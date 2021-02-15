Gmail gelen kutusunda arama yapmak kolaylaşıyor

Google e-posta hizmeti Gmail için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme kullanıcıların belli mesajları daha kolay bulabilmesine yardımcı olacak.

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Konuyla alakalı bir blog yazısı paylaşan firma Gmail arama işlevine yaptıkları değişikliklerden bahsetti. Buna göre arama kısmı artık belli e-posta adresleriyle alakalı sonuçları da gösterecek.

Yapılan açıklamaya göre Gmail’de bir e-posta adresi araması yapıldığında o adresle ve parçası olduğu takma adlarla ilgili bütün e-postalar gözükecek. Gösterilen sonuçlarda ise gönderilen, gönderen, eklenen ve gizlenen kişi alanları kullanılacak.

Güncelleme şu anda Google Workspace kullanıcıları için gelmiş durumda. Ancak ücretsiz kullanıcıların da bu güncellemeden yararlanıp yararlanamayacağı şu anlık meçhul. Google konuyla alakalı sorulara henüz cevap da vermiş değil.

Google tarafından e-posta almak için ana adrese alternatif bir adres oldukları belirtilen bu takma isimlerin; birçok kullanım yeri mevcut. Örneğin bir kerede birden çok kişiye mesaj gönderilmesinde yardımcı oluyorlar. Özellikle iş kullanımlarında bu tip olaylar gözlemlemek mümkün. Aynı şekilde adreste değişikliğe gidecek kişiler için yeni hesap açmayı gerektirmeden bu imkanı veriyorlar.

Gönderilen veya alınan e-posta takma isimlerinin aranması; daha önceleri nispeten zor ve çok daha detaylı aramalar yapmak gerektirebilen bir durumdu. Google’a göre bu işlev güncellemeyle birlikte kullanıcıların daha kolay ve daha az çabayla yapabilecekleri bir hale geliyor. Bu durum da özellikle gelen kutuları kalabalık olanlar için sevindirici bir haber.