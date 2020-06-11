Google, Android 11 Beta sürümünü başlatıyor!
Google, Android 11 için Geliştirici Önizlemesi ve Beta sürümünü oldukça geciktirmişti. Şimdi ise Beta sürümün başlayacağı şirket tarafından yayınlandı. İlk Beta sürümleri Pixel 2 , 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 ve 4XL modellerine gelecek. Kullanıcılar şirketin web sitesi üzerinden Beta‘ya kayıt olabilir.
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Android 11 Beta sürümüne katılmak için ne yapmak gerekiyor?
Öncelikle Google’ın web sitesi üzerinden Beta Programına kayıt olunması gerek. Ardından Pixel telefonunuzla ilişkilendirilmiş bir Google hesabına giriş yaptıktan sonra ayarlar üzerinden güncellemeyi alabilirsiniz. Android 11 Geliştirici Önizlemesi‘ne sahipseniz OTA üzerinden de bu güncelleştirmeyi aktif edebilirsiniz.
Today we announced:
🎉 Android 11 Beta 1
🛠 Android Studio 4.1 Beta
⚙️ Android Studio 4.2 Canary
📚 New Android Jetpack libraries
🚀 Jetpack Compose Developer Preview 2
▶️ Play Console Beta
➕ More
Read → https://t.co/tD8f21lbAF
All talks → https://t.co/Efjxz9VwDm#Android11 pic.twitter.com/L3b1KHtzcM
— Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2020
Bu yöntemler haricinde eskiden daha çok kullandığımız yöntem olan direk dosya şeklinde indirme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Dosyaları Google veya Android Flash aracılığı ile güvenli bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Şimdilik sadece Pixel model telefonlara gelen güncelleme, yakın zamanda diğer Android cihazlar için de kullanılabilir hale gelecek.
Android 11 Beta, yeni Bubbles API olmak üzere birçok yenilik ile gelecek. Kayan bildirimler çubuğunda artık çok daha fazla uygulama ve bildirim yer alabilecek. Bu, telefonu yoğun bir şekilde kullanan kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olacak. Android telefonlar arasında daha hızlı bir şekilde dosya aktarımı gerçekleştirebilmek için AirDrop benzeri bir özellik de Android 11 ile gelecek. En kısa sürede yeni Beta sürümün bütün cihazlarda kullanılabilir olmasını bekliyoruz.
Diğer
Google, ırkçılığa karşı mücadele edenleri destekliyor!
Google, birkaç gündür büyük olaylara gebe olan ırkçılık karşıtı gösterileri destekleme kararı aldı. Firma ırk eşitliğini savunduklarını bildiren bir mesaj yayınladı.
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Google ırkçılığa karşı net tavır sergileme kararı aldı!
ABD’de George Floyd‘un ölmesi ile gündeme gelen ve büyük protestolara sebep olan ırk eşitliği konusu, firmalar tarafından da ele alınmaya başlandı. Google da bu konuda aksiyon alarak ırkçılığa karşı takındığı tavrı gösterdi. Firma, Google arama motorunu kullanan kişiler için ekrana bir adet mesaj ekledi. Mesajda, ırkçılığa karşı her zaman eşitliği savunduklarını yineleyen firma, bu konuda mücadele eden herkesin yanında olduklarını yineledi. Mesaj herhangi bir link içermez iken, siyah kurdele ve yazılı metin içeren bir “Doodle” olarak görüntülendi.
We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.
— YouTube (@YouTube) May 30, 2020
Tüm bu olanların yanı sıra, YouTube da ırkçılığa ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadeleye destek verme kararı aldı. Google‘ın alt firmalarından olduğu için bu tarz bir hamlenin şaşırtıcı olmadığı görülmekte. Ayrıca firma ırkçılığa, şiddete ve sosyal adaletsizliğe karşı tam 1 milyon dolar bağışta bulunacaklarını belirtti ve Twitter profil resimlerini kararttı. Olayları yakından takip edip ciddi aksiyonlar alan Google, Android 11 için düzenlenecek etkinliğinin de ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için uygun zaman olmadığını belirten firma, etkinlik için yeni bir gün vermedi. Bakalım Google gibi başka firmalardan da destek gelecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Android 11 için planlanan sanal tanıtım ertelendi!
Google’ın her yıl düzenlediği I/O geliştiriciler konferansı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Şirketin Android 11 sürümünü duyurmak için hazırlandığı online lansman da ABD’deki olaylar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı!
