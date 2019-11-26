Donanım
Gigabyte Z390 anakartının AORUS MASTER G2 versiyonunu yayınladı!
Gigabyte yakın zamanda piyasaya sürülen ve en yüksek performansa sahip Z390 anakartının yeni versiyonunu yayınladığı basın bülteniyle yayınlamış oldu.
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Gigabyte, anakartları ve grafik kartlarıyla sektörü domine etmeye devam ediyor. Z390 AORUS Master şirketin G2 E-spor serisinde yer alan oyun odaklı anakartlarından biri olarak karşımıza çıktı. Üzerinde yer alan i9-9900K/9900KF/9900KS işlemcileri ile yüksek performans isteyen ve aradığını bulamayan kullanıcılar için vazgeçilmez olmayı hedefliyor.
Anakart, Fins-Array teknolojisi, sisteme direkt dahil olan ısı borusu teknolojisi, bir soğutma taban plakası ve yüksek iletkenliğe sahip termal pedlerle, Z390 çok daha performanslı bir yapıya kavuşuyor.
Gıgabyte’in Ceo’su konuyla ilgili açıklamalarında E-Spor için anakart ve ekran kartı birimlerini üretmeye devam edeceklerini ve G2 E-spor’un dünyada lider elektronik spor faaliyetlerinden biri olduğu belirtiliyor. 12 yapılı güç sistemi ve yüksek kararlılık sunan yapısıyla tüm oyun sistemine hükmedecek derecede ilerleme kaydeden firma yeni seriler üretmeye devam edecek.
Şu an Türkiye’ye ne zaman geleceği belli olmayan kartla ilgili detaylar gelmeye yakın zamanda başlayacaktır. Gıgabyte, Türkiye’de AORUS ailesi eşliğinde düzenli olarak piyasaya ürünlerini sunuyor. Şu an sektörde önemli bir yer ettiğini düşündüğümüz firmanın yeni kartını sabırsızlıkla bekliyoruz
Donanım
Asus, ROG Crosshair VIII Impact’in başarısını yarışma ile kutluyor
Asus ROG Crosshar VII Impact’in 6GHZ işlemci hız bariyerini aşmasını firma, düzenlediği yarışma ile kutlayacak. Dünyadaki ilk 6GHZ işlemci saat hızını aşan anakart, dünya rekorunu elinde bulundurmanın zaferini böylelikle taçlandırmak istiyor.
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Yeni AMD Ryzen 3950X, ROG Crosshair VIII Impact anakart ile 6 GHz hıza erişebiliyor. Oyun anakartı olan ROG Crosshair serisi anakart, hem işlemci hem de bellek frekansları için için 6GHz baremini aşarak dünya rekorlarını kırdı.
ROG, bu iki dünya çapındaki başarının şerefine tüm katılımcılara ROG Crosshair VIII Impact anakart veya AMD, InWin ve G.Skill’den birçok heyecan verici ödüllerden birini kazanma şansı veriyor.
15 Kasım 2019 saat 17:00 itibariyle “ROG Crossword Challenge”, dünyanın dört bir yanındaki ROG hayranlarını, gizli bir mesaj ortaya çıkaracak bir kelime bulmacasını tamamlamak için ipuçlarını çözmeye davet ediyor. Ödüller, kurallar ve kapanış tarihi dahil tüm detaylar ROG Crossword Challenge sitesinden bakabilirsiniz.
AMD® Ryzen™ 9 3950X işlemcisinin çıkmasından sonra ASUS hız aşırtma takımı, işlemcinin saat hızını CPU-Z tarafından verilen sonuçlara göre 6,003 MHz (6 GHz) seviyesine kadar zorlayabiliyor. Crosshair VIII Impact’in başarısının büyüklüğünü vurgulayan Ryzen 9 3950X işlemcinin standart saat hızı 3.5, boost hızı ise 4.7 GHz olarak belirtiliyor.
Yarışma, 5 Aralık tarihine kadar devam edecek ve katılan yarışmacılar tüm dünyadan gelen katılımlarla belirlenecek.
Donanım
AORUS, TRX40 serisi anakartlarının duyurusunu gerçekleştirdi!
AORUS, Taiwanlı teknoloji devi çatısı altında bulunan anakart ve grafik kartları üreten lider teknoloji şirketlerinden biri. Asus’un ardından TRX40 serisi kendi ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdiler ve yayınladıkları basın bülteni aracılığıyla teknoloji severlere duyurdular.
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TRX40 ile AORUS firması bugün, aynı donanım ürünleri üreticileri arasında en iyi performansı verdiklerini ilettikleri en yeni üçüncü nesil AMD Ryzen destekli Threadripper işlemcilerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bayrak gemileri olan TRX40 AORUS Extreme serisi donanım kartları direkt 16+3 aşamalı güç kaynağı ve dikkat çekici Fins-Array teknolojisinden oluşan termal çözümlerden yararlanması dikkat çekiyor.
Nanokarbon taban plakası, 8 mm mega ısı borusu, alüminyum I/O koruması ve 5cm yonga seti soğutma sistemine sahip dış kabuktan oluşuyor. TRX40 AORUS anakartının içerisine PCIe 4.0 desteği de dahil edilmiş. Anakart, üretim faaliyetleri boyunca; düşük akım direnci, süper ötesi PCIe 4.0 sinyal kalitesi ve bu teknolojiden maksimum performans için tasarlandı.
