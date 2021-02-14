Genel
Google aylar sonra iOS güncellemelerini güncelliyor
Aralık ayının başından beri Google, iOS uygulamalarını güncellemiyordu. Bu da kullanıcılarda bazı soru işaretlerine ve hatta sorunlara neden oluyordu. Öyle ki bazı kullanıcılar Google hesaplarına girerken uygulamanın güncel olmadığı yazısıyla karşılaşıyordu. Şimdi ise görünüşe göre bu bekleyiş sona eriyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
9to5Google tarafından bildirildiğine göre Google iOS üzerindeki büyük uygulamalarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Youtube iOS için yeni gelen güncelleme her ne kadar bir hata çözümü olarak geçse de; Gmail ve diğer uygulamalarına da gelecek güncellemenin sinyallerini veriyor gibi.
Bu uzun bekleyişe neyin neden olduğu kesin değil. Ancak bununla ilgili olarak Google’ın Apple firmasının yeni gizlilik uygulamalarına karşı çıktığı öne sürülenler arasındaydı. Ama sonrasında uygulamalarını güncellemeleriyle birlikte yeni gizlilik detaylarını vereceklerini söyleyen firmanın, karşı çıkma gibi bir düşüncesi olmadığı ortaya çıktı. Google, bu ayın başlarında ise sessiz bir şekilde bazı Youtube uygulamalarında güncellemeye gitti.
Firmanın diğer uygulamalarını da yakın zamanda güncellemesi için bir beklenti mevcut. Çünkü şirket bazı özellikleri güncelleme olmadan sunucu tarafından veya internet güncellemeleriyle ekleyecek durumda olsa da; Chrome gibi uygulamalar güncelleme yapılmadan bırakıldığında bazı güvenlik sorunları yaşama potansiyeline sahipler. Aynı zamanda bununla alakalı olarak ileriki zamanlarda teknik sorunlar yaşanması da muhtemel.
Dolayısıyla Youtube için gelen bu güncellemenin beklenildiği gibi daha büyük bir güncelleme serisinin başlangıcı olması halinde Google hizmetlerini sıkça kullanan iOS kullanıcıları daha rahat bir nefes alabilecekler gibi duruyor.
Genel
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum Türkiye’de satışa çıktı
Samsung, Galaxy Watch 3 akıllı saatinin özel bir tasarım versiyonu Galaxy Watch 3 Titanyum modelini Türkiye’de satışa sundu. Samsung’un yeni akıllı saati, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple Watch 100 milyon kullanıcıya ulaştı
Güney Koreli şirket; Galaxy Watch 3 akıllı saat serisinin dikkat çeken Titanyum kasalı versiyonunu artık Türkiye pazarında da resmi garantili olarak satışa sundu.
Galaxy Watch 3 Titanyum, teknik özellikler bakımından orijinal Watch 3′ü eksiksiz bir biçimde takip ediyor. Ayrıca adındaki Titanyum’dan da tahmin edileceği gibi akıllı saat; paslanmaz çelik yerine, ince işçilikle dikkat çeken kaliteli bir titanyum gövde ile satışa çıktı.
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum; 1,4 inç ekran (360×360 piksel Super AMOLED) ile 45 mm gövde boyutlarına sahip. Ayrıca 8 GB dahili depolaması bulunan akıllı saat; ekranını çizilmelere karşı Gorilla Glass XD cam ile koruyor ve su geçirmiyor.
Galaxy Watch 3 Titanyum; nabız, SpO2, VO2 Max, ECG ve uyku takibi özelliklerine aktif olarak sahip. Ayrıca akılla saat gücünü Exynos 9110 işlemciden ve 1 GB RAM‘den alıyor. Modelde düşme algılama özelliği de yer alıyor.
