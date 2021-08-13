Donanım
Gigabyte’dan GP-P850GM ve GP-P750GM güç kaynakları ile ilgili geri çağırma duyurusu!
Ürettiği ve satışa sunduğu ürünleri sadece satış öncesi değil satış sonrası da takip eden Gigabyte, GP-P850GM ve GP-P750GM model güç kaynaklarıyla ilgili basında yer alan eleştirileri ve endişeleri de yakından takip etmiş olacak ki; bu modellerle ilgili olarak resmi bir açıklama yaptı.
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GP-P850GM ve GP-P750GM model güç kaynağı kullanıcılarının ne yapması gerekiyor
Şöyle ki Gigabyte bu model güç kaynaklarıyla ilgili iddialara dair 6 maddelik bir açıklama yaptı. Bu 6 madde şu şekilde:
- Masaüstü PC modellerinde, zaman zaman maksimum Watt değerinin kabul edilebilir sınırları aştığı durumlar yaşanabiliyor. Bu yüzden Gigabyte markalı GP-P850GM ve GP-P750GM modelleri, OPP (Over Power Protection) yani güç aşımı koruması denilen bir sisteme sahip. OPP sistemi, cihaz normal çalışma aralığında beklenmeyen bir güç yüklemesiyle karşılaştığı zaman, gücü düşürerek cihazı koruma altına alma prensibiyle çalışıyor. Bu modellerde bulunan OPP sistemi de diğer Gigabyte güç kaynağı modellerinde olduğu gibi benzer koruma değerlerine sahip. Bu değerler de şu şekilde; eğer güç, GP-P850GM modeli için %120 ve %150 aralığındaki bir değerde normal çalışma aralığının üstüne çıkarsa OPP tarafından güç kesiliyor. Bu değerleri her iki güç kaynağı için Watt cinsinden vermemiz gerekirse de; GP-P850GM için 1020W ~ 1300W aralığında bir güç değerine ulaşılması OPP’nin devreye girmesini sağlıyor. GP-P750GM için de bu güç aralığı 900W ~ 1125W şeklinde.
- Gigabyte, ikinci madde için teknoloji basınından ve donanım sektöründe çalışan profesyonellerden gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkate aldığını belirtmiş. Gigabyte’ın belirttiği üzere 2 güç kaynağı için de yaşanmasından korkulan problemlerin testleri, DC akım (doğrudan akım) yükleme kaynağına cihazların bağlanmasıyla gerçekleştiriliyor. DC akım verilen cihazlar, uzun süreler boyunca %120 ve %150’lik güç yüküne maruz bırakılıyor ve böylelikle OPP’nin görevini yerine getirip getiremediği gözleniyor. Bu testi gerçekleştirmek bir noktada mantıklı fakat diğer bir yandan güç kaynaklarını bu şekilde test ettiğiniz zaman cihazların komponentleri ciddi hasar görüyor ve cihazların ömrünü ciddi manada kısaltmış oluyorsunuz.
- 3. parti şahısların bu şekilde yaptığı testlerin normal şartlarda yaşanması çok düşük bir ihtimal. Fakat durumun farkında olan Gigabyte, sorunu çözebilmek ve güç kaynaklarındaki güvenlik katsayısını artırabilmek adına bu modellerdeki OPP devreye giriş noktalarını daha küçük değerlere çekmiş. Yeni OPP değerleri GP-P850GM için %120 ~ %150 aralığından %110 ~ %120 aralığına düşürülmüş. Bu değerlerin Watt üzerinden karşılığı da şu şekilde; OPP’nin devreye girme aralığı 1020W ~ 1300W değerinden 950W ~ 1050W aralığına indirilmiş. GP-P750GM modeli için de yüzdesel bazda aynı değişiklik yapılırken Watt değerleri için OPP’nin devreye girmesi gereken yeni aralık 900W ~ 1125W aralığından 825W ~ 925W aralığına indirilmiş.
- 4. maddede Gigabyte yaptığı ve yapacağı hamlelerle müşterilerinin gerek satış öncesi gerekse de satış sonrası güvenini korumak istediğini belirtmiş. Gigabyte tarafından da belirtildiği üzere bu 2 güç kaynağı modeli üzerinde yapılan deneylerde bu riskin oluşturulması için kurulan düzenek hem normal hayatta karşılaşılması pek olası bir durum değil hem de bu sürece maruz kalan bir güç kaynağı zaten hasar gördüğü ve ömür kaybı yaşadığı için risk oluşturması zaten normal. Bu durum Gigabyte tarafından tekrar hatırlatılmış.
