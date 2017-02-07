Google AMP İçeriklerin Orijinal Linklerinin de Paylaşılabilir Olmasını Sağlayacak

Google, Accelerated Mobile Pages ile ilgili küçük ama kullanım deneyiminin gelişmesi açısından son derece önemli bir yenilik duyurdu.

Google’ın bir blog gönderisi ile yaptığı açıklamada artık kullanıcılar AMP içeriklerin orijinal linklerini paylaşabilecekler. Daha önce AMP içeriklere özel olan link paylaşılabiliyordu. AMP ile yayıncılar içeriklerini daha hızlı ve daha küçük boyutlu olarak yayınlayabiliyorlar. Bu tarz içerikler daha az veri tüketip daha hızlı yüklendiği için kullanıcılar tarafından da oldukça seviliyor.

Şirketin yazılım mühendislerinden Alex Fischer yaptığı açıklamada bu özelliği bir çok kullanıcının isteği doğrultusunda getirdiklerini açıkladı. Yeni özellik iOS’ta hem Chrome uygulamasında hem de Google’ın kendi uygulamasında kullanılabilir olacak.

AMP makalelerin üst bölümünde küçük bir simge yer alacak buna dokunan kullanıcılar makalenin orijinal linkini alabilecek. Buradan ister kopyalayıp paylaşabilecek isterlerse de makalenin orijinal sayfasını ziyaret edebilecek. Android kullanıcıları ise bu özelliğe önümüzdeki haftalarda kavuşacak.