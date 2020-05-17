Gmail istenmeyen e-postalar nasıl engellenir?
Gmail, her ne kadar istenmeyen postaları engelleme konusunda başarılı olsa da oldukça rahatsız edici olan önemsiz veya istenmeyen e-postalar çoğu kullanıcının gelen kutularını dolduruyor. Yazımızda bu e-postaları nasıl engelleyebileceğinizi anlatıyoruz.
Gmail üzerinde bildiğiniz bir adresten gelen e-postaları engellemek için;
- Gmail’inizi açın.
- Engellemek istediğiniz adres tarafından gönderilen bir e-postayı açın.
- E-postanın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menüye tıklayın.
- “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Engelle” seçeneğini seçerek engellemek istediğiniz e-posta adresini veya isim bilgisini girin ve “Tamam” butonuna tıklayın.
Engellediğiniz bir kullanıcının engelini kaldırmak isterseniz aynı adımları takip edin ve size sorulan engellemeyi kaldırmak istiyor musunuz sorusuna “Evet” cevabını verin.
Toplu e-posta listelerinden çıkmak isterseniz gönderen kullanıcıyı tamamen engellemek yerine yalnızca listeden çıkabilirsiniz. Bunun için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Toplu gönderilen e-postayı açın.
- Gönderen adının yanında bulunan “Aboneliği İptal Et” butonuna tıklayın.
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Bu adımları takip etmeniz durumunda söz konusu toplu e-posta listesinden çıkmış olacaksınız.
İstenmeyen veya reklam içeren e-postaları Gmail ekibine bildirmek için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın veya yanındaki kutucuğa tıklayarak seçin.
- Gelen kutusunun üst kısmında bulunan “Spam Bildir (Ünlem işareti)” butonuna tıklayın.
Kimlik hırsızlığı vb. bir kötü amaçla yollandığını düşündüğünüz e-postayı bildirmek için;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın.
- Sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü içinden “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Kimlik avını bildir” butonuna tıklayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Google, evden çalışma modelini yıl sonuna kadar uzattı.
Google, Corona virüs nedeniyle evden çalışma modelini uzatma kararı aldı. Firma bazı çalışanlarına 2021 yılına kadar mesaiye gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.
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Google: “2021 yılına kadar evden çalışın!”
Corona virüs nedeniyle insanların evlerinde kaldığı şu günler de yeni bir çalışma metodu yaygınlaştı. Evden çalışma olarak adlandırılan bu model sayesinde, insanlar iş yerinde mesaiye gitmek yerine, evlerinde çalışarak virüsün yayılmasını engellemekte. İşte bu modeli kullanan firmalar arasında yer alan Google, görünüşe göre bazı çalışanların işe gelmelerini hala istemiyor. Edinilen bilgilere göre, Google çalışanlara, ekim ayına hatta yıl sonuna kadar evden çalışma modeline devam etmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca Amazon, Facebook ve Google gibi firmaların ileride bu çalışma modelini “yeni normal” kapmasında değerlendirebileceği yorumlandı.
Amazon ve Facebook gibi 2021 yılına kadar mesaiye gelmeden evden çalışma modeli ile işlerini devam ettirmek isteyen firma, virüs nedeniyle kayıp yaşmak istemiyor. Sosyal mesafe kuralını da uygulamaya devam eden firma, çalışanlarından kesinlikle işe gelmelerini beklemiyor. Ancak bu durum tabi ki de işini evden yapabilecek insanlar için geçerli tahmin edebileceğiniz üzere. Firma, ofise gelmesi gereken çalışanları için haziran ve temmuz ayını işaret ederken, arttırılmış güvenlik önlemleri çerçevesinde bunun mümkün olacağı da belirtildi. Yine de firmaların temas eden potansiyel insan sayısını azaltmaya çalışması virüs ile savaşta önemli bir gelişme olarak kayda geçti.
Akıllı Telefonlar
Google yanlışlıkla müşterisine 5000 dolarlık Pixel gönderdi.
