deneyimsiz kullanıcılar için Apple, kullanıcılara uygulamaların onları izlemesini ve verilerine erişmesini isteyip istememe seçeneği sunar. Onlara bir bildirim ve basit bir tıklama ile seçenek sunar ve bundan kurtulmalarına yardımcı olur.

Bunun için Google, mevcut reklam platformu özelliklerini desteklerken geliştiriciler için araçlar ve yöntemler geliştirecektir. Bunun için geliştirici önizlemelerinin bu yıl çıkması bekleniyor ve bu yıl sonu için bir beta sürümü de yolda. Yakında girişim hakkında daha fazla ayrıntı almayı bekleyebiliriz.