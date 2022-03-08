Gimbal Kameralı TECNO CAMON 18 Premier Türkiye’de

TECNO Mobile, yeni TECNO CAMON 18 Premier telefonunu Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu. TECNO CAMON 18 Premier, sarsıntı önleyici lens ve üstün netlikle profesyonel kameralı akıllı telefonlarda sınırları zorlamayı başarıyor. Yeni TECNO CAMON 18 Premier, Süper Gece Modu, Selfie Modu gibi en yeni özelliklerini yepyeni ultra sabit Gimbal Kamera, 60X Hibrit Yakınlaştırma ve profesyonel görüntüleme sonuçları elde etmek için daha da geliştirilmiş AI (yapay zekâ) özellikleriyle buluşturuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranlı telefon, her dokunuşu daha hızlı ve pürüzsüz hale getiriyor. Ayrıca, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikalı ekrana sahip olan TECNO CAMON 18 Premier, tüketicilere en iyi göz konforunu sağlamayı başarıyor. MediaTek Helio G96 işlemciyle güçlendirilen, yeniden tasarlanmış HiOS 8.0 ara yüzüyle desteklenen TECNO CAMON 18 Premier, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Tecno Camon 18 Premier Kutu Açılışı | 120 Hz AMOLED ve 60X Hyper Zoom!

TECNO Mobile Türkiye Genel Müdürü Hank Li konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Ürün ve teknolojilerimizle tüketicilerimize olasılıklar dünyasının kilidini açmaları için ilham vermek üzere daima yeni atılımlar yapıyoruz. Bu dijital devrim, sadece bir akıllı telefon aracılığıyla yeni neslin önüne harika yapıtlar ortaya koyma imkânı sunuyor. TECNO CAMON 18 Premier, kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunmak için Ultra Sabit Gimbal Kamera teknolojisini kullanan ilk TECNO ürünümüz. TECNO’nun marka ruhunu oluşturan “Asla Durma” söylemiyle, TECNO CAMON 18 serisinde sunduğumuz ürün ve tasarımlarda sürekli yeni atılımlar yapmayı hedefliyoruz. TECNO Türkiye ekibi olarak kullanıcılarımıza yeni teknolojiler sunmaya odaklandık. Türkiye pazarında TECNO SPARK 6, TECNO SPARK 7T&7 Pro ve TECNO CAMON 16 & 16 Premier ürünlerimizle birlikte TECNO PHANTOM X ve TECNO POVA modellerimiz bulunuyor. Şimdi ise fotoğraf ve video çekimlerinde fark yaratan güçlü özelliklere sahip TECNO CAMON 18 Premier’in liderlik ettiği TECNO CAMON 18 serisini Türkiye’deki kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz.” dedi.

Ultra-sabitleyici Gimbal Kamera ve “Titreyen” Lens

TECNO CAMON 18 Premier, titreme önleyici teknolojiye sahip olmayan diğer akıllı telefonlara kıyasla görüntüdeki sarsıntıları %300 oranında engelleyen bir lens sistemiyle donatıldı. Bu yeni teknolojinin geniş açılı bir lensle bir araya gelmesiyle TECNO CAMON 18 Premier 109 derece geniş açılı çekim yapabiliyor. Bu sayede kullanıcıların her yerde, üstün netlikle ve güzellikte videolar oluşturmasına imkan sağlıyor.

TECNO CAMON 18 Premier’in arka kamerası üç mercekten oluşan, titizlikle oranlanmış bir tasarım felsefesini takip ediyor. 64 MP ana kamera, genişletilmiş çerçeveli 12 MP Ultra Sabit Gimbal Kamera ve yeni, zarif, parlak ve seramik tabana yerleştirilmiş 8 MP periskop lens, daha temiz, sert ve pürüzsüz bir yapı ortaya koyuyor.

60X Hiper Zoom !

TECNO CAMON 18 Premier, 5X periskop lens eşliğinde birden fazla kareye erişen, çözünürlüğü ve netliği artırmak için piksel bilgilerini toplayan Galileo algoritma motorunu kullanıyor. Böylece kullanıcılar 5X optik yakınlaştırma özelliğini 12X’e kadar AI algoritması tabanlı dijital yakınlaştırmayla birleştirerek 60X hibrit yakınlaştırmayla yepyeni fırsatlara erişim sağlıyor.

