Google’ın video konferans uygulaması Meet yakında tüm Gmail kullanıcıları için ücretsiz olacak. COVID-19 salgını nedeniyle video konferans uygulamaları her geçen gün daha fazla ihtiyaç haline gelmeye devam ediyor.

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Google Meet yakında Gmail hesabı olan herkes için ücretsiz olacak!

Google’ın video konferans uygulaması Meet Mayıs ayından itibaren kademeli olarak tüm Gmail kullanıcıları için ücretsiz olacak. G Suite müşterisi olmasanız dahi yakında Google Meet’e ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Google Meet ile birlikte 100 katılımcıya kadar toplantı ve görüşmeler düzenleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın mobil versiyonu hem Android hem de iOS uygulama marketlerinde ulaşılabilir durumda. Meet uygulaması Goole’ın diğer hizmetleri ile birlikte çalışmakta. Bu sayede Google Takvim üzerinden görüşmeler başlatabilir ve gerçek zamanlı alt yazılar kullanabilirsiniz. Şirket yaptığı açıklamada ücretsiz kullanımların 60 dakika ile sınırlı olacağı belirtti ancak 30 Eylül’e kadar bu sınırlamayı uygulamayacaklarını ve uygulamayı istediğiniz kadar kullanmakta özgür olduğunuzu belirtti.

Teknoloji devi, uygulamanın Dünya’nın farklı bölgelerinde ücretsiz olarak açılmasının zaman alacağını vurguladı. Kullanmaya başlayabileceğiniz tarihte bildirim almak için güncellemelere buradan üye olabilirsiniz. Google daha önce G Suite müşterileri için Meet uygulamasını 30 Eylül’e kadar ücretsiz hale getirmişti. Ücretsiz kullanıcılardan farklı olarak 250 katılımcıya kadar görüşme düzenleyebilirler ve 100 bine kadar izleyici için yayın yapma imkanları var. Tüm bu ek imkanlar olmasa dahi ücretsiz erişim ile sunulan imkanlar da sıradan kullanıcılar için oldukça yeterli ve kullanışlı görünüyor. Google Meet rakibi olan uygulamalar Zoom ve Microsoft Teams için giderek güçlü bir alternatif haline gelmeye devam ediyor.