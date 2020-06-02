İşlemci
Giriş seviyesi Samsung Exynos 850 özellikleri açıklandı
Samsung, birkaç hafta önce tanıttığı Galaxy S21 modellerinin kalbinde yer alan Exynos 850 yonga setine ait detayları paylaştı. Yonga setinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Samsung’un en yeni giriş seviyesi yonga seti olan Exynos 850, 8nm üretim teknolojisine sahip. Maksimum 2.0 GHz frekans hızına sahip 8 adet Cortex-A55 çekirdeği bulunan işlem birimi 5G desteği sağlamıyor. Model kodu S5E3830 olan Exynos 850, ARM Mali-G52 grafik yongası ile birlikte geliyor. Bunlara ek olarak modelin, LPDDR4x RAM ve eMMc 5.1 depolama teknolojisi desteği de bulunuyor.
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Kamera desteği tarafında ön ve arka kısımda 21,7 MP çözünürlüğe kadar destek veren yonga seti, çift kamera kurulumlarında 16 MP+ 5 MP çözünürlüklü lenslerin kullanımına izin veriyor. 1080 piksel çözünürlükte, 60 FPS kare hızında video kaydı kabiliyeti bulunan Samsung Exynos 850, ekran tarafında maksimum 2520 x 1080 piksel Full HD+ ekranları destekliyor.
802.11ac Wi-Fi bağlantı desteği ile 5.0 GHz ağlara bağlantı sağlayabilen yonga seti, Bluetooth 5.0 ve FM Radyo bağlantılarını da sunuyor. Mobil şebeke (LTE) bağlantıları tarafıda Cat 7 hızında indirmelere (301Mbit/s Download) izin veren işlemci Cat 13 hızlarında yüklemeyi (150Mbit/s Upload) destekliyor.
Hali hazırda seri üretimde olan Exynos 850 yonga setini önümüzdeki aylarda uygun fiyatlı akıllı telefon ve tablet modellerinde görüyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z, Geekbench üzerinde görüntülendi!
OnePlus Z akıllı telefon, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın Snapdragon 765G işlemcisi ile geleceği de kesinleşmiş oldu!
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Snapdragon 765G kesinleşti!
Orta üst seviye telefon sınıfında yer alması kesinleşen OnePlus Z, çıkışına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkması beklenen cihazın Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Daha önceden sızıntı şeklinde ortaya çıkan işlemci konusu da kesinleşmiş oldu. Sızıntılara göre Snapdragon 765G işlemcisi kullanacağı iddia edilen cihaz, gerçekten de aynı işlemci ile bizleri karşılayacak. Ayrıca test sonucunda 12 GB RAM kullanan bir modelin yer aldığı da görülmüş oldu. Bunların dışında test sonuçlarına bakacak olursak cihaz, tek çekirdek performansında 612 puan alır iken, çoklu çekirdek kısmında ise 1955 puan alarak beklendiği üzere orta üst seviyeye yerleşmiş oldu. Ayrıca cihazın Android 10 ile birlikte geleceği de öğrenildi.
Temmuz ayında piyasada görmeyi beklediğimiz cihaz, OnePlus firmasının amiral gemisi cihazlarında yaptığı fiyat artışından sonra yine firma tarafından uygun fiyatlı bir telefon modeli olarak karşımıza çıkmakta. İşlemciden kaynaklı 5G ile geleceği de kesinleşen OnePlus Z, yine dedikodulara göre AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak. Ayrıca ekran yenileme hızının da 90 Hz değerinde olacağı konuşuluyor. Ülkemizde resmi olarak cihaz satışına başlayan firma, orta seviye OnePlus Z akıllı telefonunun da burada satışa çıkaracak gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, 5 nm işlemci üretimine bu yaz başlıyor!
Samsung, kendi ürettiği işlemcileri geliştirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma, ağustos ayında 5 nm’lik işlemci üretimine başlayacak.
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5 nm’lik Samsung işlemcilerin üretimi başlıyor!
Samsung, kendi ürettiği Exynos işlemcileri geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 5 nm‘lik işlemciler üzerinde çalıştıklarını duyuran firma, görünüşe göre üretim konusunda da planını yapmış. Güney Kore basınında çıkan haberlere göre firmanın 5 nm‘lik işlemcisi Exynos 992 olarak belirlenmiş. Ortaya çıkan diğer bilgilere göre bu işlemci Galaxy Note 20 serisi için kullanılabilir. Exynos 992 ARM Cortex A-78 mimarisine sahip olacak. Aynı şekilde grafik işlemci ünitesinde ise Mali G-78 mimarisi bulunmakta. İşlemcinin bir önceki seri Exynos 990‘a göre yaklaşık %20 daha fazla performanslı olduğu iddia ediliyor. Aynı şekilde işin grafik kısmında ise bu oranın %25 olacağı düşünülüyor.
Öte yandan Samsung firmasının, NVIDIA için de benzer bir girişim içinde olduğu da geçtiğimiz aylarda iddia edilmişti. Özellikle son zamanlarda çoğu telefon üreticisinin başvurmayı düşündüğü kendi işlemcilerini üretme fikri piyasada hareketliliğe sebep olacakmış gibi gözüküyor. Firmaların maliyet düşürmek için böyle bir yola başvurmaları olağan bir durum olarak karşılanırken, yakın zamanda işlemci üretimi ile alakalı ilginç bir rekabete de tanık olabiliriz. Bakalım Samsung Galaxy Note 20 ile birlikte 5 nm‘lik işlemcilerini bizlere gösterecek mi merakla bekliyor olacağız. Lansman tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam edecektir.
Akıllı Telefonlar
Oppo kendi işlemcisini üretmek için adım atıyor!
Apple, Huawei ve Samsung; ürettikleri mobil ürünlerinde kendi mobil yonga setlerini kullanarak bu alanda bağımsız hareket edebilme şansına sahip oluyor. Yeterli altyapıya sahip olmayan pek çok akıllı telefon üreticisi ise Qualcomm ve MediaTek ile çalışmak durumunda kalıyor. Son dönemde adından söz ettiren Oppo, yakın dönemde başladığı bağımsız yonga tasarımı çalışmalarını hızlandırdı!
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Oppo, bağımsız işlemci tasarımı için çekirdek bir ekip kurdu!
Nikkei Asia Review’ın raporuna göre, Oppo’nun geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmaları bir adım öteye taşımak için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Bunun için Şanghay’da özel bir ofis kuran marka, mobil yonga konusunda tecrübe sahibi birkaç üst düzey ismi bünyesine kattı. Bu isimler arasında MediaTek eski COO’su Jeffrey Ju ve şirketin 5G çalışmalarında aktif olarak yer alan birkaç yöneticinin olduğu ifade ediliyor.
Yönetimsel kadronun yanı sıra işin mühendislik tarafında da yoğun bir hazırlık başlamış. Çin’in en büyük ikinci yonga üreticisi UNISOC’tan üretim konusunda yetkin çok sayıda mühendisin transfer edildiği, gelen bilgiler arasında bulunuyor. Ayrıca Qualcomm ve Huawei’de çalışan bazı mühendisler de yakın zamanda Oppo tarafından transfer teklifi aldıklarını belirterek durumu doğruluyor.
Analistlere göre, Oppo’nun kendi mobil yongalarını üretme projesi zaten uzun süredir masada duruyordu. Amerika’nın geçtiğimiz yıldan bu yana Huawei’ye karşı takındığı tutum şirketin çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Sektör uzmanları ise işlemci üretiminde son kullanıcıyı memnun edecek seviyeye gelmenin hem zaman, hem de maliyet açısından kolay olmayacağını söylüyor.