32 MP AI Selfie Kamera ile Otoportre Sanatı

TECNO Mobile, MP ön kamerasıyla “Asla Durma” özdeyişini somutlaştırıyor. Daha kompakt ve kullanışlı bir kullanıcı ara yüzüyle birlikte gelen güçlü kamera, net tanımlanmış işlev düğmeleri ve cinsiyete duyarlı yeni akıllı tanımlama algoritmaları içeriyor. Güzellik işlevi, sakal ve kaş geliştirme eşliğinde erkek kullanıcılar için kapsayıcılığı artırıyor. Kullanıcılar artık arka planı aydınlatmak, koyulaştırmak, değiştirmek veya tamamen kaldırmak için Portre Işığı Efekti Modunu kullanabiliyor, fotoğraf düzenleme dünyasını kapsamlı bir şekilde avucunun içine alabiliyor.

Renkten Dokuya Şık ve Zarif Tasarım

Doğal ve esnek tasarım dilini benimseyen TECNO CAMON 18 Premier, ürün tasarımında çiçeklerden, ağaçlardan, doğal esintilerden ve çiseleyen yağmurdan ilham aldı. Aynı zamanda dinamik ve enerjik şık moda tasarımı anlayışını kentsel dile mükemmel bir şekilde entegre etti.

MediaTek Helio G96 İşlemci ve 33W Hızlı Şarj

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 CPU, 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan CAMON 18 Premier, daha önce hiç olmadığı ölçüde çoklu görev becerisine sahip ve çok sayıda uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu işlem gücünün 4750 mAh pil ile birleşimi, kullanıcı deneyimini kapsamlı bir şekilde geliştiriyor. Güvenli Hızlı Şarj Sistemleri için TÜV Rheinland sertifikalarına sahip TECNO CAMON 18 Premier 33W Flaş Şarjı destekliyor. Böylelikle sadece 20 dakikada %50 şarj ve 65 dakikada tam şarj sunuyor.

TECNO CAMON 18 Premier’in 120 Hz Yenileme Hızı

6.7” AMOLED ekran (1080×2400), 550 nit parlaklık ve %100 NTSC renk gamıyla tam HD çözünürlük sunan CAMON 18 Premier 120Hz ekran yenileme hızına sahip. Böylelikle ekran kaydırmaları daha yumuşak, dokunmatik geri bildirim daha hassas hale geliyor. Ayrıca, TÜV Rheinland Low Blue Light (Donanım Çözümü) sertifikalı bir ürün olan TECNO CAMON 18 Premier, mavi ışığı azaltarak gün boyu gözleriniz için rahatlık sağlıyor ve genel güç tüketimini azaltıyor.

En Yeni HiOS 8.0

TECNO CAMON 18 Premier, en yeni HiOS 8.0 ile hem donanım hem de yazılım verilerini korumak için güçlü ve güvenli bir gizlilik ekosistemi oluşturmak üzere önde gelen veri güvenliği yeteneklerine ve gizliliği koruma teknolojisine dayanan Za-Hooc2.0 yüksek güvenlikli gizlilik çözümlerine sahip. AI OS hizmeti kullanımı çok daha başarılı bir şekilde organize ediyor. Böylece takvim, iş gezileri ve toplantıları, uçuş bilgileri, doğum günü hatırlatıcıları gibi hiçbir önemli anı kaçırmıyorsunuz. “Asla Durma” marka söylemi eşliğinde küresel akıllı telefon pazarının yükselen yıldızı olmayı hedefleyen TECNO Mobile, yenilikçi bireylere çağdaş teknolojilerin kapısını açmayı hedefliyor ve onları en şık, en iyi akıllı cihazlarla buluşturuyor.

TECNO Mobile Marka Elçisi Chris Evans

Marvel Evreni film serilerinde Kaptan Amerika rolüyle tanınan Chris Evans, TECNO Mobile’ın yeni ürün lansmanlarında marka elçisi olmaya devam ediyor. TECNO CAMON serisi, mükemmel fotoğrafçılık deneyimi ile tanınıyor ve en son trendlerle tüketici talebini göz önünde bulundurarak sürekli inovasyona odaklanıyor. CAMON 18 serisi, TECNO Mobile’in marka vaadinin üst düzey gelişimini yansıtıyor.