Google Chrome’un iOS uygulamasına gizli sekmeleri Face ID ile şifreleme özelliği geliyor
Google, Chrome tarayıcının iOS sürümüne güvenlik takıntısı yüksek olanları memnun edecek bir özellik getiriyor. Google’ın hâlihazırda denemekte olduğu özellik, Chrome’daki gizli sekmelerinizi FaceID ile koruma altına alabilmenize imkân verecek.
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Apple’ın ilk olarak iPhone X’le beraber hayata geçirdiği Face ID, iPhone ve iPad’imizin güvenliğini sağlamamıza imkân veriyor. Face ID ilk başta sadece cihazın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor olsa da, Apple sonradan bu özelliğin kapılarını geliştiricilere de açtı. Bu bağlamda iOS ekosistemindeki birçok geliştirici, uygulamasına yerleşik olarak Face ID desteğini kazandırdı.
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Şimdiyse Google, Chrome tarayıcının iOS uygulamasına Face ID desteğini entegre etmeye hazırlanıyor. En son yayınlanan Chrome beta sürümünde görülen yeni özellik sayesinde Google, Chrome kullanıcılarının gizli sekmeleri Face ID ile şifrelemelerine olanak sağlayacak. Eğer ki Face ID özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, Chrome’un yeni özelliğini şimdiden deneyebilirsiniz. Tabii bunun için tarayıcının beta sürümünü kullanmanız gerekiyor.
Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6
— Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021
App Store üzerinden indirilebilen Chrome 89 beta sürümünün güncelleme notlarında Google yeni özelliğini, “Chrome uygulamasından çıkıp geri döndüğünüzde, siz olduğunuzu onaylayana kadar gizli sekmeleriniz bulanıklaşır” cümleleriyle açıklıyor. Chrome ayarlarının gizlilik bölümünden ulaşabileceğiniz Face ID desteğini aktif ederek, tarayıcınızı meraklı gözlerden rahatlıkla koruyabiliyorsunuz.
Yalnız bu noktada, Chrome’un yeni özelliğinin henüz test sürecinde olduğunu belirtelim. Yani Face ID desteğini etkinleştireyim derken, tarayıcıda başka bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle eğer sizin için hayati bir önemi yoksa, özelliğin nihai haliyle yayınlanmasını bekleyebilirsiniz. Google’ın, Chrome 89. sürümünü mart ayının başlarında yayınlayacağı da ek bilgiler arasında yer alıyor.
Genel
Google karanlık mod desteği kazanıyor
Google, karanlık mod temasını arama sayfası için test ediyor. Arama motoru cihazınızın temasını tanıyarak ona göre hareket edecek.
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Karanlık tema, son yılların en gözde özelliklerinden biri. Kullanıcılar telefonlarında, bilgisayarlarında hatta kullandıkları uygulamalarda bile bu modu tercih ediyor. Bunun iki sebebi var. Bunlardan ilki özellikle akşam saatler gözü yormaması. Diğeri ise karanlık modun, oldukça güzel gözükmesi. WhatsApp’ın bile bu özellikten sonra kullanıcılara daha iyi gözüktüğü konusunda hemfikir olabiliriz. Ancak şaşırtıcı şekilde, bu mod henüz her platforma gelmiş değil. Örneğin Google, karanlık mod desteğine henüz kavuşmadı. Ancak bu durum değişmek üzere. Şirket, gelen son güncelleme ile arama sayfasına karanlık tema özelliğini getirdi.
Google karanlık mod desteği geliyor
Dünya’nın en çok ziyaret edilen internet adresi olan Google arama sayfası, Tercih ettiğiniz Windows ya da macOS temasına bağlı olarak karanlık moda geçiş yapacak. Eğer karanlık tema kullanmıyorsanız sayfanız, bugünkü olduğu gibi kalacak. Ancak eğer karanlık tema etkinse, Google bunu anlayacak ve buna bağlı olarak hareket edecek. Google, karanlık mod ile arka plan tamamen siyah olmayacak. Bunun yerine koyu bir gri renk gelecek ve yazıların rengi siyahtan beyaza dönüşecek. Şu an için test aşamasında olan özellik, kısa süre içerisinde tüm Dünya çapında kullanılabilir olacak. Google şu anda olası problemler için test yapıyor. Bu sebeple kullanmak için bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Özellik herkes için yayınlandığında, arama yaptığınız zaman bir bildirim çıkacak ve size konuyla ilgili bilgi verecek. Özellikle bu konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Google Chrome bazı eski işlemcilerde artık çalışmayacak
Chromium geliştirici ekibinin açıklamasına göre SSE3 desteği olmayan eski x86 işlemcilere olan desteğini kesecek. Yeni uygulama ise Chrome 89 ile gelecek.
