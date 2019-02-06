Samsung Galaxy F katlanabilir telefonun yeni görüntüleri!

Samsung ve Huawei arasında kıyasıya bir mücadele olacak katlanabilir telefonlar konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Güney Koreli teknoloji devinin yeni telefonu hakkında posterler ortaya çıktı.

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7.3 inç boyuta sahip olacak!

Birçok isimle adlandırılan Samsung’un katlanabilir telefonunu Galaxy X, Galaxy Fold, Galaxy Folder gibi isimlerle adlandırdık. Artık Galaxy F olarak adlandıracağımız cihaz, yaklaşmakta olan Mobil Dünya Kogresinde tanıtılacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan videonun üzerine 3D tasarımcılar tarafından yeni taslak hazırlandı. Cihaz katlanmadan önce ana ekranda yan yana 8 uygulama gösterilirken, katlandıktan sonra 4 uygulama gösteriliyor. Samsung Galaxy F, 840 X 1960 piksel olarak 4.58 inç boyuta sahip ekran, açıldıktan sonra 1536 X 2152 QXGA+ çözünürlüğe sahip 7.3 inçlik bir boyuta dönüşüyor.