Bu özelliklere ek olarak, Intel ® X550-AT2 Dual GBE LAN, 4400MHz+ saat hızlarında çalışan 8DIMM dört kanal barındıran DDR4 RAM, Intel ® WIFI 6 destekli 4 kanallı PCIe slotu ile birlikte teknoloji severlerin gözdesi olması beklenen detaylarla birlikte geliyor. TRX40 AORUS anakartı, içerik üreticilerinin üst düzey çalışma alanı yaratan, oyun meraklıları tarafından maksimum verim alabilecekleri oyuncu teçhizatı veya her ikisi dünyayla da ilgilenen kullanıcılar için ideal bir çözüm.
Birinci Sınıf Performans için AORUS TRX40!
En iyisini almak isteyen kullanıcılar için yüksek performans vadeden AORUS TRX40, 16+3 aşamalı güç ünitesine sahip Infineon bileşenlerine sahip. Direkt güç ünitesiyle katlayıcılar kullanılmıyor bunun yerine paralel güç ünitesi sunan geleneksel tasarımla taçlandırılmış Vcore seti tercih ediliyor. Böylece performans kaybı olabildiğince düşürülmeye çalışılmış oluyor.
Her teçhizat, toplamda 1330A güç çıkışı yaratmakla birlikte güç ünitesi 70A’lere kadar yeterlilik sağlayabiliyor. Anakart, aynı zamanda saat hızları yüksek düzeylere çekilebilir vaziyette.
Üstün kullanıcı deneyimi vadediyor!
GIGABYTE, donanım tarafında kullanıcılarını tehlikelere karşı uyarıyor. Kullanıcı deneyimine odaklanan firma eski BIOS dizaynlarını tekrar tasarlayarak BIOS sisteminde inovatif çözümler yaratarak daha iyi kullanıcı opsiyonları ve deneyimi geliştiren bazı araçlar sunuyor.
Yeni Kolay Mod ekranı, CPU saat değerleri, hafıza bilgileri, depolama değerleri, fan hızları ve daha fazlasını erişiminizi kolaylaştırmak için dizayn edildi. Değişiklikler işlenmeden önce BIOS değerlerine kaydediliyor böylece ayarları tekrar tekrar kurmanız gerekmiyor.
AORUS anakartı, yakında tüm kullanıcılar için satışa çıkacak. AMD platformuyla sistemlerini inşa eden kullanıcılar için bir numaralı tercih olması bekleniyor.
Donanım
Efsane bilgisayar ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı!
Asus’un Republic of Gamers dünyasına eklediği dizüstü ve masaüstü bilgisayar hibriti ROG Mothership GZ700 Türkiye pazarına giriş yaptı.
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ROG Mothership adı ve GZ700 model adına sahip olan Asus’un yeni gözde cihazı, standart masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarının şeklini değiştirerek “taşınabilir masaüstü” bilgisayarına benzer bir tarz katmayı başarıyor. Klavyesi sökülerek farklı kullanım senaryoları sunan dizüstü oyun bilgisayarı, laptop formunda kullanılırken de yüzeye çapraz yerleşerek hem gelişmiş soğutma sağlıyor hem de çok daha zengin bir ses deneyimi yaşatıyor.
17,3 inç boyutunda Full HD 144 Hz bir ekrana sahip olan ROG Mothership, 3 ms tepkime süresi sunarken Nvidia G-Sync desteği de sağlıyor. Gücünü Intel 9. nesil Core i9 9980HK işlemcisinden alan cihaz, Nvidia GeForce RTX 2080 ile birlikte geliyor. Bu özellikleriyle bile piyasanın en güçlü cihazları arasına giren GZ700’de 512 GB SSD, 64 GB’a kadar bellek ve bağlantı tarafında da Wi-Fi 6 (802.11ax) desteği yer alıyor.
Çıkarılabilir klavye
Dizüstü bilgisayar tasarımını masaüstü ile harmanlayan ROG Mothership, çıkarılabilir klavyesi ile bir mobilite de sağlamayı başarıyor. Gücünü aldığı işlemci ve diğer bileşenlerin ekranın arkasına konumlandırıldığı GZ700, özel sistemi ile AIO bir oyun bilgisayarı tarzında kullanıma olanak tanıyor.
Özel soğutma
Tarz olarak bambaşka bir noktada olan ROG Mothership GZ700 kasa altındaki havalandırma delikleri ile özel bir soğutma sistemi sağlarken, klasik bir dizüstü bilgisayarına göre 14 dereceye varan CPU ve 10 dereceye varan daha başarılı GPU soğutma sağlayabiliyor. Kendi kendini temizleyen fanlar ile uzun ömürlü bir kullanım vadeden Mothersip’te 8 ısı borusu yer alıyor.
Masaüstü ses sistemi deneyimi
GZ700 her noktada olduğu gibi ses konusunda da başarılı konumda. 4 adet 4 Watt gücündeki 7.1 sanal çevresel ses destekli hoparlörlerinde 24-bit 192 kHz değerinde ESS Hi-Fi DAC kullanan cihaz, 17 inçlik dizüstü bilgisayarlardan %200 daha yüksek ses sağlayabilecek.