Goldman Sachs, JPMorgan’ın repo blok zincir platformu Onyx’e katıldı!

Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase tarafından oluşturulan Ethereum blok zincirine dayalı bir çevrimiçi ticaret platformu olan Onyx’e katıldı.

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ABD’li dev banka Goldman Sachs, akıllı sözleşmeleri ve repo olarak bilinen dolar geri alım anlaşmasının dijital bir versiyonunu yürütmek için JPMorgan’ın repo blok zincir platformu Onyx’i kullanmaya başladı.

Repo piyasasında kısa sürede büyük ölçekli işlemler yapmak kolay değildir. Bununla birlikte, blok zincirindeki dijital para birimi yükseltmeleri ve akıllı sözleşme işlemleri, nakit ve hazinelerin anında iade edilmesini sağlayan bu özelliği ile sorunu çözebilir.

Goldman Sachs Global Markets Dijital Varlıklar Küresel Başkanı Mathew McDermott, bir röportajda Goldman Sachs’ın JPMorgan Chase tarafından oluşturulan blok zinciri tabanlı ağı kullanarak ABD Hazine tahvillerinin tokenize edilmiş versiyonunu JPMCoin ile 17 Haziran’da takas ettiğini söyledi. İşlemin değerini açıklamayan Mathew McDermott şunları kaydetti:

“Bunu, işlem etkinliğinin dijitalleştirilmesi için çok önemli bir an olarak görüyoruz.”

McDermott, bankacılık hizmetlerini kullanarak işlemi tamamlamak için gereken tam sürenin 3 saat 5 dakika süreceğini belirtti ve şunları ekledi:

“Tam zamanı bilmek, teminat ve nakdin aynı anda ve hemen değiştirilme şekli gibi, mevcut piyasadan büyük bir adımdır”

JPMorgan Chase’in yeni bir repo piyasası oluşturmak için Ethereum blok zincirinin kendi versiyonunu kullandığı ve aralık ayında ilk işlemini gerçekleştirdiği bildirildi. O zamandan beri, Onyx blok zinciri platformu aracılığıyla günlük işlemlerde 1 milyar doları aştı.

JPM Coin, bankada hesabı bulunan taraflar arasında anlık değer transferini sağlamak için tasarlanmıştır. Stablecoin olan JPM Coin, ABD dolarına 1: 1 oranında sabitlenmiştir. Ethereum ağının özel bir versiyonu olarak dahili olarak geliştirilmiş bir JPMorgan ağı olan Quorum Blockchain üzerinde çalışır.

Onyx, JPMorgan’ın Toptan Ödemeler platformunu güçlendirmek ve genişletmek için kurduğu bir blok zinciri iş koludur. Bir banka tarafından kullanılabilecek açık kaynaklı, ücretsiz kullanıma açık ve üçüncü taraf incelemesi için şeffaf olan ilk blok zinciri protokolüdür.