Google, bir müşterisinin yaptığı Pixel 4 siparişinde ilginç bir hata yaptı. Firma, müşterisine tek telefon yerine 5000 dolar değerinde 10 adet telefon dolu bir kutu yolladı.
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Yanlışlıkla içerisinde 10 adet Google Pixel 4 olan kutu gönderildi!
Google Pixel 4, ABD sınırları içerisinde büyük bir indirim aldı. Yaklaşık olarak 500 dolara inen fiyatından sonra Pixel 4 siparişlerinde önemli bir artış gözlemlendi. Bu artıştan kaynaklı dikkat dağınıklığından mıdır bilinmez ancak, Google ilginç bir hata yaptı. Firma bir adet siyah Pixel 4 siparişi veren müşterisine, içerisinde tamı tamına 10 adet siyah Pixel 4 olan bir kutu gönderimi yaptı. Toplam değeri 5000 dolar olan bu kutu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen müşteri soluğu Reddit isimli sosyal medya sitesinde aldı. Sosyal medya platformunda konu açan Timias55 isimli kullanıcı, başından geçenleri aktardı. Amerikan yasalarına göre teknik olarak telefonların hepsini ekstra para ödemeden alma hakkına sahip olan kullanıcı, tercihini Google müşteri hizmetlerini bilgilendirmekten yana kullanmış.
Piyango kazanmış gibi hissettiklerini ancak eşi ile oturup düşündükten sonra cihazları göndermenin daha doğru olacağı kanaatine varan çift, Google‘ı arayarak durum hakkında bilgilendirme yapmış. Google cephesinin de başta anlam veremediği olay da firma bir ara fotoğraflı kanıt dahi istemiş. Kargolama sırasında oluşan bir hatadan kaynaklanan gelişme karşısında Google iki gün sonra cihazları geri almış. Olay karşısında hala şaşkınlığını gizleyemeyen Timias55 isimli kullanıcı, her şeye rağmen verdikleri karar sonrasında vicdanen de oldukça rahatladıklarını belirtmeden geçmedi.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a kamera özellikleri ortaya çıktı!
Google fiyat performans cihazı Pixel 4a modelini yakında çıkarmaya hazırlanıyor. Çıkışına az bir süre kala özellikleri ortaya çıkmaya başlayan cihazın kamerasının yetenekleri de ortaya çıktı.
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Pixel 4a kamera özellikleri belli oldu!
Google Pixel 4a bu ay içerisinde çıkması beklenen cihazlar arasında yerini koruyor. Pixel serisinin daha uygun fiyatlı olarak lanse edilen cihazı, performans bakımından da orta üst seviye cihazlar arasında yer alıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl çıkan Pixel 3a ile övgüleri üzerine toplayan Google ise 4a modeli ile aynı başarısını sürdürmek istiyor. Çıkışına yakın kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın aynı zamanda çektiği bir kaç fotoğraf Twitter kullanıcısı Julio Lusson tarafından paylaşıldı. Redmi Note 7 (GCam kurulu) ile karşılaştırma yaparak kameranın performansını gözler önüne seren Julio Lusson, Pixel 4a kamerasın YouTube kanalı üzerinden de inceledi.
Fotos: #Pixel4a vs #RedmiNote7
12MP vs 48MP
Cual te gusta mas? pic.twitter.com/ULsU8pOlRo
— Julio Lusson (@julio_lusson) April 30, 2020
Kamera teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz, toplamda sadece iki kameraya sahip olacak. Bir ön, bir arka kamera olmak üzere kurulumu belirlenen cihazın ön kamerası, 8 MP Sony IMX355 sensörü ile geliyor. Arka kamera da ise, 12.2 MP değerinde Sony IMS363 sensörü bulunuyor. Arka kamera kurulumu bir önceki nesil Pixel 3a ile aynı. Aynı zamanda ön kamera kurulumu da Pixel 3 ve 3a modelleri ile aynı olarak ayarlanmış. Günümüz cihazlarının aksine tek kamera ile oldukça başarılı sonuçlar elde edebilen Google bakalım Pixel 4a ile yine övgüleri üzerine toplayabilecek mi.