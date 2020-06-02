Giriş seviyesi Samsung Exynos 850 özellikleri açıklandı

OnePlus Z akıllı telefon, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın Snapdragon 765G işlemcisi ile geleceği de kesinleşmiş oldu!

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Snapdragon 765G kesinleşti!

Orta üst seviye telefon sınıfında yer alması kesinleşen OnePlus Z, çıkışına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkması beklenen cihazın Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Daha önceden sızıntı şeklinde ortaya çıkan işlemci konusu da kesinleşmiş oldu. Sızıntılara göre Snapdragon 765G işlemcisi kullanacağı iddia edilen cihaz, gerçekten de aynı işlemci ile bizleri karşılayacak. Ayrıca test sonucunda 12 GB RAM kullanan bir modelin yer aldığı da görülmüş oldu. Bunların dışında test sonuçlarına bakacak olursak cihaz, tek çekirdek performansında 612 puan alır iken, çoklu çekirdek kısmında ise 1955 puan alarak beklendiği üzere orta üst seviyeye yerleşmiş oldu. Ayrıca cihazın Android 10 ile birlikte geleceği de öğrenildi.

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Temmuz ayında piyasada görmeyi beklediğimiz cihaz, OnePlus firmasının amiral gemisi cihazlarında yaptığı fiyat artışından sonra yine firma tarafından uygun fiyatlı bir telefon modeli olarak karşımıza çıkmakta. İşlemciden kaynaklı 5G ile geleceği de kesinleşen OnePlus Z, yine dedikodulara göre AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak. Ayrıca ekran yenileme hızının da 90 Hz değerinde olacağı konuşuluyor. Ülkemizde resmi olarak cihaz satışına başlayan firma, orta seviye OnePlus Z akıllı telefonunun da burada satışa çıkaracak gibi gözüküyor.