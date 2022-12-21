Gmail hesabı nasıl silinir? Gmail hesabınızı tamamen silmek istemeniz için pek çok makul nedeniniz olabilir. Birden çok e-posta adresinizi tek bir adreste birleştirmek istiyor olabilirsiniz. Belki de gençliğinizde havalı bir Gmail kullanıcı adı olarak gördüğünüz şey, artık bir yetişkin veya profesyonel olarak size uygun gelmiyor olabilir. Belki de Google ekosisteminden tamamen ayrılmaya ve farklı bir platformun e-posta hizmetini tercih etmeye karar verdiniz. Sizi bu kararı vermeye götüren ne olursa olsun, Gmail hesabınızı silme işleminin aslında oldukça basit bir süreç olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir.

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Gmail hesabınızı tamamen silmenin iki ana yolu vardır ve her ikisine de bir bilgisayar veya mobil cihaz aracılığıyla ulaşmak oldukça kolaydır. Yalnızca Google’ın e-posta bileşenini kaldırmak ve YouTube gibi diğer Google uygulamalarını kullanmaya devam etmek istiyorsanız, sadece hizmeti kaldırabilirsiniz. Bu yöntem, bilgisayarınızdaki veya mobil cihazınızdaki diğer Google uygulamalarına erişiminizi ve kullanımınızı etkilemeyecektir. Ancak, Gmail hesabını kaldırma sürecini fiilen tamamlamak için Gmail dışı farklı bir e-posta adresini Google hesabınızla ilişkilendirmeniz gerekmektedir.

Google hesabınızı tamamen silerek de Gmail’i silebilirsiniz, ancak bu yöntemin kayıtlı dosyalar, takvim etkinlikleri ve fotoğraflar dahil olmak üzere hesabınıza bağlı her şeyin yanı sıra Google Drive, Google Takvim gibi hizmetlere erişimi de sileceğini unutmayın. Ayrıca, söz konusu Google hesabıyla ilişkilendirilmiş akıllı telefon, tablet veya Chromebook gibi bir Android cihaz kullanıyorsanız, bu cihazdaki bazı uygulama ve hizmetleri kullanamayabilirsiniz.

Gmail’i Kalıcı Olarak Silmeden Önce Dikkate Alınması Gerekenler

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey “kalıcı” kelimesidir. Birçok durumda Gmail hesabınızı kalıcı olarak silmeyi seçtiğinizde, esasen geri dönüş yoktur. Tüm e-postalarınıza erişemeyeceksiniz ve hesap ayarlarınız da silinecektir. Ayrıca, Gmail kullanıcı adınız devre dışı bırakılacak ve gelecekte başka hiç kimse (siz dahil!) tarafından tekrar kullanılamayacaktır.

Bu nedenle, hesap silme işlemi tamamlandıktan sonra geri alınamaz hale gelmeden önce Google verilerinizin (Gmail’e özgü bilgiler dahil) bir yedeğini indirmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, sosyal medya platformları veya çevrimiçi alışveriş mağazaları gibi üçüncü taraf web sitelerindeki hesaplar listenizi ve Gmail e-posta adresinizle ilişkilendirilmiş olabilecek diğer haber bülteni veya e-posta aboneliklerini de gözden geçirerek bu adresi bir başka hesaba çevirdiğinizden emin olmalısınız.

Hesabı Silmeden Önce Gmail Verilerinizi Nasıl Yedekleyebilirsiniz?

