Google Meet yakında Gmail hesabı olan herkes için ücretsiz olacak!
Google’ın video konferans uygulaması Meet yakında tüm Gmail kullanıcıları için ücretsiz olacak. COVID-19 salgını nedeniyle video konferans uygulamaları her geçen gün daha fazla ihtiyaç haline gelmeye devam ediyor.
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Google Meet yakında Gmail hesabı olan herkes için ücretsiz olacak!
Google’ın video konferans uygulaması Meet Mayıs ayından itibaren kademeli olarak tüm Gmail kullanıcıları için ücretsiz olacak. G Suite müşterisi olmasanız dahi yakında Google Meet’e ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Google Meet ile birlikte 100 katılımcıya kadar toplantı ve görüşmeler düzenleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın mobil versiyonu hem Android hem de iOS uygulama marketlerinde ulaşılabilir durumda. Meet uygulaması Goole’ın diğer hizmetleri ile birlikte çalışmakta. Bu sayede Google Takvim üzerinden görüşmeler başlatabilir ve gerçek zamanlı alt yazılar kullanabilirsiniz. Şirket yaptığı açıklamada ücretsiz kullanımların 60 dakika ile sınırlı olacağı belirtti ancak 30 Eylül’e kadar bu sınırlamayı uygulamayacaklarını ve uygulamayı istediğiniz kadar kullanmakta özgür olduğunuzu belirtti.
Teknoloji devi, uygulamanın Dünya’nın farklı bölgelerinde ücretsiz olarak açılmasının zaman alacağını vurguladı. Kullanmaya başlayabileceğiniz tarihte bildirim almak için güncellemelere buradan üye olabilirsiniz. Google daha önce G Suite müşterileri için Meet uygulamasını 30 Eylül’e kadar ücretsiz hale getirmişti. Ücretsiz kullanıcılardan farklı olarak 250 katılımcıya kadar görüşme düzenleyebilirler ve 100 bine kadar izleyici için yayın yapma imkanları var. Tüm bu ek imkanlar olmasa dahi ücretsiz erişim ile sunulan imkanlar da sıradan kullanıcılar için oldukça yeterli ve kullanışlı görünüyor. Google Meet rakibi olan uygulamalar Zoom ve Microsoft Teams için giderek güçlü bir alternatif haline gelmeye devam ediyor.
Google’ın adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace kapatılıyor!
Google’ın her yıl onlarca yeni projesini iptal ettiğini daha önce de görmüştük. Son olarak bu uygulamalar arasına sosyal ağ uygulaması olan Shoelace katıldı.
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Google daha önce adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatıyor!
Google geçtiğimiz Temmuz’da test etmeye başladığı sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatma kararı aldı. Uygulama yakınınızdaki insanlar ile spor, gösteri gibi etkinliklere katılmanıza olanak sağlıyordu. Uygulama henüz sadece New York’ta test edilmekteydi fakat Google 12 Mayıs’ta Shoelace sunucularını kapayacağını söyledi. Google’ın potansiyeli olan yeni fikirleri test etmek için New York’u kullandığını daha önce de görmüştük. Google açıklamasında “mevcut sağlık krizi göz önüne alındığında bu projeye daha fazla yatırım yapmak için doğru bir zaman olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Ayrıca gelecekte Shoelace uygulamasını yeniden başlatmayı düşünmediklerini ekledi.
Uygulamanın etkinliklere katılmak için yeni insanlarla tanışmaya vakti olmayan kişiler için oldukça iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra uygulama üzerinden editörlerin düzenlediği etkinliklere katılmak ve yaşadığınız bölgede benzer etkinlikleri yapmaktan keyif alan insanlar ile tanışmak mümkündü. Fakat mevcut COVID-19 salgını nedeniyle uygulamanın çok fazla kullanıcıya erişememesi oldukça anlaşılabilir. Google’ın yaptığı açıklamasında uygulamayı yeniden denemeyeceklerini duymak oldukça şaşırtıcı. Çünkü geçirdiğimiz bu zor günlerden sonra bu tip uygulamalar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulunabilirdi. Bu uygulama ile birlikte Google’ın uygulama mezarlığına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şirketin sürekli olarak yeni uygulamalar denemesi ve zaman zaman bu şekilde tamamen iptal etmesi giderek alıştığımız bir durum haline geldi.
