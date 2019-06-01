Giyilebilir teknolojinin ilk çeyrek raporu açıklandı

IDC‘nin yapmış olduğu araştırmada Apple‘ın küresel giyilebilir teknoloji pazarında 2019 yılının ilk çeyreğinde birinci sırayı koruduğunu gösteriyor. Ancak Huawei ve Samsung bu boşluğu etkileyici bir oranda kapatıyor ve ilk çeyrekte en büyük büyüme oranlarını yakaladılar.

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Rapora göre, Huawei satışlarını geçen yıla göre % 282 civarında bir artışla üçe katladı ve 5 milyon adet ürün sattı. Bununla birlikte Apple, 12.8 milyon satışla daha fazla giyilebilir ürün sunmayı başardı ve Xiaomi 6.6 milyon birime sahip oldu. Samsung 4.3 milyona yerleşti ve Fitbit 2.9 milyon ile giyilebilir teknolojide 5. sırayı aldı.

Listenin başını çeken beş üretici de yıldan yıla bir büyüme kaydettiler, ancak Huawei bu konuda öncü oldu. Ayrıca Samsung, % 151 ile etkileyici büyüme rakamlarına, Xiaomi ise % 68 ile yıllık büyüme ile üçüncü sırada yer alıyor.

IDC’nin Araştırma Müdürü, kulaklık jakının kaldırılmasının ve akıllı asistanların artan popülaritesinin, kulağa takılan giyilebilir teknoloji için itici bir faktör olduğunu ve trendin artmaya devam edeceğini söylüyor.