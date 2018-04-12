God of War serisinde en son 8 yıl önce gördüğümüz Kratos, Yunan tanrıları ile göğüs göğüse çarpışmasının ardından şimdi sıra İskandinav tanrılarına geliyor. Atreus ile beraber çıktığımız yolculukta bambaşka bir GoW mekaniği bizleri bekliyor!

God of War dediğimizde oyun tarihinin en aksiyonlu oyunlarından birini bekleriz. Tamamen acımasız olan Kratos, var gücüyle savaşır ve mekanikleri hack’n slash dediğimiz tarzda sürekli bir kavga içerisine gireriz. Ancak yeni God of War’u indirip oyuna başla dediğimizde bambaşka bir durum bizleri bekliyor olması şok etkisi yarattı.

Daha oyunun ilk dakikalarından itibaren buram buram dram ve üzüntü saran oyun, “Hey gidi koca Kratos” dedirtiyor içimizden. Oğlumuz Atreus’un tavırları, sözleri ve özellikle Kratos’un Atreus’un omuzuna dokunmak isterken elini çekme sahnesi Kratos’u sevenlerin yüreğini dağlayacağından eminiz.

Acımasız Kratos’tan duygusal Kratos’a evrilen God of War

Oyunun hikayesinin detaylarına elbette girmeyeceğiz. Ancak hikaye gerçek manada muhteşem. Hem merak uyandıran, hem duygusal bir yapıya bürünmüş hem de Kratos’a olan özlemimizi gideren God of War’dan sonra böylesine kırıp döken bir karaktere bile kitabı çıksa milyonlar satacak, filmi çıksa rekor kıracak bir hikayeye oturtmayı başarmışlar. Ancak bu demek değildir ki sizi derinden etkileyebilen baba-oğul ilişkisi ve hikayesi o eski GoW oyunlarından uzaklaştırmış.

Tamamen babaerkil bir ilişki gördüğümüz Atreus ve Kratos arasında Atreus’un bir itaatkar gibi olduğunu görebiliyoruz. “Tamam efendim” sözünü çok duyuyoruz. Tabii arada oğlanın kendi kendine hareket ettiği ve karşı çıktığını da görmekteyiz. Ancak mükemmel bir baba-oğul ilişkisi işlendiğinin altını çizmek istiyoruz.

Oyunun mekaniklerine gelecek olursak üçüncü şahıs görüşüne geçtiğimiz oyunda dikkat çeken en büyük detay hiçbir ara sahnenin olmaması. Teknik olarak var, ancak hiç yükleme ekranı ve kameranın kesilmesi gibi bir durum yok. Kamera sürekli Kratos ve Atreus’u ve gelen düşmanlara doğru gidip gelerek kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

Baltalar elimizde!

Dövüş mekaniğine bakarsak bir Leviathan Baltası ve kalkana sahip olan Kratos ve okçu Atreus dışında farklı bir silah bulunmuyor. Kratos özellikle balta ile harikalar yaratırken, geliştirdikçe daha iyi bir hale geliyor. Kalkanı ile savunmayı, kaçma hareketini de sık sık kullanırsanız geçemeyeceğiniz canavar kalmıyor. Atreus ise yardımcı oyuncu gibi olsa da onu geliştirdikçe size hiç beklemediğiniz katkıları sağlamaya başlıyor. Zaten hikayede amacı size savaşabilecek durumda olduğunu, hazır olduğunu göstermek olduğu için bazen bir çocuk olduğu için saçmalasa da fazlasıyla yararlı bir durumda olduğunu da belirtmek gerek. Tabii bir de Kratos’tan bahsediyorsak o efsanevi öfkesi var. Kratos sinirlenince hiçbir şey karşısında duramayacağını da biliyor olmalıyız, değil mi?

Bu nedenle oyunda balta, kalkan, zırh ve elbette Atreus’un da aynı şekilde gelişmesini sağlamamız gerekli. Bu sayede baltamız ile daha efektif saldırılar, Atreus’un bize daha iyi yardımcı olabilmesi ve saldırının yanı sıra alacağımız hasarı da azaltabilme oranımızı bu şekilde geliştirebiliyoruz.

Oyundaki sandıklar ve bulmacalar ise yine başarılı bir şekilde yerleştirilmiş. Her girdiğiniz mağara ve tapınakta bunları da göz ucuyla aramak istiyorsunuz. Başlarda oldukça kolay olsa da bazen fazlasıyla zorlayıcı olabilen bulmacalarda siz çözemedikçe Atreus’un ufak ufak yardım ettiğini de göreceksiniz. Göremediğiniz bir noktada “Orada bir şey olmalı” gibi ufak ipuçları veren Atreus, bulmacalar için zaten Nordic yazıları çevirirken aynı zamanda bu tarz yardımcı oluyor.

Sanat filmi gibi grafik!

Şimdi ise gelelim grafiklere. Muh-te-şem diye heceleyerek anlatmak istiyoruz. Gerek Full HD’de gerek 4K ve HDR televizyonda bambaşka ve muhteşem bir grafik desteği sunan God of War, hem açık hem kapalı alanlarda muhteşem detay ve ortam sunuyor. Özellikle bize yardımcı olan büyücü kadının bulunduğu ormanın rengarenk sunumu ise ağzınızı açık bırakacak cinsten olmuş.

Sonuç olarak elimizde beklediğimize kesinlikle değmiş olan, farklı hikayesi, sürükleyiciliği ve hala efsanevi olan Kratos’u görmemizi, İskandinav mitolojisine duyulacak merakı arttıran bir oyun olarak geri döndü. 209 TL fiyatı biraz tuzlu gibi gelse de satın alan kimsenin pişman olmayacağını düşünüyoruz.

İyi oyunlar!