GeForce NOW, 120 FPS desteğini tüm Android telefonlara genişletiyor. NVIDIA‘nın oyun akışı hizmetine yönelik güncelleme, bir süre belirli telefon modelleriyle sınırlı kaldıktan sonra tüm kullanıcılar için önümüzdeki haftalarda gelecek.

Bununla birlikte, bariz bir şekilde not edilmelidir ve bu, yalnızca 120 Hz yenileme hızı sunan telefonların Android için GeForce NOW’daki 120 FPS’den yararlanabileceğidir. Aksi takdirde cihazın izin verdiği hızda, tipik olarak 60 Hz/FPS’de çalışmaya devam edeceklerdir.

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Şimdiye kadar NVIDIA, GeForce NOW’da zaten 120 FPS’de çalışan desteklenen Android telefon modellerinin bir listesini tuttu, ancak değişiklik onaylandı, böylece önümüzdeki haftalarda güncelleme hızındaki tek sınırlama yukarıda belirtilen teknik olan olacak.

GeForce NOW’un Android’de 120 FPS’de çalışması için bir diğer gereklilik de 720p veya 1080p çözünürlüklerde çalışabilmesi için sırasıyla en az 15 veya 25 Mbps’lik bir İnternet bağlantısına sahip olmaktır. 1080p ve 120 FPS, en yüksek grafik gücü seviyesi olan RTX 3080 planının aboneleri için de maksimumdur.

iPhone ve iPad kullanıcıları ne olacak? Bildiğim kadarıyla, şu anda hiçbir şey yok. Cihazlarının özellikleri ne olursa olsun 60 FPS’ye maruz kalmaya ve yerel bir uygulama yerine Apple‘ın herkes tarafından bilinen konum kötüye kullanımından türetilen bir web uygulaması kullanmaya devam edecekler.