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Bu hamleyle Google Chrome kullanımında görülmesi beklenen değişim oldukça düşük. Çünkü bu durumun etkileyeceği işlemciler çoğunlukla Intel Core 2 Duo öncesi çipleri kapsıyor. Öyle ki 2005 sonrası işlemcileri SSE3 desteğine zaten sahip. Dolayısıyla bu durumun etkileyeceği işlemcilerin yaklaşık 15 senelik olmaları gerekiyor.
Ayrıca bu durumdan etkilenen tek sistem de Windows olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Mac, Android ve Chrome OS sistemleri zaten çalışmak için SSE3 desteği gerektiriyorlar. Onun dışında Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısının da bu değişimden etkilenmesi muhtemel.
Bu tip eski işlemcilerin neden desteğinin kesildiğiyle alakalı resmi bir açıklama gelmedi. Ama bahsettiğimiz gibi kullanıcıların büyük çoğunluğunun yeterli yenilikte işlemci sahibi olduklarını düşünürsek; desteğin kesilmesiyle gelecek olan performans artışı bu durumu haklı çıkarmaya yetecek gibi.
Böylelikle Chrome 89 versiyonundan başlayarak minimum işlemci gereksinimlerine uymayan sistemler Google Chrome kuramayacaklar. Uygulamanın açılmaya çalışılması durumunda sistem hata verecek. Bu değişimlerin uygulanacağı cihazlar ise Chrome 87’den itibaren donanım desteklerinin biteceğiyle alakalı uyarılar almaya başlayacak.
Eğer Intel Atom veya Celeron M gibi SSE3 öncesi işlemcilere sahipseniz; konuyla alakalı daha detaylı bilgi için yapılan değişikliklerin paylaşıldığı bu sayfaya bir göz atabilirsiniz.
Chrome tarayıcısının virüs içeren popüler eklentisi kaldırıldı
Google, virüs içerdiğinin keşfedilmesinin ardından popüler bir eklentiyi Chrome Web Store üzerinden sildi. Firma aynı zamanda The Great Suspender eklentisini daha önceden yüklenen hesaplarda da devre dışı bıraktı.
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The Great Suspender Chrome üzerinde oldukça popüler bir uygulamaydı. Çünkü tarayıcının çok daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyordu. Bunu ise bir süredir açılmayan sekmeleri uykuya alarak ve tekrardan hızlı bir şekilde yükleyerek yapıyordu. Yani tarayıcının büyük sorunlarından biri olan RAM kullanımı azaltıyordu.
Geçen yıl eklentiyi bilinmeyen bir grup satın aldı. Sahibinin değişmesiyle birlikte de The Great Suspender eklentisinde kötü amaçlı yazılım ortaya çıktı. Öyle ki sonrasında gelen güncellemeyle birlikte eklenti, uzaktan kodla aktifleşebilen bir saldırıya açık hale geldi.
Eklentinin 7.1.8 versiyonu kötü amaçlı yazılımı içeren ilk versiyon idi. Sonrasında ise eklenti Microsoft Edge eklenti mağazasından kalktı. Chrome kullanıcıları için ise erişilmeye devam ediyordu. Çünkü gelen bir güncelleme yazılımı ortadan kaldırmıştı. Şimdi ise Google fikrini değiştirmişe benziyor ve eklentiyi listeden kaldırıyor.
Eklentinin kullanıcıları için ise bu durumla birlikte otomatik olarak kapatılan sekmelerini kaybetmeleri söz konusu. Ancak çevrimiçi topluluk kaybolan o sekmeleri geri getirmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Chrome üzerinden chrome://history adresine gidilmesi ve The Great Suspension eklentisiyle alakalı “klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg” aramasının yapılması durumunda bekletilen sekmelerin URL adreslerini bulmak mümkün gözüküyor.
The Great Suspender özellikle çokça sekme açan kişiler için yararlı bir kullanım sunuyordu. Ancak şimdi görünüşe göre Chrome kullanıcıları bunun için yeni yöntemler aramak durumunda kalacak.
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