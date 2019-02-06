GM 8’e Android 9 Pie güncellemesi yayında!

General Mobile, Android 9 Pie güncellemesini GM 8 ile kullanıcılarına sunmaya başladı. GM 8 kullanıcılarının deneyimleyeceği, Android 9 Pie ile şirket, en güncel Android deneyimini yaşatacak.

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General Mobile GM 8’e birçok özellik geliyor!

Google ile olan işbirliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan şirket, güncellemeler konusunda da iddiasını sürdürüyor. GM, Google’ın yeni işletim sistemi Android 9 Pie versiyonunu kademeli olarak GM 8 kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Güncellemeyle birlikte General Mobile kullanıcıları birçok farklı özellikten faydalanabilecek.

Basitleştirilmiş yeni ses kontrol arayüzü, otomatik rahatsız etmeyin modu, küçük metinleri okumanıza ve kelimeleri hassas bir şekilde seçmenize yardımcı olan metin yakınlaştırma, karanlık tema seçeneği ve daha birçok özelliğiyle GM 8 kullanıcılarına yepyeni bir sistem ve gezinme deneyimi sunuyor.

Kullanıcılarının Android 9.0 Pie güncellemesini telefonlarına kurmaları için bildirimleri takip etmeleri ve yüklemeye izin vermeleri ya da “Ayarlar” menüsü üzerinden sistem güncellemesini takip etmeleri yeterli olacak.