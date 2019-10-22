Genel
Dijital hizmet vergisi geliyor!
Dijital hizmet vergisi ile teknoloji şirketlerine yüzde 7.5 vergi getirilecek. Üzerinde çalışılan yeni bir düzenlemeye göre Türkiye’de faaliyette bulunan Google, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor.
Fransa‘dan sonra Türkiye de internet üzerinden mal ve hizmet sunan teknoloji şirketlerine vergi getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası teknoloji şirketleri internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlarla parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek.
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Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler de vergiye tabi olacak.
Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri de verginin konusu olarak kabul edilecek. Dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabi olacak. Taslakta dijital ortam, “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam” olarak tanımlandı.
Yeni vergi şimdilik taslak aşamasında bulunuyor. Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de en az 20 milyon TL ya da küresel anlamda 750 milyon Euro üzerinde hasılat elde eden şirketlere uygulanacak. Bu da Google, Facebook, Amazon, Netflix ve Apple gibi ABD merkezli teknoloji devlerinin bu vergiye tabi olacağı anlamına geliyor.
Alınacak bu vergi muhtemelen bu firmaların sunduğu hizmetlerin fiyatlarının artmasına yol açacak bir gelişme olacak. Zira bu tarz vergilerin eklenmesi geçmişte bu tarz hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olmuştu.
Akıllı Telefonlar
Sony için Android 10 alacak modeller belli oldu
Sony için Andorid 10 güncellemesi alacak telefonların listesi belli oldu. DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlarını içeren bir liste paylaştı.
Japonya’da faaliyet gösteren bir operatör olan DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesini alacak telefonlarının bir listesini çevrimiçi olarak paylaştı. Paylaşılan modellerin arasında genel olarak üst segmente ait telefonlar yer alıyor.
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Sony tarafında Android 10 güncellemesi alacak modeller
Sony Xperia 5
Xperia 1
Xpreia XZ3
Xperia XZ2
Xpreia XZ2 Kompakt
Xperia XZ2 Premium
Sony Android 10 güncellemesi alacak olan akıllı telefon modelleri için şimdilik bu liste paylaşılmış durumda. Bu listede yer alan cihazlar arasında batıda pek bilinmeyen bir telefon olan Xperia Ace gibi modeller de yer alıyor. Bu da DoCoMo’nun yalnızca kendi bünyesi altında satışını yürüttüğü cihazları paylaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Yeni modeller ile listenin güncellemesi sürpriz olmayacaktır.
Listeye baktığımızda genel olarak üst segment akıllı telefonların olduğunu görüyoruz. Ayrıca listede bazı amiral gemisi modellerin yer almaması da dikkat çekici. Buna göre geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Sony Xperia 10 serisi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin de güncelleme listesinde yer almadığı görülüyor.
Sony’nin 2017 yılından önce tanıtılmış cihazların artık güncelleme almayacağını söylemek mümkün gibi görünüyor. Şimdilik bu konu hakkında şirket tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu listenin dışında kalan cihazların da Android 10 güncellemesi alması bekleniyor.
Genel
Qualcomm Snapdragon 735 özellikleri ortaya çıktı!
Qualcomm tarafından duyurulması beklenen yeni nesil Snapdragon 735 işlemcisinin önemli teknik detayları yeni bir sızıntı ile beraber ortaya çıktı.
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En büyük mobil işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, geçtiğimiz Nisan ayında Snapdragon 730 ve 730G modellerini duyurmuştu. Orta seviye işlemcileriyle de kullanıcılara üst düzey performans sunabilen şirket bu yönüyle firmaların en çok tercih ettiği işlemci konumunda yer alıyor. Qualcomm’un orta – üst segmente hitap eden bu yeni işlemcisi, Snapdragon 855 ile benzer şekilde 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilecek.
İnternete sızan bilgilere göre, SM7250 kod adını taşıyan yonga sette Cortex-A76 tabanlı Kyro çekirdek bulunacak. 2.36 GHz hızındaki bu çekirdeğe, 2.32 GHz hızında başka bir çekirdek daha eşlik edecek. Yonga setin geri kalanını ise 1.73 GHz hızında altı adet Cortex-A55 çekirdek oluşturacak.
Grafik tarafına geldiğimizde ise, SD 735’in gereken gücü Adreno 620 GPU’dan alacağını görüyoruz. İçerisinde 1 GHz hızında çalışan NPU220 yapay zeka birimi yer alacak. Bunlara ek olarak, Snapdragon 735’in 5G bir modeme sahip olacağı belirtiliyor.
Bu sayede 5G destekli amiral gemilerinin hemen ardından, 5G destekli orta seviye akıllı telefonları göreceğiz. Böylece 5G sadece üst segment telefonlara has bir özellik olmaktan çıkacak.
Şirket tarafından Aralık ayında düzenlenecek büyük etkinlikte Snapdragon 865 işlemcisi ile beraber tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 735 işlemcisinin önümüzdeki yıl orta üst seviye cihazlara arasında bir hayli popüler olması bekleniyor.
Genel
WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki kullanıcı sayısı belli oldu
WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki net kullanıcı sayısı ilk kez açıklandı. İnternet ölçüm ve araştırmaları merkezi Gemius Türkiye, en güncel verilere göre Facebook’un anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hakkında önemli detaylar sundu.
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İlk olarak 2010 yılında yayınlanan ve ardından Facebook tarafından satın alınan, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelindeki milyonlarca cihazda kullanılıyor. Gemius, 2019 yılının Eylül ayı verilerine göre, ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların listesini çıkardı.
WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 43 milyon 464 bin!
Gemius tarafından sağlanan verilere göre; ülkemizde en çok kullanılan uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi WhatsApp’ın oldu. Uygulamanın ülkemizdeki kullanıcı sayısı ise 43 milyon 464 bin aktif tekil kişi olarak açıklandı. WhatsApp uygulamasını aktif olarak kullananların, 49 milyon 900 bin olan toplam mobil kullanıcı sayısına oranı ise yüzde 87,1 olarak açıklandı.
Facebook, kullanıcı sayısını herhangi bir olağanüstü durum gerçekleşmedikçe net rakamlarla ifade etmeyi sevmiyor. Bu nedenle Gemius gibi internet ajanslarının verileri pazar için büyük önem taşıyor.
Gemius’un geliştirdiği mobil uygulama reyting yazılımı sayesinde, şirketin Polonya’daki merkezinde veriler bir süredir yakından takip ediliyor. Eylül ayından itibaren söz konusu veri işleme yöntemleri Türkiye için de kullanılmaya başlandı. Türkiye’deki internet kullanıcılarının sosyo-demografisini baz alan firma verileri sürekli olarak güncel tutuyor.