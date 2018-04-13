God of War inceleme puanlarında uçuşa geçti!

God of War inceleme puanlarında uçuşa geçti!

13 Nisan, 2018 Oyun 0 yorumlar

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20 Nisan’da piyasaya çıkacak olan God of War’un inceleme puanları dün itibariyle paylaşılmaya başlandı. Yayınlanan yazılı incelemelerde oldukça yüksek puan kazanan GoW, neredeyse hey yayın organı tarafından sevildi. Bizim de buradan ulaşabileceğiniz incelememizde fazlasıyla beğendiğimizi belirttiğimiz GoW, şu anda 94 Metascore’a sahip.

Aşağıdan bazı yayınların GoW için verdiği puanları görebilirsiniz;

God of War

God of War inceleme puanları

  • Guardian – 100
  • Telegraph – 100
  • Polygon – 100
  • GamesRadar – 100
  • IGN – 100
  • Game Informer – 98
  • Forbes – 95
  • PlayStation Universe – 95
  • Merlin’in Kazanı – 95
  • VideoGamer – 90
  • Trusted Reviews – 90
  • FANDOM – 90
  • Game Spot – 90
  • Digital Trends – 90

Bunun yanı sıra puanlama yapmasa da CNET, Eurogamer, Kotaku, Mashable, The Verge ve VG247 yayınları tarafından da övgüyle bahsedilen God of War, şimdiden “Yılın en iyi oyunu” olacağının sinyallerini verdi bile. Bakalım oyunun çıkışından sonra oyuncu kesimi de nasıl puanlamalar yapacak ve hangi eleştirileri getirecek hep beraber göreceğiz.

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