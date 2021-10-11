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Gizli Askeri Bilgiler Yine Oyun Üzerinden Sızdırıldı
War Thunder isimli oyunda bir kez daha gizli askeri araç bilgileri sızdırıldı. 3 ay önce de yine aynı oyunda buna benzer bir olay yaşanmış ve olaylar oldukça büyümüştü. Bu kez de sızıntıyı yapan kişi Fransız tankının ekip üyesi olduğunu iddia etti.
Temmuz ayında War Thunder oyun forumlarında Britanya’nın Challenger 2 Ana Muharebe Tankı’nın tasviriyle ilgili bir tartışma başlamıştı. Anlaşmazlığı sonuçlandırabilmek için ise bir oyuncu forumda herkese açık bir şekilde tankın kılavuzunu paylaşmış ve olaylar bundan sonra büyümüştü. Gizli kalması gereken kılavuzun internete düşmesinin ardından Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın olaylara el atmasına kadar gitmişti.
Yaşanan son olayda ise bir oyuncu yine benzer şekilde aynı oyunun forumlarında başka bir oyuncuyla Fransız Leclerc Ana Muharebe Tankı’nın tasviriyle ilgili tartışmaya girdi. Ve sonuç yine ilgili tankın kılavuzunun forum üzerinden paylaşılması oldu. Bu defa da kılavuzu paylaşan kişi tankın ekip üyesi olduğunu iddia ederek tartışmayı kazanmış gibi gözükse de başına daha büyük işler açmış olabilir. Forum moderatörleri bu sefer olaya hızlıca el atıp ilgili kılavuzu kaldırmayı başarsalar da kılavuz bir kez internette paylaşılmıştı. Dolayısıyla gizli kalması gereken askeri bilgiler de bizzat ekip üyeleri tarafından sızdırılmış oldu. Kılavuzu kaldıran moderatör de uyarı mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Arkadaşlar modern ekipmanların gizli belgelerini sızdırmak hiç komik bir şey değil o araçlarla her gün çalışan bir çok hayatı zora sokuyorsunuz! Şunu da unutmayın o dökümanların anında silinmesinin yanında yaptırımlar da uygulanıyor. Okuduğunuz için teşekkürler!”
Birleşik Krallık Savunma Gazetesi’nin bildirdiğine göre sızıntıyı yapan kişi 2. Seri Leclerc tankının ekip üyesi olduğunu iddia etmiş. Tankın son modeli 1992’den beri Fransızlara hizmet veriyor.
Bu Fransız ekip üyesi, tıpkı önceden gerçekleşen İngiliz sızıntısındaki gibi, oyun geliştiricilerinin basit bir şekilde tank ile ilgili yaptığı tavsiyeleri şimdilik görmezden geldiklerini öğrenince kötü hissedecektir. Çünkü oyun geliştiricileri oyunda 2000’den fazla araç olduğunu ve bunların hepsinin birebir onaylanmasının, kaynak materyallerinin incelenmesinin ve oyuna aktarılmasının kolay bir iş olmadığını söyledi. Ve oyun geliştiriciler, bu işi oyun içerisindeki araçların performansının gerçek hayattaki karşılıklarına benzer performanslar göstermediği bu gibi durumları “tarihsel sorunlar” olarak nitelendiriyorlar. Bunun yerine de video oyununu oynayan oyunculara geliştiriciler tarafından şu ifadeler kullanılarak hatırlatma yapılıyor:
“Raporları incelemek ve işlemek için harcadıkları zamanın yasal bağlılıkları kırabilmeleri için hiç bir gerekçe veya sebebiyet sunmayacağı ve onları haklı çıkarmayacaktır. Biz her zaman buna benzer belgeleri tamamiyle reddedeceğiz ve olayları yasal gereklilikleri gözeterek çözeceğiz.”
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