Son olarak Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum için açıklanan resmi Türkiye fiyatı ise tam 4.999 TL. Samsung’un Türkiye’de sattığı en pahalı akıllı saat olan model, temelde sadece üstüne kurulduğu Titanyum kasa ile fark yaratıyor. Bununla birlikte sadece 45 mm kasası bulunan ve bu açıdan daha çok erkeklere hitap eden akıllı saat, şimdilik Mistik Siyah rengi ile satışa çıktı.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Hangisini almalı serimizin yeni konukları BBK Holding çatısı altında olan Oppo ve Realme oldu. Markalarının birbirlerine neredeyse denk olan cihazlarını sizler için karşılaştırdık. Teknik özelliklere baktığımızda bazı noktalarda Realme 7 Pro öne çıkıyorken kimi zamanda Oppo Reno 4’ün öne çıktığını görmekteyiz.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Pro vs Poco F2 Pro | Hangisini almalı? #2
Realme mi Oppo mu? Hangisini tercih etmeli?
Oppo ülkemize geldikten kısa süre sonra aynı kanal içerisinden Realme’de ülkemize geldi. Ayrıca birçok cihazını da satmaya başladıktan sonra Realme’ye olan ilgi daha da arttı. Birçok akıllı telefon kullanıcısı da hangisini alsam diye düşünürken Realme telefonları da listesine ekledi. Özellikle ülkemizde en çok tercih sebebi olan orta segmentte bu iki markanın birçok telefonu mevcut.
Sizde bu iki markanın telefonlarından Realme 7 Pro veya Oppo Reno 4’ten birini tercih edeceğim ama hangisini tercih etsem bilemiyorum diyorsanız önemli konu da var ki; fiyatlar. Realme 7 Pro’nun çıkış fiyatı ve güncel fiyatına oranla indirim yerine zamlanması, zaman zaman yaşanan stokta bulunmama sorunlarıyla beraber kuzeni olarak adlandırabileceğimiz Oppo Reno 4, Realme 7 Pro yerine alınır mı sorusunu da düşündürdü. Siz de eğer bu iki akıllı telefon arasında bir seçim yapacaksanız eğer karşılaştırma videomuzu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…
Genel
Yeni Call of Duty güncellemesi sonrası arkadaşlarınızı vurmayın!
Call of Duty oyunları için yeni bir güncelleme geliyor. Artık çok oyunculu modda arkadaşlarınızı vurmanın ne yazık ki bir bedeli olacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Pokemon 25. yıl dönümü kutlaması için Post Malone sanal konser verecek!
Call of Duty için gelecek güncelleme sonrası takım arkadaşlarınızı kasıtlı vurmayın!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Call of Duty serisi. Eski günlerine dönüş yapmayı başaran oyun serisi, her geçen gün daha fazla oyuncuya ulaşmayı başarıyor. Yeni oyun içi güncellemeler ile oyunu canlı tutmayı başaran yapımcılar, büyük bir soruna da çözüm bulmaya çok yakınlar. Çok oyunculu modda sıkça rastlanan takım arkadaşını vurma mevzusu, seri için dert olmaktan çıkıyor. Yapımcılar artık takım arkadaşını vuran ve bunu ikinci kez tekrarlayan oyunculara ceza verecek.
Call of Duty oynarken deneyiminizi arttıracak fiyat performans ürünü ekipmanlara Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Aynı hatayı tekrarlayan oyuncuların canı düşmeye başlayacak. Bu sayede oyundaki ciddiyetin de korunması planlanıyor. Tüm bunlara rağmen iki kere daha aynı hatayı tekrarlayan oyuncular ise oyun dışı kalacaklar. Benzer bir koruma yöntemini daha önce Rainbow Six Siege‘de görmüştük. Takım arkadaşını vuran oyuncuların puanı düşerken, oyun boyu da skor tablosunda işaretli kalıyorlardı. Cold War ve Warzone için gelen bu güncelleme sayesinde oyuncular daha rahat bir deneyim yaşayacak kuşkusuz. Bakalım Call of Duty oyuncuları güncelleme sonrası yeni yapıdan memnun kalacaklar mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca güncellemeye ait diğer notlara buradan ulaşabilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Kusadasi, 2 gün önce
-
Yazan: Kojiro H., 3 gün önce
-
Yazan: Rithalstt, 3 gün önce
-
Yazan: mehmett, 3 gün önce
-
Yazan: SerhatGUNEY, 3 gün önce
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum Türkiye’de satışa çıktı
Google aylar sonra iOS güncellemelerini güncelliyor
Türk Telekom yeni bir sağlık uygulaması geliştirdi
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Intel Core i7-11700K sızan test sonuçları bekleneni vermiyor
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.