Google, mart ayında internet kullanımında büyük bir artış tespit etti
Google ve Google‘a ait şirketleri kendi çatısı altında bulunduran Alphabet, mart ayında Covid-19 kaynaklı internet kullanımının arttığını tespit etti.
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Google, arama ve indirme sayılarında büyük bir artış gözlemledi!
Corona virüs sebebiyle evlerimizde kaldığımız şu günler de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey internet oluyor. Gerek iş gerek can sıkıntısını gidermek amacıyla internet dünyası ile çok içli dışlı oluyoruz. Ki bu durum Google‘ın da dikkatinden kaçmamış. Öyle ki firma Mart 2020 boyunca internet kullanımına bağlı olarak indirme ve aramaların ciddi bir artış gösterdiğini açıkladı. Google Chrome kullanan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, mart ayı içerisinde aramaların ciddi civarında bir artışa sahip olduğu gözlemlendi. Ayrıca firma Google Play Store üzerinden yapılan indirmeler için de %30‘luk bir artışın söz konusu olduğunu aktardı. Tüm bunlarla birlikte Chromebook cihazına talebin de bir önceki döneme göre yaklaşık %400 arttığı belirtildi.
Corona virüs sebebiyle bu tarz artışların şaşırtıcı olmadığını unutmamak gerek. Zira gerek evden çalışma modelinin getirdiği yükümlülükler, gerek de uzaktan eğitim olayının dünya genelinde sıklaşması, firmanın eline böyle sonuçlar vermiş gibi gözüküyor. Ayrıca firmanın 2020 ilk çeyreğinde yaklaşık 41.16 milyar dolarlık bir gelir elde etmesi de durumun ciddiyetini göstermekte. Geçen sene ki ilk çeyrek raporuna göre yaklaşık %13‘lük artış gözlemlendi. Ki küresel salgın nedeniyle firmanın “reklam gelirlerinde düşüş” beklediği bu dönemde. Her ne kadar rakamlar Google‘ın dediğinin tersi gibi gözükse de firma, Corona virüsün etkilerinin devam etmesi durumunda reklam piyasasının çok zarar göreceğini düşünmekte ısrarcı.
Fortnite sonunda Google Play Store’a eklendi!
Epic Games‘in çıkardığı ve hala geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fornite, Google Play Store‘a eklendi. Firmalar sonunda aralarında anlaşma sağladı.
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Epic Games Fortnite konusunda geri adım attı!
Fortnite piyasada oldukça hareketli günler yaşattıktan sonra bildiğiniz üzere mobil platformlar içinde çıkarılmıştı. Android ve IOS platformları için uyarlanan oyunun çıkışının üzerinde 18 ay geçti. Bu süre zarfında sıkıntısız bir şekilde oynanabilen oyun, Android tarafında bazı bürokratik meseleler nedeniyle Google Play Store yerine kendi internet sitesi üzerinden indirilebilir olmuştu. Google Play Store uygulamasına oyununu yüklemek istemeyen Epic Games, bu kararından vazgeçti. Firma çıkışından 18 ay sonra, Fortinte Android‘i Google Play Store uygulamasına yükleme kararı aldı. Kararın ardından en büyük sebep ise, Google‘ın kendi mağazasına yüklenen oyunlarına sağladığı imkanlar. Güvenlik ve güncelleme konularında oyuncuları uğraştırmamak için çaba gösteren Google, Epic Games‘in tercihi olmuş.
Oyunun yinede Google Play Store dışında da indirilebileceğini belirten firma, oyun içi satın alımlar konusunda Google ile yaşanılan problemleri geride bırakmış gibi gözükmüyor. Google‘ın kendi ödeme yönetiminin kullanılması konusunda ki ısrarı nedeniyle yaşanan bu gerginlik, muhtemel teknik sorunlar nedeniyle şimdilik askıya alınmışa benziyor. Ancak Epic Games her fırsatta Google‘ın politikalarının değişmesi gerektiğini umduklarını belirtmekten geri durmuyor. Google Play Store üzerinden ulaşılabilen oyun şu an ülkemizin yer aldığı bölgeye eklenmemiş olsa da yakın zamanda geleceğini kesin bir dille söyleyebiliriz. Ayrıca hala da kendi sitesi üzerinden telefonunuza yükleyebilirsiniz.