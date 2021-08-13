Gigabyte’dan GP-P850GM ve GP-P750GM güç kaynakları ile ilgili geri çağırma duyurusu!

Ürettiği ve satışa sunduğu ürünleri sadece satış öncesi değil satış sonrası da takip eden Gigabyte, GP-P850GM ve GP-P750GM model güç kaynaklarıyla ilgili basında yer alan eleştirileri ve endişeleri de yakından takip etmiş olacak ki; bu modellerle ilgili olarak resmi bir açıklama yaptı.

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GP-P850GM ve GP-P750GM model güç kaynağı kullanıcılarının ne yapması gerekiyor

Şöyle ki Gigabyte bu model güç kaynaklarıyla ilgili iddialara dair 6 maddelik bir açıklama yaptı. Bu 6 madde şu şekilde:

Masaüstü PC modellerinde, zaman zaman maksimum Watt değerinin kabul edilebilir sınırları aştığı durumlar yaşanabiliyor. Bu yüzden Gigabyte markalı GP-P850GM ve GP-P750GM modelleri, OPP (Over Power Protection) yani güç aşımı koruması denilen bir sisteme sahip. OPP sistemi, cihaz normal çalışma aralığında beklenmeyen bir güç yüklemesiyle karşılaştığı zaman, gücü düşürerek cihazı koruma altına alma prensibiyle çalışıyor. Bu modellerde bulunan OPP sistemi de diğer Gigabyte güç kaynağı modellerinde olduğu gibi benzer koruma değerlerine sahip. Bu değerler de şu şekilde; eğer güç, GP-P850GM modeli için %120 ve %150 aralığındaki bir değerde normal çalışma aralığının üstüne çıkarsa OPP tarafından güç kesiliyor. Bu değerleri her iki güç kaynağı için Watt cinsinden vermemiz gerekirse de; GP-P850GM için 1020W ~ 1300W aralığında bir güç değerine ulaşılması OPP’nin devreye girmesini sağlıyor. GP-P750GM için de bu güç aralığı 900W ~ 1125W şeklinde. Gigabyte, ikinci madde için teknoloji basınından ve donanım sektöründe çalışan profesyonellerden gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkate aldığını belirtmiş. Gigabyte’ın belirttiği üzere 2 güç kaynağı için de yaşanmasından korkulan problemlerin testleri, DC akım (doğrudan akım) yükleme kaynağına cihazların bağlanmasıyla gerçekleştiriliyor. DC akım verilen cihazlar, uzun süreler boyunca %120 ve %150’lik güç yüküne maruz bırakılıyor ve böylelikle OPP’nin görevini yerine getirip getiremediği gözleniyor. Bu testi gerçekleştirmek bir noktada mantıklı fakat diğer bir yandan güç kaynaklarını bu şekilde test ettiğiniz zaman cihazların komponentleri ciddi hasar görüyor ve cihazların ömrünü ciddi manada kısaltmış oluyorsunuz. 3. parti şahısların bu şekilde yaptığı testlerin normal şartlarda yaşanması çok düşük bir ihtimal. Fakat durumun farkında olan Gigabyte, sorunu çözebilmek ve güç kaynaklarındaki güvenlik katsayısını artırabilmek adına bu modellerdeki OPP devreye giriş noktalarını daha küçük değerlere çekmiş. Yeni OPP değerleri GP-P850GM için %120 ~ %150 aralığından %110 ~ %120 aralığına düşürülmüş. Bu değerlerin Watt üzerinden karşılığı da şu şekilde; OPP’nin devreye girme aralığı 1020W ~ 1300W değerinden 950W ~ 1050W aralığına indirilmiş. GP-P750GM modeli için de yüzdesel bazda aynı değişiklik yapılırken Watt değerleri için OPP’nin devreye girmesi gereken yeni aralık 900W ~ 1125W aralığından 825W ~ 925W aralığına indirilmiş. 4. maddede Gigabyte yaptığı ve yapacağı hamlelerle müşterilerinin gerek satış öncesi gerekse de satış sonrası güvenini korumak istediğini belirtmiş. Gigabyte tarafından da belirtildiği üzere bu 2 güç kaynağı modeli üzerinde yapılan deneylerde bu riskin oluşturulması için kurulan düzenek hem normal hayatta karşılaşılması pek olası bir durum değil hem de bu sürece maruz kalan bir güç kaynağı zaten hasar gördüğü ve ömür kaybı yaşadığı için risk oluşturması zaten normal. Bu durum Gigabyte tarafından tekrar hatırlatılmış. Gigabyte’ın konuyla ilgili açıklamasının 5. maddesinde de, bu 2 ürünün de uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırıldığına dair bir vurgu yapılmış durumda. Şayet Gigabyte bu 2 ürünle aşağıda gördüğünüz sertifikaların hepsine layık görülmüş durumda.

6. maddede, kullanıcıların içinin rahat olmasını isteyen Gigabyte, düzenlemeden önce satışa sunulan serilerin de seri numaralarını paylaşmış. OPP ayarlaması öncesi ve sonrası üretilen serilerin ikisi de günlük kullanımda gayet güvenli sistemler olsalar da; gönlü rahat etmeyen kullanıcıların yeni OPP değerlerine sahip cihazlara ulaşabilmesi için bir değişim kampanyası da başlatmış. Böylelikle aşağıda listelenen seri numarasına sahip GP-P850GM ve GP-P750GM kullanan müşteriler, Gigabyte ile iletişime geçerek ellerindeki ürünleri yeni OPP değerine sahip modellerle ücretsiz bir şekilde değiştirebilecekler.

Eski OPP değerlerine sahip olan ve değişime sunulabilecek seri numaralarıysa şu şekilde:

GP-P850GM için S/N numarası SN20343G031011’tan başlayarak SN20513G022635’te biten cihazlar.

GP-P750GM S/N numarası SN20243G001301’ten başlayarak SN20453G025430’te biten cihazlar.