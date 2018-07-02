Samsung, bundan birkaç yıl öncesinde TouchWiz arayüzünü kullanırken geliştirdiği Good Lock sistemini yeniledi. Sadece birkaç cihaza eklenen Good Lock 2018 sistemi ile beraber yeni saat arayüzleri, son uygulamalar penceresi, Edge ekran ayarlaması ve kilit ekranı değişiklikleri geliyor.

Şu anda test aşamasında olan Good Locks 2018 sistemini sizler için test ettik ve bu videoda aktarıyoruz.

Good Lock 2018 kurulum ve kullanım

Good Lock 2018 İndir

YENİ NOT: Uygulamalar 10 Temmuz 2018’de güncellendi.

Good Lock 2018 (Samsung Galaxy S7): https://hwp.to/GL2018-S7-Yeni

https://hwp.to/GL2018-S7-Yeni Good Lock 2018 (Diğerleri – S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, Note FE, Note8): https://hwp.to/S8-S9-Note-GL2018

https://hwp.to/S8-S9-Note-GL2018 Activity Manager: https://hwp.to/ActivityManager

Not: Yukarıdaki linklerde Samsung Galaxy S7 için ilk bağlantıyı, S7 Edge için ikinci bağlantıyı, S8, S8+, S9, S9+, Note8 ve Note FE için ise üçüncü bağlantıyı kullanınız. Android 8.0 Oreo güncellemesi yapılmamış ve liste dışındaki cihazda denemeyiniz. Şu anda test aşamasında olan söz konusu Good Lock 2018 sisteminde yaşanacak sorunlarda HWP mesuliyet kabul etmez.