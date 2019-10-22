Dijital hizmet vergisi ile teknoloji şirketlerine yüzde 7.5 vergi getirilecek. Üzerinde çalışılan yeni bir düzenlemeye göre Türkiye’de faaliyette bulunan Google, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor.

Fransa‘dan sonra Türkiye de internet üzerinden mal ve hizmet sunan teknoloji şirketlerine vergi getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası teknoloji şirketleri internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlarla parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek.

İlginizi çekebilir: Huawei Honor 20 Lite resmen tanıtıldı!

Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler de vergiye tabi olacak.

Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri de verginin konusu olarak kabul edilecek. Dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabi olacak. Taslakta dijital ortam, “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam” olarak tanımlandı.

Yeni vergi şimdilik taslak aşamasında bulunuyor. Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de en az 20 milyon TL ya da küresel anlamda 750 milyon Euro üzerinde hasılat elde eden şirketlere uygulanacak. Bu da Google, Facebook, Amazon, Netflix ve Apple gibi ABD merkezli teknoloji devlerinin bu vergiye tabi olacağı anlamına geliyor.

Alınacak bu vergi muhtemelen bu firmaların sunduğu hizmetlerin fiyatlarının artmasına yol açacak bir gelişme olacak. Zira bu tarz vergilerin eklenmesi geçmişte bu tarz hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olmuştu.