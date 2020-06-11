Google, Android 11 Beta sürümünü başlatıyor!

Google, Android 11 için Geliştirici Önizlemesi ve Beta sürümünü oldukça geciktirmişti. Şimdi ise Beta sürümün başlayacağı şirket tarafından yayınlandı. İlk Beta sürümleri Pixel 2 , 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 ve 4XL modellerine gelecek. Kullanıcılar şirketin web sitesi üzerinden Beta‘ya kayıt olabilir.

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Android 11 Beta sürümüne katılmak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle Google’ın web sitesi üzerinden Beta Programına kayıt olunması gerek. Ardından Pixel telefonunuzla ilişkilendirilmiş bir Google hesabına giriş yaptıktan sonra ayarlar üzerinden güncellemeyi alabilirsiniz. Android 11 Geliştirici Önizlemesi‘ne sahipseniz OTA üzerinden de bu güncelleştirmeyi aktif edebilirsiniz.

Today we announced: 🎉 Android 11 Beta 1

🛠 Android Studio 4.1 Beta

⚙️ Android Studio 4.2 Canary

📚 New Android Jetpack libraries

🚀 Jetpack Compose Developer Preview 2

▶️ Play Console Beta

➕ More Read → https://t.co/tD8f21lbAF

All talks → https://t.co/Efjxz9VwDm#Android11 pic.twitter.com/L3b1KHtzcM — Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2020

Bu yöntemler haricinde eskiden daha çok kullandığımız yöntem olan direk dosya şeklinde indirme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Dosyaları Google veya Android Flash aracılığı ile güvenli bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Şimdilik sadece Pixel model telefonlara gelen güncelleme, yakın zamanda diğer Android cihazlar için de kullanılabilir hale gelecek.

Android 11 Beta, yeni Bubbles API olmak üzere birçok yenilik ile gelecek. Kayan bildirimler çubuğunda artık çok daha fazla uygulama ve bildirim yer alabilecek. Bu, telefonu yoğun bir şekilde kullanan kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olacak. Android telefonlar arasında daha hızlı bir şekilde dosya aktarımı gerçekleştirebilmek için AirDrop benzeri bir özellik de Android 11 ile gelecek. En kısa sürede yeni Beta sürümün bütün cihazlarda kullanılabilir olmasını bekliyoruz.