- Gigabyte’ın konuyla ilgili açıklamasının 5. maddesinde de, bu 2 ürünün de uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırıldığına dair bir vurgu yapılmış durumda. Şayet Gigabyte bu 2 ürünle aşağıda gördüğünüz sertifikaların hepsine layık görülmüş durumda.
6. maddede, kullanıcıların içinin rahat olmasını isteyen Gigabyte, düzenlemeden önce satışa sunulan serilerin de seri numaralarını paylaşmış. OPP ayarlaması öncesi ve sonrası üretilen serilerin ikisi de günlük kullanımda gayet güvenli sistemler olsalar da; gönlü rahat etmeyen kullanıcıların yeni OPP değerlerine sahip cihazlara ulaşabilmesi için bir değişim kampanyası da başlatmış. Böylelikle aşağıda listelenen seri numarasına sahip GP-P850GM ve GP-P750GM kullanan müşteriler, Gigabyte ile iletişime geçerek ellerindeki ürünleri yeni OPP değerine sahip modellerle ücretsiz bir şekilde değiştirebilecekler.
Eski OPP değerlerine sahip olan ve değişime sunulabilecek seri numaralarıysa şu şekilde:
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Akıllı Telefonlar
Mediatek, 6nm Dimensity 920 ve Dimensity 810 Yonga Setlerini Tanıttı!
Mediatek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 adında iki yeni yonga setinin geldiğini duyurdu. Bunlar sırasıyla Dimensity 900 ve Dimensity 800’ün geliştirilmiş üst modelleri ve TSMC’nin 6nm üretim süreci üzerine inşa edilecek.
Her iki platform da sekiz çekirdekli CPU’lar ve 120 hertz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlar için destek sağlıyor. Bu da orta sınıf telefonlar için tasarlandıklarını gösteriyor.
Dimensity 920 yonga seti
Dimensity 920, 2,5 gigahertz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeklere, bunun yanında 2 gigahertz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklere sahip. GPU olarak ise Mali-G68 MC4 kullanıyor. Mediatek, güç verimliliği için optimize edilmiş tasarımın Dimensity 900’e göre %9’a kadar daha hızlı oyun performansı sunacağını iddia ediyor.
Dimensity 920, LPDDR4x ve LPDDR5 RAM’in yanı sıra UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor böylece akıllı telefon üreticilerine bu konuda ekstra esneklik sağlıyor.
Dimensity 920, Çift 5G SIM bağlantısını ve VoNR hizmetini destekleyecek. Setin diğer özellikleri ise şöyle; en güncel Wi-Fi standartları, 2×2 MIMO ve Bluetooth 5.2.
Dimesity 810 yonga seti
Dimensity 810 çipi, ilk 6nm Dimensity 800 serisi çip seti ve Dimensity 920 de olduğu gibi çift 5G SIM bağlantısı sunuyor. Ancak 2,4 gigahertz saat hızına sahip eski seri Cortex-A76 CPU çekirdeği kullanıyor. Buna ek olarak, güç verimliliğiyle öne çıkan saat hızı onaylanmamış Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Mali-G57 MC2 GPU’ya ve LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama desteğine sahip.
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Akıllı Ev
Xiaomi 27 İnç 165 Hertz Oyun Monitörü, Wi-Fi 6 Dağıtıcı, Yeni Bir Scooter ve Fritöz Tanıttı!
Xiaomi bugün akıllı ürünlerinin yelpazesini epey genişletti, Wi-Fi dağıtıcılardan fritözlere kadar sınırları henüz belirlenmemiş bir kategoriden bahsediyoruz. Bu kategoride bulunan cihazların özellikleri oldukça dikkat çekici.
Bu yeni ürünlerin bazılarının yeni olmadığını, çok az cihazın Çin’de bir süredir mevcut olduğunu unutmayın. Çin’in aksine birçok ürün Avrupa pazarında henüz çok yeni.
Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü
Bu 27 inç monitör 2,560 x 1,440 çözünürlüklü (16:9) bir IPS panele ve 178º izleme açısına sahip. VESA DisplayHDR 400 etiketini taşıyor, bunun sayesinde 400 nite ulaşan bir parlaklığa sahip. Ayrıca DCI-P3 renk gamutunun %95’ini de kapsıyor. Bunun 1,000:1 karşıtlık oranı olan 8 bitlik bir panel olduğuna dikkat etmeyi unutmayın.
Bunu oyun monitörü yapan şey 165 hertze kadar olan yenileme hızı desteği, ayrıca Adaptive Sync’i de destekliyor. Akıllı Hareket Bulanıklık Kontrolü özelliği kullanılarak 1 ms’e düşürülebilen 4 ms’lik bir tepki süresi var.
Monitör DisplayPort 1.4 ve video için bir HDMI 2.0 ile geliyor. Ayrıca bir USB-A 3.0 yuvası, ek olarak 3.5 mm bir jak girişi var. Kutunun içinde bir taban ve bir stant, artı olarak duvara monte etmek için teçhizat bulunuyor.
Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü
Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü’ne 500 Euro gibi bir fiyata sahip olabilirsiniz.
Mi Dağıtıcı AX9000
Bu Xiaomi’nin ilk üç bantlı Wi-Fi 6 dağıtıcısı. Toplamda 12 harici anteni olan 2.4 gigahertz bandı (1,146 Mbps’e kadar bant genişliği) ve iki 5 gigahertz bantları (4,804 Mbps + 2,402 Mbps) var. Bunlardan biri oyuna ayrılmış böylece ağdaki diğer cihazlar araya girmeyecek.
Dağıtıcı 2.5 Gbps WAN yuvası ve dört gigabit LAN yuvasına sahip, ek olarak bir USB-A 3.0 yuvası da var. 14 nanometre Qualcomm yonga seti ile 2.2 gigahertzde çalışan altı Cortex-A53 çekirdeği ve 1.7 gigahertzde çalışan iki NPU çekirdeği ile çalışıyor. Yonga seti 1 GB’lık RAM’e bağlı. Dahili soğutma fanı sürekli performansı garanti ediyor. 12 Wi-Fi anteninin yanı sıra, dağıtıcının Xiaomi uyumlu akıllı ev eşyalarınızın merkezi olarak hareket etmesine izin veren bir dahili AloT anteni var.
Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000
Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000 300 Euro karşılığında sizin olabilir.
Redmi Buds 3 Pro
Global versiyonu Air Dots 3 pro olan, Redmi Buds 3 Pro geçen hafta tanıtıldı.
Redmi Buds 3 Pro 35 desibele kadar aktif gürültü engellemeye sahip, ayrıca Bluetooth 5.2 çoklu bağlantı desteği (aynı anda iki cihaza bağlanma) ve 28 saatlik toplam pil ömrüne sahip.
Redmi Buds 3 Pro 70 Euro olacak.
Mi Elektrikli Scooter 3
Bu model 275 Wh bataryası ile 30 km menzile sahip. Elektrik motoru ortalama olarak 300 watt’ta çalışabiliyor ve 600 watt’a kadar çıkabilen bir güce sahip. Yerel yönetmeliklere uymak için azami hız 25 km/s ile sınırlandırılmıştır ve %16’ya kadar eğimleri aşabilir. Aslında bu motor gücü Pro 2’nin motoruna ve bataryası da 1S scooter’ın bataryasına denk geliyor. Tam şarj 8.5 saat sürüyor.
Yeni model 13 kg ağırlığında ve maksimum 100 kg yüke kadar taşıyabiliyor. Xiaomi, katlama mekanizmasını değiştirerek 3 aşamalı bir tasarıma geçti. LCD ekranı da güncellendi.
Diğer özellikler arasında havacılık sınıfı alüminyum şasi, havalı lastikler, önde eABS ve arkada çift balatalı disk fren, 2 Watt far bulunuyor. İki renk seçeneğiyle geliyor: Onyx Siyahı ve Gravity Grisi.
Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 3, 450 Euro’ya satışa çıkacak.
Xiaomi Akıllı Fritöz 3.5L
Denemek için 100’den fazla farklı yemek tarifi sunan bu akıllı fritöz Mi Home uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulamayı kullanarak pişirmeyi 24 saat öncesine kadar programlayabilirsiniz ve pişirme işlemini başlatmak veya duraklatmak için sesli komutlar kullanabilirsiniz (Google Asistan ve Amazon Alexa destekliyor). Ayrıca ön taraftaki OLED ekranı da kullanabilirsiniz.
Fritöz 3,5 L kapasiteye sahip ve 40ºC ile 200ºC arasındaki sıcaklıklarda pişirebilir. Kızartmanın yanı sıra, pişirme, buz çözme ve hatta yoğurt yapmak için de kullanılabilir.
Xiaomi Mi Akıllı Fritöz 3.5L
Xiaomi Akıllı Fritöz 100 Euro’dan satılacak.
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