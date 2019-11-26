Gigabyte Z390 anakartının AORUS MASTER G2 versiyonunu yayınladı!

Gigabyte yakın zamanda piyasaya sürülen ve en yüksek performansa sahip Z390 anakartının yeni versiyonunu yayınladığı basın bülteniyle yayınlamış oldu.

İlginizi çekebilir: AORUS, TRX40 serisi anakartlarının duyurusunu gerçekleştirdi!

Gigabyte, anakartları ve grafik kartlarıyla sektörü domine etmeye devam ediyor. Z390 AORUS Master şirketin G2 E-spor serisinde yer alan oyun odaklı anakartlarından biri olarak karşımıza çıktı. Üzerinde yer alan i9-9900K/9900KF/9900KS işlemcileri ile yüksek performans isteyen ve aradığını bulamayan kullanıcılar için vazgeçilmez olmayı hedefliyor.

Anakart, Fins-Array teknolojisi, sisteme direkt dahil olan ısı borusu teknolojisi, bir soğutma taban plakası ve yüksek iletkenliğe sahip termal pedlerle, Z390 çok daha performanslı bir yapıya kavuşuyor.

Gıgabyte’in Ceo’su konuyla ilgili açıklamalarında E-Spor için anakart ve ekran kartı birimlerini üretmeye devam edeceklerini ve G2 E-spor’un dünyada lider elektronik spor faaliyetlerinden biri olduğu belirtiliyor. 12 yapılı güç sistemi ve yüksek kararlılık sunan yapısıyla tüm oyun sistemine hükmedecek derecede ilerleme kaydeden firma yeni seriler üretmeye devam edecek.

Şu an Türkiye’ye ne zaman geleceği belli olmayan kartla ilgili detaylar gelmeye yakın zamanda başlayacaktır. Gıgabyte, Türkiye’de AORUS ailesi eşliğinde düzenli olarak piyasaya ürünlerini sunuyor. Şu an sektörde önemli bir yer ettiğini düşündüğümüz firmanın yeni kartını sabırsızlıkla bekliyoruz