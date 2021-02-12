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Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi 27-28 Mart’ta Gerçekleşiyor!
ODTÜ İşletme Topluluğu 27-28 Mart 2021’de Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni gerçekleştirmeye hazır. ODTÜ İşletme Topluluğu, her yıl yaklaşık 400 katılımcıyı okulunda ağırladıkları Türkiye’nin en büyük kulüpçülük etkinliklerinden biri olan Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni bu yıl online olarak gerçekleştirecekler.
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Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi nedir?
Katılımcıların, teknoloji devlerinin ve ülkenin önde gelen girişimcilerin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği; aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital girişimcilik yarışmalarından birini izleyebilecekleri bir ortam sunuyorlar. Böylece yarışma ayağında üniversiteli girişimcileri, yatırımcıları ve mentörleri bir araya getirecekler. Katılımcılar tarafından yarışmacıların sunumlarının izlenebileceği bir dijital girişimcilik yarışması düzenliyor. Ayrıca girişimcilik ekosistemi önemli isimleri ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini bir araya getirip geniş bir network ağı sağlamakta.
Aynı zamanda her yıl Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayan etkinlik, bu sene online platformda olması sayesinde mesafe engelini ortadan kaldırarak istediğiniz her yerden etkinliğe katılabilme şansını sizlerle buluşturuyor.
Böylece Türkiye’deki girişimcilere destek olmak isteyen kesim ile proje fikirlerinin sahiplerini buluşturan bu etkinliğe siz de “Fikrini kap gel!” sloganı ile katılabilirsiniz. Ayrıca lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra yeni mezun girişimci adaylarının da fikirlerini yarıştırabilecekleri yarışmanın finalistleri;
-Finale Dek 3 Haftalık Online Mentörlük Desteği alarak finale hazırlanma,
-Online eğitimlerle projelerini geliştirme, MBA’den ofis desteğine birçok ödül kazanma imkanı yakalayacak.
Son Başvuru tarihi ise 21 Şubat.Ayrıntılı bilgi için @metubiz instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Epic Games, Halcyon 6: Starbase Commander oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Halcyon 6: Starbase Commander’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 24,00 TL olan Halcyon 6: Starbase Commander adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Halcyon 6: Starbase Commander‘ın hikayesi, Dünya’yı tehdit eden bir uzaylı istilasıyla ilgili. Bunu durdurmak için insanlar, eski bir ırkın geride bıraktığı bir uzay üssü olan Halcyon 6’ya gider. İnsanların yeni teknolojileri keşfetmesini ve işgalcilerle savaşmaya yardımcı olabilecek diğer türlerle ittifaklar kurmasını sağladığı için sorunları çözmenin anahtarı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Halcyon 6: Starbase Commander oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10
- İşlemci: 2GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512MB
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Halcyon 6: Starbase Commander oyununu henüz indirmediyseniz 18.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Google karanlık mod desteği kazanıyor
Google, karanlık mod temasını arama sayfası için test ediyor. Arama motoru cihazınızın temasını tanıyarak ona göre hareket edecek.
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Karanlık tema, son yılların en gözde özelliklerinden biri. Kullanıcılar telefonlarında, bilgisayarlarında hatta kullandıkları uygulamalarda bile bu modu tercih ediyor. Bunun iki sebebi var. Bunlardan ilki özellikle akşam saatler gözü yormaması. Diğeri ise karanlık modun, oldukça güzel gözükmesi. WhatsApp’ın bile bu özellikten sonra kullanıcılara daha iyi gözüktüğü konusunda hemfikir olabiliriz. Ancak şaşırtıcı şekilde, bu mod henüz her platforma gelmiş değil. Örneğin Google, karanlık mod desteğine henüz kavuşmadı. Ancak bu durum değişmek üzere. Şirket, gelen son güncelleme ile arama sayfasına karanlık tema özelliğini getirdi.
Google karanlık mod desteği geliyor
Dünya’nın en çok ziyaret edilen internet adresi olan Google arama sayfası, Tercih ettiğiniz Windows ya da macOS temasına bağlı olarak karanlık moda geçiş yapacak. Eğer karanlık tema kullanmıyorsanız sayfanız, bugünkü olduğu gibi kalacak. Ancak eğer karanlık tema etkinse, Google bunu anlayacak ve buna bağlı olarak hareket edecek. Google, karanlık mod ile arka plan tamamen siyah olmayacak. Bunun yerine koyu bir gri renk gelecek ve yazıların rengi siyahtan beyaza dönüşecek. Şu an için test aşamasında olan özellik, kısa süre içerisinde tüm Dünya çapında kullanılabilir olacak. Google şu anda olası problemler için test yapıyor. Bu sebeple kullanmak için bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Özellik herkes için yayınlandığında, arama yaptığınız zaman bir bildirim çıkacak ve size konuyla ilgili bilgi verecek. Özellikle bu konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
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Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Asus’un orta seviyede satışa çıkardığı X515JF modelini sizler için mercek altına aldık. Asus’un başlangıç seviyesi olarak konumlandırdığı bu modelinde pil ve işlemci performansına önem vermiş.
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Özellikle ev ve ofis kullanımına çok uygun olan Asus X515JF’in, fiyat/performans olarak başarılı bir model olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. İncelediğim bu model özelinde konuşacak olursam eğer; 1 haftalık bir deneyim sürecinden sonra emin olduğum tek nokta tam bir fiyat/performans bilgisayarı olduğu. Kullanırken keyifle kullandım ve her zaman her işimi yapmamda yardımcı oldu. Sözü fazla uzatmadan teknik özelliklerinden bahsedelim.
Asus X515JF teknik özellikleri neler?
Tasarım
Asus X515JF, 36 cm genişliğe, 24 cm uzunluğa, 2 cm kalınlığa ve1.8 kg ağırlığa sahip. Gri rengiyle de şık duruyor. Sol tarafında şarj girişi, 1 adet type c girişi, havalandırma menfezi , HDMI 1.4 girişi ve USB girişi yer alıyor. Sağ tarafında ise kensington kilidi, iki adet usb girişi, microSD kart okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi var.
Ekran
15.6 İNÇ 1366×768 Piksel HD ekrana sahip. İnce çerçeveleri sayesinde %83 ekran gövde oranı sunuyor. 250 Nit maksimum parlaklık olması kimi koşullarda yetersiz olsa da “başlangıç seviyesi” bir cihaz için yeterli oluyor
Performans
Intel Core i5-1035G1 işlemcisine DDR4 8GB RAM ve 256GB SSD disk eşlik ediyor. Bilgisayarın açılış hızı ise 8 saniye. SSD olması farkını gösteriyor. Ekran kartı olarak ise 2GB NVIDIA GeForce MX130 ekran kartına sahip.
Pil performansı
Pil Gücü 37 Wh. Yaklaşık 2 saat gibi bir sürede pilini 0’dan 100’e doldurabiliyor. Kullandığınız moda göre minimum 5 maksimum 10 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor.
Ağ bağlantıları
Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth Özellikleri 4.1 başlıca ağ bağlantı özellikleri diyebiliriz.
Ayrıca Windows 10 ile birlikte gelen bu modelin fiyatı ise 6500TL-700TL arası değişiyor. Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız ve bütçeniz 6000TL-7000TL aralığında ise, Asus X515JF’e göz atmanızı öneririm.
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