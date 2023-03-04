Google geçtiğimiz yıl akıllı saat sektörüne de giriş yapmıştı. Pixel Watch modeli ile rakiplerine karşı eline bir koz almak isteyen teknoloji devinin bugün bu saati ne kadara mal ettiği ortaya çıktı. Counterpoint Research analistleri, Google Pixel Watch‘un LTE sürümünün maliyetini hesapladı. Açıklanan verilerine göre cihazın tüm bileşenlerinin fiyatı 123 dolar.

Cihazın maliyetine en büyük katkı, bir ekranın yanı sıra işlemciler ve bellek yongaları tarafından yapılıyor. Bilmeyenleriniz için Pixel Watch, NXP MIMXRT595S yardımcı işlemcisi tarafından desteklenen 10 nanometre Samsung Exynos 9110 yonga seti kullanıyor. 32 GB depolama ve 2 GB RAM de saate gücünü veriyor.

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Bileşenler saatin maliyetinin yüzde 27‘sini oluşturuyor. Ayrıca BOE tarafından tedarik edilen 1.2 inç büyüklüğünde OLED ekran ve Gorilla Glass 5 koruyucu cam maliyetlerin yüzde 17,2‘sini oluşturuyor. Analistler, Samsung’un Pixel Watch için temel bileşen tedarikçisi olduğunu belirtiyor. Saatin maliyetinin yüzde 20’si Güney Koreli şirketin bileşenlerine düşüyor.

Pixel Watch’un Amerika’da satış maliyeti normal sürüm için 350 dolar ve LTE sürümü için 400 dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye pazarına gelmeyen bu model tasarımı ile çok ses getirmişti. 123 dolarlık saatin 400 dolara satılması çok absürt gelebilir. Ancak bunlar sadece parça bileşen fiyatları. Bunun içerisinde AR-GE, pazarlama ve lojistik gibi etkenler yok. Bu yüzden aradaki makasın böyle olmasında sorun yok diyebiliriz.

İçindekiler Google Pixel Watch Özellikleri

Google Pixel Watch Özellikleri

AoD destekli 1000 nit’e kadar çıkabilen 320 ppi AMOLED ekran

3D Corning Gorilla Glass 5

Exynos 9110 yonga seti

Cortex M33 yardımcı işlemci

WearOS 3.5 işletim sistemi

2GB RAM

32 GB eMMC depolama

5ATM (50 metreye kadar) Suya dayanıklı

Optik kalp atış hızı sensörü, Pusula, Altimetre, Kan oksijen sensörü, Çok amaçlı elektrik sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü

Afib algılamalı EKG uygulaması, Uyku aşamaları ve Uyku Puanı, Uyku modu

Düşme tespiti (bu kış geliyor)

Bluetooth ve LTE araması için dahili mikrofon ve hoparlör

İşlevsellik için yan düğme ve dokunsal taç