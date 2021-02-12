Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi 27-28 Mart’ta Gerçekleşiyor!

ODTÜ İşletme Topluluğu 27-28 Mart 2021’de Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni gerçekleştirmeye hazır. ODTÜ İşletme Topluluğu, her yıl yaklaşık 400 katılımcıyı okulunda ağırladıkları Türkiye’nin en büyük kulüpçülük etkinliklerinden biri olan Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni bu yıl online olarak gerçekleştirecekler.

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Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi nedir?

Katılımcıların, teknoloji devlerinin ve ülkenin önde gelen girişimcilerin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği; aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital girişimcilik yarışmalarından birini izleyebilecekleri bir ortam sunuyorlar. Böylece yarışma ayağında üniversiteli girişimcileri, yatırımcıları ve mentörleri bir araya getirecekler. Katılımcılar tarafından yarışmacıların sunumlarının izlenebileceği bir dijital girişimcilik yarışması düzenliyor. Ayrıca girişimcilik ekosistemi önemli isimleri ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini bir araya getirip geniş bir network ağı sağlamakta.



Aynı zamanda her yıl Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayan etkinlik, bu sene online platformda olması sayesinde mesafe engelini ortadan kaldırarak istediğiniz her yerden etkinliğe katılabilme şansını sizlerle buluşturuyor.

Böylece Türkiye’deki girişimcilere destek olmak isteyen kesim ile proje fikirlerinin sahiplerini buluşturan bu etkinliğe siz de “Fikrini kap gel!” sloganı ile katılabilirsiniz. Ayrıca lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra yeni mezun girişimci adaylarının da fikirlerini yarıştırabilecekleri yarışmanın finalistleri;

-Finale Dek 3 Haftalık Online Mentörlük Desteği alarak finale hazırlanma,

-Online eğitimlerle projelerini geliştirme, MBA’den ofis desteğine birçok ödül kazanma imkanı yakalayacak.

Son Başvuru tarihi ise 21 Şubat.Ayrıntılı bilgi için @metubiz instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.