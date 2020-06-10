Samsung Galaxy M51, Geekbench’te görüntülendi!

Mart ayında Samsung Galaxy M51 olduğu iddia edilen birkaç görüntü paylaşılmıştı. Şimdi ise cihaz SM-M515F model numarasıyla Geekbench‘te görüntülendi. Listeye göre telefon 8 GB RAM ile desteklenen Snapdragon 675 SoC yonga setini kullanacak. Ayrıca cihaz Android 10 ile kutudan çıkacak.

İlginizi çekebilir: LG Velvet, LTE versiyonu ile Geekbench testinde görüntülendi!

Samsung Galaxy M51 Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?

Samsung Galaxy M51 hakkında henüz çok fazla bilgiye sahip olmamamıza rağmen Geekbench sonuçları cihaz hakkında bir ön bilgi veriyor. Telefonun Geekbench sonuçlarına baktığımızda tekli çekirdekte “545”, çoklu çekirdekte ise “1775” skor aldığını görüyoruz. Cihaz, Galaxy Note 10 ile benzer bir Geekbench skoru veriyor. Note 10, Exynos 9810 yonga seti ile piyasaya sürülmüştü ve M51‘in benzer sonuç vermesi oldukça önemli bir değerlendirme.

Galaxy M51 hakkında henüz çok fazla bilgiye sahip olmasakta ortaya çıkan renderlara göre bir değerlendirmede bulunabiliriz. Cihaz 6.5 inçlik nokta delik tasarımlı AMOLED bir ekran ile gelecek. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi ve parmak izi okuyucusu olması bekleniyor. Telefon ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Bunlar haricinde cihazda oldukça büyük bir batarya bulunacağı söyleniyor. Şimdilik elimizdeki bilgiler renderlar ile sınırlı. En kısa zamanda cihaz hakkında daha fazla sızıntı ve resmi bilgi geleceğini tahmin ediyoruz.