Gigabyte Aero 17 KC İnceleme | 300Hz Ekran ve RTX 3060’la Çok Canlar Yakacak

Gigabyte laptop modellerinin ülkemizde satılmaya başlanmasından bu yana, iddialı modelleriyle bizim dikkatimizi çekmeyi başardı. Şimdi de, kullanırken benim çok keyif aldığım Gigabyte Aero 17 KC modeliyle birlikteyiz.

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Tasarım

Tasarım noktasında, ince bir kasa yapısıyla şık ve sadelikçi bir tasarım Gigabyte Aero 17 KC’de kullanıcılara sunulmuş. Dışarıdan bakıldığında alışkın olduğumuz gaming çizgilerini göremediğimiz cihaz, içinde yatan canavarı saklamayı başararak; ciddi ortamlarda bile kullanabileceğiniz bir görüntüye sahip olmuş. 17.3 inç boyutlu ekranla desteklenen Aero’nun, bu ekran üzerindeki çerçevelerinin çok ince tutulması da tasarımı çok daha üst bir noktaya taşımış. Fakat bu durum sağlanırken kamerayı aşağıda konumlandırmayı tercih etmişler. Kameranın aşağıda konumlanması da, bir toplantı sırasında yazı yazarken parmaklarınızın gözükmesine sebep oluyor.

Öte yandan bizler çoğu cihazda kalın ve büyük kasa yapısına rağmen yeterli miktarda bağlantı noktası göremiyorken; Gigabyte bu noktada elini cidden bol tutmayı başarmış. Kullanıcıya bağlantı noktaları konusunda cömert davranan Gigabyte Aero 17 KC’nin sağ tarafında HDMI girişi, güç girişi, mini display portu, ve USB Type-C girişi var. Sol tarafa baktığımızda da LAN girişi, SD kart okuyucu, iki adet USB girişi ve mikrofonlu kulaklık jakı görüyoruz. Bütün bu kombinasyonla Gigabyte Aero 17 KC’ye her türlü çevresel birimi takabilmeniz mümkün hale geliyor.

İşlemci

Intel’in Core i7-10870H işlemcisine sahip olan cihaz, ilk başta acaba neden 11. nesil tercih edilmemiş diye düşündürse de; Core i7-10870H, 5.5 GHz hızlara kadar çıkan bir işlemci. Tabi 11. nesil bir işlemci görseydik daha mutlu olabilirdik ama 10. nesil ile 11. nesil arasında kritik bir güç farkı olmadığını da hatırlatalım. Core i7-10870H, Intel’in işlemci ailesinin yeni üyelerinden pek de altta kalmıyor.

Ekran kartı

Ekran kartı tarafında da Nvidia’nın RTX 3060 modeli tercih edilmiş. Nvidia’nın RTX 3000 serisi, şuanda GPU tarafında en çok rağbet gören seri olduğu için de; burada da aynı şekilde birçok kullanıcının RTX 3060 sunulmasından mutlu olacağını tahmin ediyoruz. Grafik işlem birimi tarafında çok güçlü olan cihaz, kreatif işler yapacak veya oyun oynayacak bütün kullanıcıları mutlu etmeyi başarabiliyor.

Depolama ve RAM

RAM tarafında, bizim de her zaman önerdiğimiz gibi 16GB RAM değeri sunulmuş. Bu noktada, bu özelliklerde bir bilgisayar alırken; cihazın minimum 16 GB RAM’e sahip olmasının sizin avantajınıza olabileceğini de tekrardan hatırlatalım. Depolama tarafında da 1 TB SSD sunan Gigabyte Aero 17 KC, depolama tarafında da elinizi rahatlatıyor.

Ekran

Tasarım kısmında ekrana kısaca değinmiştik. Fakat bu ekranın teknik detaylarının da önemli olduğu aşikar. 17.3 inç Full HD IPS panelle sunulan cihaz, 300 Hz ekran tazeleme hızı sunabiliyor. Bu noktada alıcının kafasını en çok karıştıran nokta da, kreatif işlere odaklanmış bir laptopta 2K ekran yerine 1080p bir ekran tercih edilmesi oluyor. Bize kalırsa Gigabyte bu kafa karışıklığını önleyebilmek adına keşke daha düşük tazeleme hızlarına sahip fakat daha yüksek yani 2K çözünürlükte bir ekran paneli tercih etseydi.

Bu panelin her ne kadar 1080p olsa bile referans ekran olarak kullanılabilecek düzeyde olduğunu da belirtelim. Hatta öyle ki, Gigabyte bu panelle Pantone renk doğrulu sertifikası almayı başarmış. ∆E < 1 renk doğruluğu da, bütün kreatif işlerinizde panelin renklerine güvenerek renk seçiminizi yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ekran genel anlamda başarılı bir ekran olduğunu da sertifikalarla ortaya koymuş durumda.

Pil

Pil tarafında bu kadar ince bir laptopta 99Wh gibi başarılı bir pil kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. 99 Wh pil kapasitesi, herhangi bir yolculukta laptopunuzu kullandığınız zaman da işlerinizi belli miktarda yürütebilmenize yardımcı olacaktır. Yolculukta laptopunuzu yanınızda taşımak demişken; Aero 17 KC’nin 2.5 kg ağırlıkta olduğunu da hatırlatalım.

Control Center

Control Center üzerinden bütün ayarları yapabilmeniz mümkün. Örneğin klavyenin RGB ayarlarını dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz veya bilgisayarın güç modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hatta fanların dönüş hızına bile müdahale edebiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar yine Control Center üzerinden sürücü güncellemelerini de yapabiliyor. Böylelikle her sürücü için tek tek indirme ve kurma yapmanıza gerek kalmıyor. Bütün bu iş yükünü Gigabyte Control Center sizler için üstlenebiliyor.

Cihazın Wi-Fi 6 desteğine sahip olması da güzel bir avantaj. Wi-Fi 6’nın bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde Gigabyte’ın buna uyum sağlayabilmesi de kullanıcıyı mutlu edecektir. İnternetinizi de Wi-Fi 6 destekli bir router üzerinden alarak daha uzun menzilli ve daha stabil bir internet bağlantısına da kavuşabilirsiniz.

Son olarak, Gigabyte’ın Windforce Infinity ismini verdiği soğutma sistemi de Aero 17 KC modelinde sunulmuş durumda. Aero 17 KC’nin ısınma problemleri yaşatmadığını da rahatlıkla söylemek mümkün. Böylelikle cihazda işlemci ve ekran kartı da optimum sıcaklıklarda çalışmaya devam edebiliyor.