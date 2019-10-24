Google, Android 10 güncellemesi bu yıl yayınlayacak markaları açıkladı

Google, yeni işletim sistemi Android 10 için bu yıl içerisinde kullanılmaya başlanılacağını açıkladı. Şirket, aynı açıklamasının devamında 2019 yılının sonuna kadar Android 10 güncellemesi yayınlayacak üreticileri de sıraladı.

Dünya üzerinde mobil platformda en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Android, her geçen yıl yeni bir güncelleme ile kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Androld 9 güncellemesi ile kullanıcıları oldukça sevindiren Google, Android 10’u bekleyen kullanıcıları da fazla bekletmeyecek gibi duruyor.

Google, bu güncelleme soruna çözüm olması ve şirketlerin telefonlarını güncellemelerini kolaylaştırması için Project Treble‘ı, Android 8.0 Oreo ile beraber yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Android 9.0 Pie’ın ilk yılında en yüksek oranda kullanılan Android sürümü olduğunu belirtildi. Android Pie’ın kullanım oranı şu an %22.6 seviyelerinde.

Güncellemenin erken gelmesi hem kullanıcıları telefonlarına biraz daha ısındıracak, hem de tüm Android cihazlar için birçok yeniliği kullanıcıların beğenisine sunacak. Yayınlanan listede birçok marka yer alıyor.

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Google, 2019’da Android 10 Güncellemesi Alacak Markalar

Asus

LG

Motorola

Nokia

Oppo

Realme

Samsung

Sharp

Sony

Transsion

Vivo

Xiaomi

Google yaptığı bu atılım ile Android’in dağıtımı konusunda büyük bir adım. Bu hızlı güncelleme atağı işletim sisteminin yeni versiyonlarında da sürecek ve artacak. Listedeki markalar 2020 yılı gelmeden Android 10 işletim sistemini elde etmiş olacaklar. Bu da markaların yeni Android sürümünü cihazlarına daha hızlı bir şekilde entegre edebileceklerini gösteriyor.