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Android 11 için düzenlenecek sanal lansman bir kez daha ertelendi!
Android Developers adlı resmi hesaptan yayınlanan tweet, Android 11 için 3 Haziran’da düzenlenmesi beklenen çevrim içi tanıtım etkinliğinin ertelendiğini duyurdu. “Size Android’in en güncel sürümü hakkında daha fazla bilgi vermek istiyoruz, ancak şimdi kutlama zamanı değil.” ifadeleriyle açıklanan gelişme, ABD’deki protestolara dayanıyor. Bilindiği üzere George Floyd adlı Afro-Amerikan bir vatandaşın Minneapolis polisi tarafından öldürülmesinin ardından protestolar başladı. Ülke geneline yayılan kitlesel protestolardan dolayı da Google tanıtımı bir kez daha ertelemek durumunda kalmış gibi görünüyor.
Tanıtım etkinliğinin yanı sıra Pixel cihazları için verilecek Android 11 Beta sürüm dağıtımı da ertelendi. Her yıl geleneksel hale gelen geliştiriciler konferansından sonra dağıtılan Beta sürümü, bu yıl kullanıcıları ile sanal lansman etkinliğinden sonra buluşacak. Dolayısıyla geliştirici sürümü kullanmayan Pixel kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekecek.
Google’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümü, kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Dahili ekran kaydı, gelişmiş bildirim paneli, tek seferlik uygulama izni ve pencere içinde pencere boyutunun ayarlanması gibi yenilikler dikkat çekiyor. Sürümün detaylı yenilikleri ise ilerleyen haftalarda yapılacak çevrim içi etkinlikte netlik kazanacak.
Google’ın Artı Kodu ile adres olmadan konum paylaşmak artık çok kolay!
Google iki yıl önce açık kaynak kodlu olarak paylaştığı dijital adresleme sistemi olan Artı Kodun (Plus Code) kullanımını kolaylaştırmak için bir takım yenilikler yaptı.
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Google’ın Artı Kodu ile adres olmadan konum paylaşımı artık çok kolay!
Google iki yıl önce açık adresi olmayan milyarlarca kişinin yararlanabileceği dijital adresleme sistemi olan Artı Kodu açık kaynak kodlu olarak paylaşmıştı. Şirket bugün yaptığı açıklamada bu özelliğin kullanımını kolaylaştırdığını söyledi. Artı Kodu ile birlikte konumunuzu adres bilgisi olmadan da paylaşmanız mümkün. Özellikle geleneksel adres sistemlerinin geçerli olmadığı bölgelerde oldukça verimli olabilecek bu özellik konumunuza göre bir kod oluşturmakta.
Google bu özelliği sokak isimlerinde eksikliği olan ve adreslerin tanımlanmasının zor olduğu ülkeler için tasarladıklarını söyledi. Şirket açıklamasında özellikle acil müdahale gerektiren durumlar başta olmak üzere posta teslimatları gibi günlük ihtiyaçların da bu özellik ile kolaylaşabileceğini vurguladı. Google’a göre dünya genelinde 2 milyardan fazla insanın adreslerini bulmak neredeyse imkansız veya bu kişiler bir adrese sahip değiller. Artı Kod, bu kişiler için konum paylaşımını mümkün kılıyor. Google’ın bu hamlesi ile birlikte haritalar hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştığını söyleyebiliriz.
Google Artı Kodun özellikleri nelerdir?
Yapılan güncelleme ile birlikte, Google haritalar hizmetlerinde kendi konumunuzu belirten mavi noktayı seçtiğinizde Artı Kodunuza ulaşmak mümkün. Bu kod bulunduğunuz il veya ilçenin adını içerecek şekilde + ile ayrılmış bir dizi rakam ve karakterden oluşuyor. Örneğin Galata Kulesinin konumunu haritalar hizmeti üzerinden “2XGF+7M Bereketzade” şeklinde ifade edebiliriz. Bu kodu Google Haritaların arama bölümüne girdiğinizde Galata kulesinin konumuna ulaşmak mümkün. Yakınında merkezi bir yerleşim bulunmayan bölgelerde ise bölgenin adı 4 basamaklı alan kodu ile değiştiriliyor ve gerekli olan durumlarda konumu daha da daraltmak için ek bir karakter ekleniyor. Merkezi yerlerde adres paylaşımı konusunda çoğumuz problem yaşamasak da şehir dışı bölgelerde veya geleneksel adres sistemlerinin henüz kullanılmadığı ülkelerde Artı Kod hayatı oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor.