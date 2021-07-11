İnceleme
Gigabyte Aero 17 KC İnceleme | 300Hz Ekran ve RTX 3060’la Çok Canlar Yakacak
Gigabyte laptop modellerinin ülkemizde satılmaya başlanmasından bu yana, iddialı modelleriyle bizim dikkatimizi çekmeyi başardı. Şimdi de, kullanırken benim çok keyif aldığım Gigabyte Aero 17 KC modeliyle birlikteyiz.
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İçindekiler
Tasarım
Tasarım noktasında, ince bir kasa yapısıyla şık ve sadelikçi bir tasarım Gigabyte Aero 17 KC’de kullanıcılara sunulmuş. Dışarıdan bakıldığında alışkın olduğumuz gaming çizgilerini göremediğimiz cihaz, içinde yatan canavarı saklamayı başararak; ciddi ortamlarda bile kullanabileceğiniz bir görüntüye sahip olmuş. 17.3 inç boyutlu ekranla desteklenen Aero’nun, bu ekran üzerindeki çerçevelerinin çok ince tutulması da tasarımı çok daha üst bir noktaya taşımış. Fakat bu durum sağlanırken kamerayı aşağıda konumlandırmayı tercih etmişler. Kameranın aşağıda konumlanması da, bir toplantı sırasında yazı yazarken parmaklarınızın gözükmesine sebep oluyor.
Öte yandan bizler çoğu cihazda kalın ve büyük kasa yapısına rağmen yeterli miktarda bağlantı noktası göremiyorken; Gigabyte bu noktada elini cidden bol tutmayı başarmış. Kullanıcıya bağlantı noktaları konusunda cömert davranan Gigabyte Aero 17 KC’nin sağ tarafında HDMI girişi, güç girişi, mini display portu, ve USB Type-C girişi var. Sol tarafa baktığımızda da LAN girişi, SD kart okuyucu, iki adet USB girişi ve mikrofonlu kulaklık jakı görüyoruz. Bütün bu kombinasyonla Gigabyte Aero 17 KC’ye her türlü çevresel birimi takabilmeniz mümkün hale geliyor.
İşlemci
Intel’in Core i7-10870H işlemcisine sahip olan cihaz, ilk başta acaba neden 11. nesil tercih edilmemiş diye düşündürse de; Core i7-10870H, 5.5 GHz hızlara kadar çıkan bir işlemci. Tabi 11. nesil bir işlemci görseydik daha mutlu olabilirdik ama 10. nesil ile 11. nesil arasında kritik bir güç farkı olmadığını da hatırlatalım. Core i7-10870H, Intel’in işlemci ailesinin yeni üyelerinden pek de altta kalmıyor.
Ekran kartı
Ekran kartı tarafında da Nvidia’nın RTX 3060 modeli tercih edilmiş. Nvidia’nın RTX 3000 serisi, şuanda GPU tarafında en çok rağbet gören seri olduğu için de; burada da aynı şekilde birçok kullanıcının RTX 3060 sunulmasından mutlu olacağını tahmin ediyoruz. Grafik işlem birimi tarafında çok güçlü olan cihaz, kreatif işler yapacak veya oyun oynayacak bütün kullanıcıları mutlu etmeyi başarabiliyor.
Depolama ve RAM
RAM tarafında, bizim de her zaman önerdiğimiz gibi 16GB RAM değeri sunulmuş. Bu noktada, bu özelliklerde bir bilgisayar alırken; cihazın minimum 16 GB RAM’e sahip olmasının sizin avantajınıza olabileceğini de tekrardan hatırlatalım. Depolama tarafında da 1 TB SSD sunan Gigabyte Aero 17 KC, depolama tarafında da elinizi rahatlatıyor.
Ekran
Tasarım kısmında ekrana kısaca değinmiştik. Fakat bu ekranın teknik detaylarının da önemli olduğu aşikar. 17.3 inç Full HD IPS panelle sunulan cihaz, 300 Hz ekran tazeleme hızı sunabiliyor. Bu noktada alıcının kafasını en çok karıştıran nokta da, kreatif işlere odaklanmış bir laptopta 2K ekran yerine 1080p bir ekran tercih edilmesi oluyor. Bize kalırsa Gigabyte bu kafa karışıklığını önleyebilmek adına keşke daha düşük tazeleme hızlarına sahip fakat daha yüksek yani 2K çözünürlükte bir ekran paneli tercih etseydi.
Bu panelin her ne kadar 1080p olsa bile referans ekran olarak kullanılabilecek düzeyde olduğunu da belirtelim. Hatta öyle ki, Gigabyte bu panelle Pantone renk doğrulu sertifikası almayı başarmış. ∆E < 1 renk doğruluğu da, bütün kreatif işlerinizde panelin renklerine güvenerek renk seçiminizi yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ekran genel anlamda başarılı bir ekran olduğunu da sertifikalarla ortaya koymuş durumda.
Pil
Pil tarafında bu kadar ince bir laptopta 99Wh gibi başarılı bir pil kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. 99 Wh pil kapasitesi, herhangi bir yolculukta laptopunuzu kullandığınız zaman da işlerinizi belli miktarda yürütebilmenize yardımcı olacaktır. Yolculukta laptopunuzu yanınızda taşımak demişken; Aero 17 KC’nin 2.5 kg ağırlıkta olduğunu da hatırlatalım.
Control Center
Control Center üzerinden bütün ayarları yapabilmeniz mümkün. Örneğin klavyenin RGB ayarlarını dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz veya bilgisayarın güç modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hatta fanların dönüş hızına bile müdahale edebiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar yine Control Center üzerinden sürücü güncellemelerini de yapabiliyor. Böylelikle her sürücü için tek tek indirme ve kurma yapmanıza gerek kalmıyor. Bütün bu iş yükünü Gigabyte Control Center sizler için üstlenebiliyor.
Cihazın Wi-Fi 6 desteğine sahip olması da güzel bir avantaj. Wi-Fi 6’nın bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde Gigabyte’ın buna uyum sağlayabilmesi de kullanıcıyı mutlu edecektir. İnternetinizi de Wi-Fi 6 destekli bir router üzerinden alarak daha uzun menzilli ve daha stabil bir internet bağlantısına da kavuşabilirsiniz.
Son olarak, Gigabyte’ın Windforce Infinity ismini verdiği soğutma sistemi de Aero 17 KC modelinde sunulmuş durumda. Aero 17 KC’nin ısınma problemleri yaşatmadığını da rahatlıkla söylemek mümkün. Böylelikle cihazda işlemci ve ekran kartı da optimum sıcaklıklarda çalışmaya devam edebiliyor.
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Aksesuar
TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Philips TAT8505BK incelemesiyle karşınızdayız. Kulaklık tasarımıyla Reddot 2020’de ödül kazanan kulaklığın sunduğu performans detayları videomuzda görebilirsiniz.
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TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarmanız için üretilen Philips TAT8505BK, etrafınızdaki sesleri de rahatlıkla duymanızı sağlıyor. Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahip olan ürün, kullanım açısından da kolay bir deneyim sunuyor. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verebiliyorsunuz.
Kulaklıklar sayesinde yürürken ya da koşarken şarkının keyfini çıkarabilirsiniz. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofondan oluşan sistemi ANC moduyla dış sesleri ciddi oranda engelleyebiliyor. Farkındalık Modu sayesinde ise dış sesleri duyarak toplu alanlarda yürürken müziğinizi güvende dinleyebileceksiniz. Ayrıca adapif moduyla sizin durumunuza göre özel ANC sağlanabilmesi de avantaj olmuş.
Bir TWS için 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunabilecek kadar büyük. Bas, tiz, vokal gibi ses kanallarını başarılı bir şekilde ayırabilmesi gerçekten sevindirici. Bir diğer yandan kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılıyor, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam ediyor. Yani giyme algılaması da mevcut.
Mono modu ise tek başına kulaklığın kullanılmasını sağlıyor. Yani dilerseniz sağı dilerseniz solu tek başına kullanabilirsiniz. Google Asistan ya da Siri ile de uyumlu çalışan Philips TAT8505BK, sesli komutları algılayabiliyor ya da gelen mesajı sesli olarak size okuyabiliyor.
Philips Headphones uygulaması üzerinden kontrol edilebilen kulaklıklarda ANC modu ve equalizer ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Rahat kullanımlı ve ses kalitesi iyi bir TWS kulaklık arayanlar için oldukça güzel bir seçenek olacak.
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Aksesuar
Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
Huawei popüler ürün ailesi FreeBuds’ı da yenilikler ile geliştirmeye devam ediyor. Üstün performansıyla dikkat çeken FreeBuds Pro ve FreeBuds Studio ardından klasik FreeBuds modelini de güncelleyen Huawei, dikkat çekici özellikler kazandırmayı başarmış.
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İçindekiler
Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
Huawei FreeBuds 4 Tasarımı
Tasarımsal olarak FreeBuds 3’e fazlasıyla benzese de yeni model daha kompakt yapıda geliyor. 38 gram ağırlığındaki şarj kutusu 58 mm çapında geliyor. Yani bir önceki nesle göre daha küçük ve daha hafif yapıda.
Kulaklıklar ise 41,4 mm uzunluğunda ve 4,1 gram gibi oldukça hafif yapılmış. Gerçekten taktığınızda sert yapısı dışında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bir diğer yandan Freebuds Pro ile dikkat çeken Silver Frost rengi de oldukça dikkat çekici olmuş. Tabiki klasik severler için beyaz rengi de mevcut.
Kişiye Özel Gürültü Engelleme
FreeBuds 3’te ayarlanabilir bir gürültü engelleme vardı hatırlarsınız. FreeBuds 4’te bu yapay zekaya devredilerek kulak yapınıza en uygun hale kendisi otomatik olarak geliyor. Bu sayede herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece Genel ve Sıcak adındaki iki gürültü engelleme sistemi arasında seçim yapabilirsiniz. Genel tam bir gürültü engelleme yaparken Sıcak ise ofis ve ev gibi daha sahin ortamlardaki klima, fan sesi gibi sesleri absorbe edebiliyor. Maksimum seviyede 25 dB’e kadar sesleri kesebiliyor.
Yüksek Çözünürlüklü Ses TWS İle Buluştu!
Biliyorsunuz. Yüksek Çözünürlüklü Ses dediğimiz olgu kablolu ve kafa üstü dediğimiz kablolu kulaklıklarda sıklıkla gördüğümüz bir teknoloji. Bunu TWS modellere getiren ise sadece birkaç kulaklık var. FreeBuds 4 ise bunu en uygun fiyat etiketiyle ve en yüksek şekilde yapabilen bir model olmayı başarıyor.
Bluetooth ayarlarından ya da AI Life üzerinden Bas veya tiz ağırlıklı tarzınıza uygun sesi seçebilir, 14,3 mm gibi bir TWS adına gerçekten büyük LCP sürücüler ile ciddi oranda kaliteli sesi hissedebilirsiniz. Bir kulaklığı diğerlerinden ayıran bir diğer detay ise elbette frekans değerleri. Genellikle 20 Hz -20 kHz arasında olan bu değerler FreeBuds 4 söz konusu olunca 2 Hz – 40 kHz seviyesine çıkarılmış. Bu da şarkı ya da dinlediğiniz herhangi bir içerikteki tüm sesleri aktarabilen özel bir kulaklık olduğunu net gösteriyor.
Ayrıca 48 kHz seviyesinde de HD ses kaydı imkanı bulunuyor. Yani sesiniz karşıya başarılı bir gürültü engelleme eşliğinde mekanik olmadan net ve kaliteli olarak aktarılıyor. Yaptığım testlerde tüm arkadaşlarım kulaklıkla değil, telefonla direkt olarak konuşuyorum sandılar. Bu da bu kaliteyi doğruluyor 🙂 Bir diğer yandan farkındalık modunda çevredeki sesi de size bu kalitede sunduğu için çevre seslerini de size sorunsuz aktarıyor. Hatta bu durumda “Ben gürültüyü değil, konuştuğum kişiyi duymak istiyorum” derseniz de dış sesleri keserek sadece konuşan kişiyi aktarabiliyor.
HarmonyOS Uyumlu Kulaklık
HarmonyOS global olarak yayılmaya başlıyor. Ve özelliklerini sizlere farklı videolarda aktardık. Buradaki en büyük etkisi ise çoklu cihaz bağlantısı. Şu anda ülkemizdeki kullanım imkanı ise tablette ya da laptopta film izlerken telefonunuza gelen aramayı kulaklığı çıkarmak ya da bluetooth cihazlar arasında geçiş yapmadan kullanabilmek. Yani siz dizinizi izlerken gelen aramayı kabul ederek anında telefondan konuşmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii bunu ben Mate 40 Pro, MatePad Pro ve MateBook X Pro arasında deneyimledim.
Oyuncular ise HarmonyOS nimetlerinden de faydalanacaklar. Normal oyun modunda 150 ms’ye kadar düşük gecikmede kullanabilirsiniz. HarmonyOS’ta ise 90ms’ye kadar inebiliyor. Bu da FreeBuds 4’ü bir oyuncu kulaklığına da dönüştürüyor.
Kullanım ve Batarya Değerleri
Bir kablosuz kulaklıkların önemli aşamalarından biri de batarya ömrü. FreeBuds 4 kutu dahil maksimum 22 saate varan toplam oynatma süresi sağlarken, ANC açık olarak 14 saate varan süre sağlıyor. Tam dolu kulaklıklar ise 4 saate varan kullanım sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde ise 15 dakikalık şarj ile 2,5 saate varan kullanım sağlıyor.
Genel Değerlendirme
Genel olarak baktığımızda zaten FreeBuds 3 gerçekten iyi bir kulaklık. Silikonlu değil de açık tasarım kulaklık arayanlar satın aldı ve severek kullanıyor. FreeBuds 4 ise bu seviyeyi daha yukarı çıkarmayı başarıyor. Keyifli müzik, size özel gürültü engelleme ile daha rahat ve uzun kullanım ile gelen FreeBuds 4, bazıları için yüksek fiyatına rağmen rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış. Açık tasarımlı bir TWS arıyorsanız eğer, benim denediğim FreeBuds 4’ten iyi bir kulaklık şu anda bulunmadığını da söyleyeyim. Tebirkler Huawei. FreeBuds Pro’nun yenilenen versiyonunu daha da heyecanlı beklemeye başladım 🙂
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 İncelemesi | Orta Segmentte Elegant Tasarım!
OPPO ülkemizde yaptığı yatırımlarla yerli üretime hız kesmeden devam ediyor. Yerli üretim telefonların arasında şık tasarımıyla dikkat çeken modelin detaylı incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.
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OPPO’nun tasarım kısmında en başarılı markalardan birisi olduğu aşikar. Üst segment telefonlarıın haricinde orta segmentte hatta giriş segmentinde bile tasarım konusunda çok başarılı telefonlar çıkartıyorlar. Burada da OPPO A74 modelinde çok şık bir tasarım bizleri karşılıyor. İki farklı ile renk ile gelen A74 renk geçişleriyle estetik tasarım anlayışına şıklık katmış. 160mm x 73.8mm x 8mm ince yapısı sayesinde de elde tutuşu rahat olan model 175gram ağırlığıyla da sizi yormuyor.
Orta seviye telefonlarda da artık standart olarak görmeye başladığımız AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın büyüklüğü ise 6.43 inç. FHD+ çözünürlük ile gelen model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca 430 nit normal 800 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran çerçevelerinin de görece az olması sebebiyle %84.4 ekran gövde oranı sunuyor.
Performans konusunda Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisiyle birlikte Adreno 610 GPU eşlik ediyor. 4GB RAM / 128GB Hafıza seçenekleri bulunan telefonun hafızasını dilerseniz 256GB’ye kadar arttırılabiliyorsunuz. Kutudan Android 11 ColorOS 11.1 ile çıkan telefonda dikkat çekici bir özellik olarak RAM arttırma özelliği bulunuyor. Depolama alanından alacağı maksimum 3GB (1GB-2GB-3GB kademeleri var) ile 7GB RAM’e sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede günlük kullanımda daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Kamera tarafında her OPPO telefon gibi A74’te iyi işler başarıyor diyebiliriz. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerinde, ikinci kamerası 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası, üçüncü kamera ise2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip bir derinlik algılayıcı sensör/kamera işlevi görüyor. Bu kameralar ile 1080p/30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip in kamera bulunuyor.
Batarya tarafı OPPO A74’ün en güçlü olduğu özelliği olarak karşımıza çıkıyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir pili içerisinde bulunduran model 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekliyor. Normal kullanımda iki günlük bir pil ömrü vadeden telefon yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ayrıca 30 dakikada %54 dolum yapabiliyor. Bu sayede kısa süre içerisinde gününüzü kurtaracak bir pil ömrünüz oluyor.
Ses konusunda mono hoparlör sunan modelin ses seviyesi iyi olsa da sesin temiz ve berrak gelmesi konusunda eksiklikleri bulunuyor. Buna ek olarak 3.5mm kulaklık girişini de bulundurmasıyla sizde kendi kulaklığınız ile bu telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca kutu içerisinden kendi kulaklığının çıkması da OPPO A74’ün artı yönlerinden bir tanesi.
WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını içerisinde bulunduran A74, günümüz teknolojilerini karşılayabiliyor. Yükleme ve indirme işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliyorken bluetooth bağlantısını da kesintisiz sürdürebiliyor. Herhangi bir bluetooth bağlantısına sahip cihaza rahatlıkla bağlanabiliyor. Bluetooth kulaklıklarda da ufak bir gecikme olsa da rahatsız edici bir durum olmadığını söylemek mümkün.
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