Gmail verilerinizin bir kopyasını dışa aktarmak için şu adımları izleyin:

Bir bilgisayarda herhangi bir web tarayıcısı başlatın ve Google hesabınıza giriş yapın. Devam etmeden önce doğru hesapta oturum açtığınızdan emin olun. İşlemi mobil cihazınızda yapmak istiyorsanız, Gmail uygulamasını açın, ekranın sağ üst köşesindeki profil fotoğrafınıza dokunun ve birden fazla hesabınız varsa doğru hesabı seçin. Profil fotoğrafına tekrar basın ve “Google Hesabınızı Yönetin“e dokunun. “Veriler ve Gizlilik“e gidin. Aşağı kaydırarak “Kullandığınız uygulamalardan ve hizmetlerden elde edilen veriler“e gidin. “Verilerinizi indirin veya silin“in altında “Verilerinizi indirin“i seçin. Bu sizi bir Google Paket Servisi sayfasına yönlendirecektir. Eklenecek veriler için listelenen ürünler altında “Posta”nın seçili olduğundan emin olun. Uygulama, kişilerin Gmail uygulamasından alınan e-posta adreslerini içerebileceğinden, “Kişiler”i de seçin. “Sonraki adım“ı tıklayın ve Gmail ile ilgili verilerinizden bir dışa aktarma dosyası oluşturmak için talimatları izleyin.

Tüm yedekleme işleminin süresi (güvenlik için Gmail’in yanı sıra diğer Google uygulama verilerini dahil etmekten çekinmeyin) ne kadar veri biriktiğine bağlıdır. Tamamlanması saatler hatta günler alabilir. Dışa aktarma işleminiz tamamlandığında indirme bağlantısı içeren bir e-posta almalısınız. Gmail’in fiilen silinmesine başlamadan önce bu bağlantıyı almayı beklemeniz önerilir.

Gmail hesabınız işinizden, okulunuzdan veya üyesi olduğunuz gruptan geliyorsa, IT’ye ulaşmanız gerekebilir. Aksi halde aşağıdaki yöntemlerle Gmail hesabınızı kendiniz silebilirsiniz.

Sadece Gmail Hesabı Nasıl Silinir?

Gmail yedeklemenizi güvenli hale getirdikten sonra, artık Gmail e-posta adresinizi silmeye devam edebilirsiniz. Bunu bir bilgisayarda veya mobil cihazda gerçekleştirme adımları, yedekleme işlemine oldukça benzerdir:

Bilgisayarınızın web tarayıcısında Google hesabınıza gidin ve silmek istediğiniz Gmail hesabını kullanarak giriş yapın. Alternatif olarak, mobil cihazınızda Gmail uygulamasını başlatabilir, ekranın sağ üst köşesindeki profil fotoğrafınıza dokunabilir ve birden fazla hesabınız varsa doğru Gmail hesabını seçin. Profil fotoğrafına tekrar basın ve “Google Hesabınızı Yönetin“e dokunun. “Veri ve gizlilik“e gidin. Aşağı kaydırarak “Kullandığınız uygulamalardan ve hizmetlerden elde edilen veriler“e gidin. Bu kez, “Verilerinizi indirin veya sil“in altında “Bir Google hizmetini silin“i seçin. Devam etmek için hesap şifrenizi tekrar girmeniz istenecektir. Silmek için “Gmail”in yanındaki çöp tenekesi simgesine basın.

Bu noktada, işlemi sonlandırmak için Google hesabınızla ilişkilendirmek üzere Gmail dışı bir e-posta adresi girmeniz ve “Doğrulama E-postası Gönder” düğmesine basmanız istenecektir. Bu e-posta adresi, esasen silinmek üzere olan e-posta hesabınızın yerini alacak ve bundan böyle Google Dokümanlar veya Takvim gibi Gmail’siz Google hesabına bağlı diğer Google hizmetlerini kullanmaya devam etmenize izin verecektir. Bu aynı zamanda Google’ın Gmail hesabı silme işlemini tamamlamak için doğrulama mesajını göndereceği e-posta adresidir. Bu, Google’ın eskisinden kurtulmadan önce yeni bir e-posta adresi eklediğinizden emin olmanızı sağlama yöntemidir.

Google doğrulama e-postası alternatif e-posta adresinize iletildikten sonra, silme bağlantısını tıklayın ve istendiğinde silmekte olduğunuz Gmail hesabına giriş yapın. İşlemi onaylamanız için size birkaç fırsat verilecek, bu nedenle ekrandaki talimatları izleyin, Gmail’i gerçekten silmek istediğinizi doğrulayın ve ardından “Bitti”ye tıklayın.

