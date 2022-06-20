2016 yılında GittiGidiyor‘un hisselerinin tamamını alan ABD merkezli e-ticaret firması eBay, GittiGidiyor’un Türkiye’deki faaliyetlerine son vereceğini duyurdu.

Satıcılar GittiGidiyor platformuna bugün itibarıyla yeni ilanlar giremeyecek, ayrıca 18 Temmuz’dan itibaren ise alıcılar yeni satın almalar yapamayacaktır.

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Hesaplara 5 Eylül’e kadar erişim izni olacak

Dünya gazetesinin haberine göre, alıcılar ve satıcılar “Hesabım seçeneklerine” bölümüne 5 Eylül 2022‘ye kadar erişebilecekler. eBay, bu kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı.

GittiGidiyor’un kapatılması Ebay’ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacak.