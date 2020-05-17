Gmail istenmeyen e-postalar nasıl engellenir?

Google, Corona virüs nedeniyle evden çalışma modelini uzatma kararı aldı. Firma bazı çalışanlarına 2021 yılına kadar mesaiye gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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Google: “2021 yılına kadar evden çalışın!”

Corona virüs nedeniyle insanların evlerinde kaldığı şu günler de yeni bir çalışma metodu yaygınlaştı. Evden çalışma olarak adlandırılan bu model sayesinde, insanlar iş yerinde mesaiye gitmek yerine, evlerinde çalışarak virüsün yayılmasını engellemekte. İşte bu modeli kullanan firmalar arasında yer alan Google, görünüşe göre bazı çalışanların işe gelmelerini hala istemiyor. Edinilen bilgilere göre, Google çalışanlara, ekim ayına hatta yıl sonuna kadar evden çalışma modeline devam etmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca Amazon, Facebook ve Google gibi firmaların ileride bu çalışma modelini “yeni normal” kapmasında değerlendirebileceği yorumlandı.

Amazon ve Facebook gibi 2021 yılına kadar mesaiye gelmeden evden çalışma modeli ile işlerini devam ettirmek isteyen firma, virüs nedeniyle kayıp yaşmak istemiyor. Sosyal mesafe kuralını da uygulamaya devam eden firma, çalışanlarından kesinlikle işe gelmelerini beklemiyor. Ancak bu durum tabi ki de işini evden yapabilecek insanlar için geçerli tahmin edebileceğiniz üzere. Firma, ofise gelmesi gereken çalışanları için haziran ve temmuz ayını işaret ederken, arttırılmış güvenlik önlemleri çerçevesinde bunun mümkün olacağı da belirtildi. Yine de firmaların temas eden potansiyel insan sayısını azaltmaya çalışması virüs ile savaşta önemli bir gelişme olarak kayda geçti.