Google Hesabınızı Silerek Gmail Hesabınızdan Nasıl Kurtulursunuz?

Herhangi bir nedenle, yalnızca Gmail’i kullanmaktan değil, Google ile ilgili tüm hizmetlerden tek seferde vazgeçmeye karar verdiyseniz, Google hesabınızı bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanarak da aynı kolaylıkla silebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Google’ın çok çeşitli uygulamalarını kullanarak topladığınız tüm verilerin, hesabınızla ilişkili her bir Google uygulamasının eksiksiz bir yedeğini almadığınız sürece sonsuza kadar kaybolabileceği anlamına geldiğini unutmayın. Bu süreç kesinlikle üzerinde iyice düşünmeniz ve hazırlanmanız gereken kararlardan biridir, bu nedenle bunu yapmadan önce, düzenli olarak kullandığınız tüm Google uygulamalarından almak istediğiniz tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun.

Google hesabınızı silmeye hazır olduğunuzda şu adımları izleyin:

Bir bilgisayarda web tarayıcısı açarak Google hesabınıza erişin ve kaldırmak istediğiniz hesaba giriş yaptığınızdan emin olun. Mobil cihazınızda Gmail uygulamasını açın, ekranın sağ üst köşesindeki profil fotoğrafınıza dokunun ve birden fazla hesabınız varsa doğru hesabı seçin. Profil fotoğrafına tekrar basın ve “Google Hesabınızı Yönetin“e dokunun. “Veri ve Gizlilik“e gidin. “Diğer seçenekler” bölümüne gidin ve “Google hesabınızı silin“i seçin.

Devam etmek için hesap şifrenizi tekrar girmeniz istenebilir. Google hesabınızın yanı sıra ilişkilendirme yoluyla Gmail hesabınızı kalıcı olarak silmek için ekrandaki talimatları izleyin ve istendiğinde işlemi onaylayın.

Gmail ve Google Hesaplarınızı Nasıl Kurtarabilirsiniz?

Gmail veya Google hesabınızı silme işlemini tamamladıktan sonra fikrinizi değiştirirseniz işlemi geri almak için kısa bir süreniz olabilir. Ancak Google, hesap silme isteğinizin tamamen tamamlanmasının ne kadar süreceğini açıkça söylemediğinden bu süre değişkenlik gösterebilir. Kısa bir süre önce silinen bir Gmail veya Google hesabını kurtarma planlarınız varsa, bunu mümkün olan en kısa zaman dilimi içinde gerçekleştirmek için şansınız yüksek olabilir. Hesabınızı silmenizin üzerinden zaman geçti ise, veri kurtarmak ve hesabı geri yüklemek imkânsız olabilir.

Kısa bir süre önce silinen Gmail adresini hâlâ kurtarıp kurtaramadığınızı kontrol etmek için web sitesine gidin veya uygulamayı cep telefonunuzda başlatın, silinen e-posta adresini kullanarak giriş yapın ve ekrandaki talimatları izleyin. Bu seçeneklerin hiçbiri yoksa, hesap zaten geri alınamaz olarak kabul edilir.

Bir Google hesabının tamamını sildiyseniz ve geri yüklemeyi denemek istiyorsanız, Google’ın hesap kurtarma portalına erişin ve buradaki soruları yanıtlayın. Google hesabının sahibi olduğunuzdan emin olmanızı sağlayacak belirli ayrıntıları onaylamanız istenebilir. Hesap başarılı bir şekilde yeniden alınırsa, hesaba geri dönebilmek için daha önce hiç kullanmadığınız bir şifre oluşturmanız gerekecektir. Değilse, hesap kurtarma için ek süre çoktan geçmiş olabilir. Bazı durumlarda, ilk etapta Google hesabını silme işlemini geri alamayacağınız durumlarla da karşılaşabilirsiniz.