AORUS, TRX40 serisi anakartlarının duyurusunu gerçekleştirdi!

AORUS, Taiwanlı teknoloji devi çatısı altında bulunan anakart ve grafik kartları üreten lider teknoloji şirketlerinden biri. Asus’un ardından TRX40 serisi kendi ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdiler ve yayınladıkları basın bülteni aracılığıyla teknoloji severlere duyurdular.

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TRX40 ile AORUS firması bugün, aynı donanım ürünleri üreticileri arasında en iyi performansı verdiklerini ilettikleri en yeni üçüncü nesil AMD Ryzen destekli Threadripper işlemcilerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bayrak gemileri olan TRX40 AORUS Extreme serisi donanım kartları direkt 16+3 aşamalı güç kaynağı ve dikkat çekici Fins-Array teknolojisinden oluşan termal çözümlerden yararlanması dikkat çekiyor.

Nanokarbon taban plakası, 8 mm mega ısı borusu, alüminyum I/O koruması ve 5cm yonga seti soğutma sistemine sahip dış kabuktan oluşuyor. TRX40 AORUS anakartının içerisine PCIe 4.0 desteği de dahil edilmiş. Anakart, üretim faaliyetleri boyunca; düşük akım direnci, süper ötesi PCIe 4.0 sinyal kalitesi ve bu teknolojiden maksimum performans için tasarlandı.

Bu özelliklere ek olarak, Intel ® X550-AT2 Dual GBE LAN, 4400MHz+ saat hızlarında çalışan 8DIMM dört kanal barındıran DDR4 RAM, Intel ® WIFI 6 destekli 4 kanallı PCIe slotu ile birlikte teknoloji severlerin gözdesi olması beklenen detaylarla birlikte geliyor. TRX40 AORUS anakartı, içerik üreticilerinin üst düzey çalışma alanı yaratan, oyun meraklıları tarafından maksimum verim alabilecekleri oyuncu teçhizatı veya her ikisi dünyayla da ilgilenen kullanıcılar için ideal bir çözüm.

Birinci Sınıf Performans için AORUS TRX40!

En iyisini almak isteyen kullanıcılar için yüksek performans vadeden AORUS TRX40, 16+3 aşamalı güç ünitesine sahip Infineon bileşenlerine sahip. Direkt güç ünitesiyle katlayıcılar kullanılmıyor bunun yerine paralel güç ünitesi sunan geleneksel tasarımla taçlandırılmış Vcore seti tercih ediliyor. Böylece performans kaybı olabildiğince düşürülmeye çalışılmış oluyor.

Her teçhizat, toplamda 1330A güç çıkışı yaratmakla birlikte güç ünitesi 70A’lere kadar yeterlilik sağlayabiliyor. Anakart, aynı zamanda saat hızları yüksek düzeylere çekilebilir vaziyette.

Üstün kullanıcı deneyimi vadediyor!

GIGABYTE, donanım tarafında kullanıcılarını tehlikelere karşı uyarıyor. Kullanıcı deneyimine odaklanan firma eski BIOS dizaynlarını tekrar tasarlayarak BIOS sisteminde inovatif çözümler yaratarak daha iyi kullanıcı opsiyonları ve deneyimi geliştiren bazı araçlar sunuyor.

Yeni Kolay Mod ekranı, CPU saat değerleri, hafıza bilgileri, depolama değerleri, fan hızları ve daha fazlasını erişiminizi kolaylaştırmak için dizayn edildi. Değişiklikler işlenmeden önce BIOS değerlerine kaydediliyor böylece ayarları tekrar tekrar kurmanız gerekmiyor.

AORUS anakartı, yakında tüm kullanıcılar için satışa çıkacak. AMD platformuyla sistemlerini inşa eden kullanıcılar için bir numaralı tercih olması bekleniyor.